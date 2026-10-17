División de opiniones con el gol anulado al Betis por una mano del Cucho para empatar al Barça: "Se lleva el balón de forma intencionada"

Una nueva polémica en torno a las manos es la protagonista del Betis-FC Barcelona, anulando el colegiado un tanto que podría haber sido uno de los goles de la temporada

Jugar contra el todopoderoso FC Barcelona siempre supone un problema serio, y más cuando es en una temporada donde están en un estado de forma prácticamente idílico. Es complicado encontrar momentos mejores de un equipo culé que, en caso de conseguir la victoria frente al Real Betis, firmaría el mejor arranque histórico de su historia. Muchos podrían temer este momento pero es que, si hay un equipo que no le da miedo el reto, ese es el de Manuel Pellegrini. El técnico chileno ha vuelto a demostrar que es capaz de construir un equipo de ensueño que, en este comienzo de campeonato, ya hace que muchos hablen del mejor Betis de la historia. Palabras mayores que, después, se demuestran en el campo.

Tras la victoria frente al Porto, la ilusión por poder rascar algo frente al equipo de Hansi Flick era máxima. Ya eran muchos los béticos que lo decían y, tras lo sucedido sobre el césped, vuelve a mostrarse que ese sueño no era tan disparatado. Tras una nueva exhibición de Lamine Yamal cuando apenas habían pasado diez minutos de encuentro, el Real Betis supo reponerse con un cabezazo de Valentín Gómez dentro del área pequeña. El equipo verdiblanco estaba siendo capaz de, en cierta manera, atajar el vendaval culé. Algo que no pudo evitar en una nueva jugada a balón parado que castiga al equipo verdiblanco, con un Rodri que remató sin oposición para poner el uno a dos en el electrónico.

A pesar de eso, se volvió a conseguir lo más difícil, y era volver a empatar el encuentro. Gio Lo Celso se reivindicó ante su afición con una gran volea desde fuera del área ante el que nada pudo hacer Joan García y hacer estallar a La Cartuja. De hecho, en su celebración, mandó un pequeño mensaje mandando a callar. Algo que acabó quedando en nada con lo que sucedió posteriormente ya que las miradas se dirigieron directamente a la sala VOR. Y es que, desde aquí, se llamó a De Burgos Bengoetxea. Los culés protestaban la existencia de una mano al inicio de la jugada de Cucho Hernández que, con un leve roce con el brazo, es cierto que se beneficia para llevarse el balón. Una acción que, como muchos protestaban, se produjo al inicio de la conducción; entendiéndose que, al despejar el equipo culé dentro del área, ya sería una nueva jugada y no tendría que haberse considerado el hecho del colombiano.

Algunos expertos coinciden en la acción

Tras esta acción, varios son los expertos arbitrales que han comparecido para explicar sus acciones. En este caso, el ex colegiado Iturralde González, en Carrusel Deportiva, considera que "es verdad que hay un rechace, pero no se considera cambio de acción. En un rechace o un mal despeje, si el balón queda cerca del área, es la misma acción".

En la misma línea iba la cuenta Archivo VAR que, en este caso, también confirma las palabras de Iturralde. "Cucho se lleva el balón de forma intencionada con el brazo en la misma APP del gol", declaró.

Otros lo tienen claro: no puede ser mano

"El asunto es que el considera que la mano es intencionada y es en la . Y lo que pasa con las manos es que son todas una broma y el otro día le tocó al Betis (:..) El problema de todo esto es que el y ya está. Y el otro día la gente no protestaba la mano que le pitaron al Oporto. No podemos admitir y permitir que se piten estas manos. No podemos admitirlo ni a favor ni en contra porque esto no es fútbol. Es una de Cucho Hernández, pero no puedes pitar una mano ". Fueron las palabras de Pedro Martín, experto arbitral de la COPE, tras esta acción.

Una jugada que, sin lugar a duda, va a dar mucho que hablar.