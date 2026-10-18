El Betis prepara su respuesta oficial a la expulsión de Facundo Bernal contra el Barcelona para desacreditar a Ricardo de Burgos Bengoetxea

El club heliopolitano considera que hay margen argumental para responder al acta del árbitro y este lunes se estudiará la base del recurso para desacreditar al colegiado vasco y evitar un castigo ejemplar para el charrúa

El Betis no piensa quedarse de brazos cruzados tras lo ocurrido en el partido del sábado contra el Barcelona, condicionado por una actuación arbitral que el Pellegrini calificó de lamentable y que perjudicó a los intereses verdiblancos.

Así, tras la revisión en el VAR, el colegiado vasco anuló el tanto de Lo Celso que suponía el empate a dos por manos de Cucho Hernández en una acción anterior, si bien en este caso el club verdiblanco ya no puede hacer absolutamente nada.

Margen de maniobra para el Betis en la expulsión de Facundo Bernal

Sin embargo, si podría tener margen de maniobra en otras de las decisiones clave de Ricardo de Burgos, que expulsó a Facundo Bernal por un enfrentamiento con Lamine Yamal justo después de meter Abde en el partido al Betis con el segundo tanto. Aunque ya no variará el resultado, en Heliópolis pretenden contar con el charrúa en los próximos partidos y evitar una dura sanción a tenor de lo que recogió en el acta el árbitro.

De ese modo, el árbitro señaló que el motivo de la expulsión fue que "en el transcurso de una confrontación, este jugador sujetó a un adversario por el cuello y le propinó dos cabezazos en el rostro de forma consecutiva, no estando el balón en juego". "El jugador rival no precisó de asistencia médica y pudo continuar el encuentro", agregó en su escrito posterior al choque.

Esta explicación puede acarrear duras consecuencias para el futbolista charrúa de cara a la valoración del Comité de Disciplina y propiciar que se pierda varias portido, lo que el Betis tratará de impedir con una respuesta oficial que empezará a preparar casi de inmediato.

Los servicios jurídicos del Betis se reúnen este lunes para estudiar el recurso previsto

De esa forma, los servicios jurídicos del club heliopolitanos se reunirán en la mañana de este lunes para, como apunta, Alfinaldelapalmera, estudiar el contenido y las alegaciones al acta que pretende presentar ante el Comité de Disciplina antes del cónclave federativo del miércoles.

De este modo, se valorarán las pruebas videográficas para tratar de desvirtuar el acta del colegiado al considerar que de las imágenes se puede extraer que Lamine Yamal es el primero en empujar con su cuerpo y con su cabeza a Facundo Bernal, lo que provocó que el charrúa lo sujetara y después le propinara dos toques con la cabeza que terminaron con Lamine Yamal por el suelo a sabiendas de que le podía costar la expulsión.

Los hechos son los que son, por eso el esfuerzo de los servicios jurídicos se centrarán en desacreditar y desmentir lo que cuenta De Burgos en el acta y que podría conllevar una sanción ejemplar.

Manu Fajardo, expuesto a una sanción

Por otro lado, Manu Fajardo, director deportivo del Betis, se enfrenta también a una posible sanción, por lo que De Burgos Bengoetxea recogió en el acta sobre la intervención del alto ejecutivo sevillano: "Tras la revisión de VAR de la primera mitad, el Director Técnico del Real Betis Balompié identificado como D. Manuel Fajardo Mateo pateó el balón situado en la zona del cuarto árbitro llegando a impactarle en su pierna sin fuerza".