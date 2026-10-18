Gerard Romero arremete contra Pellegrini por su opinión sobre la expulsión en el Betis - Barça y llama "soplagaitas" a Facundo: "Que no venga este señor a vendernos la burra"

El popular periodista y 'streamer' catalán carga contra el míster verdiblanco por asegurar que Lamine Yamal provocó a Facundo Bernal y 'comprar', según él, los relatos desde Madrid, y lanza un improperio contra el charrúa

La actuación de De Burgos Bengoetxea condicionó el Betis-Barça por las decisiones que perjudicaron al Betis y ha generado una enorme polémica que todavía colea por ser un factor determinante en el resultado.

En este sentido, el colegiado anuló el golazo de Lo Celso, que habría sido el 2-2, por unas manos de Cucho Hernández que se habían producido antes y que el Betis reclama que vienen provocadas por un empujón previo. Además, decidió expulsar a Facundo Bernal justo después de que Abde acortara ventajas en el marcador (2-3) por un 'enganchón' con Lamine, dejando visto para sentencia el choque al dejar a los verdiblancos con uno menos.

Pellegrini: "Lamine Yamal empuja a Facundo y lo provoca"

Tras el partido, Manuel Pellegrini se expresó de manera contundente contra el árbitro y llegó a calificar su actuación de lamentable, pues considera que todas las decisiones les perjudicaron y que la expulsión impidió al Betis luchar por el empate.

"Lamine Yamal lo empuja, lo provoca, le pego un buen empujón y el otro respondió, por supuesto. Con criterio futbolístico, llamas a los dos jugadores, habla con ellos, le muestras amarilla a cada uno y ya está, pero no puedes desequilibrar o perjudicar a un jugador, porque respondió a una agresión.La agresión existe y respondió y estuvo muy mal a responder, pero la agresión viene del otro jugador. Ahí se terminó el partido", señaló Pellegrini.

Las declaraciones de Pellegrini escuecen en Barcelona

Declaraciones duras y sinceras que han suscitado reacciones en Barcelona, desde donde arremeten contra el chileno por su opinión personal y dedican un improperio a Facundo Bernal, que cabe recordar que pidió perdón por su reacción al vestuario y públicamente.

Más concretamente, el periodista y popular 'streamer' catalán Gerard Romero, en el directo de su canal de Twitch 'Jijantes', expone el vídeo de la rueda de prensa de Pellegrini junto a las imágenes de la acción y carga contra el entrenador verdiblanco, a la par que llama "soplagaitas" a Facundo Bernal.

Gerard Romero, indignado con Pellegrini.

"Al señor Pellegrini le pueden poner esta imagen, si quieren. Lamine Yamal va a cuidar a su amigo. Va a decirle, déjale, no le molestes, y aparece el soplagaitas, le pega un empujón y Lamine evidentemente se rebota", señaló el periodista, muy molesto por las palabras del míster.

"Lo digo porque si él nos quiere vender la burra que nos están vendiendo en Madrid cada día y que solo son los relatos que quieren engañar, que lo engañen, pero aquí como mínimo a nosotros no nos lo van a vender. Porque aquí se ve claramente como el primero que inicia la historia es el señor que se ha ido a la calle por pegarle el cabezazo", espetó Gerard Romero, que no se quedó conforme.

"Y si tiene un problema con el jugador, que se lo diga al jugador. Que no vengan aquí a vendernos la burra. Perdonarme, pero es que hay cosas que... Mira, es que no quiero escucharlo más", indicó 'streamer', que critica a Pellegrini por dar su opinión.