Puntos uno a uno del Betis en el partido de LaLiga contra el Barcelona: Los supervivientes de la 'unidad A' resistieron hasta la expulsión

El Betis acusó en demasía la revolución en el once de Pellegrini, pero puntales como Abde o Fornals lo mantuvieron vivo hasta la expulsión de Facundo Bernal

Siempre quedará la incógnita de que habría ocurrido si Manuel Pellegrini se hubiese olvidado del partido contra el Feyenoord y hubiera apostado de inicio por sus puntales habituales.

Porque la realidad dicta que la revolución en el once con futbolistas poco rodados restaron potencial a los verdiblancos, que, aún así, estuvieron en el partido hasta que los rompió la expulsión de Facundo Bernal, que nunca entró en el choque.

En el ejercicio de resiliencia, los supervivientes de la primera unidad mantuvieron vivo al Betis el tiempo que pudieron, con Abde de estilete y Fornals demostrando que es importante en el sitio que le ponga Pellegrini.

De los 'nuevos', se reivindicó Valentín Gómez, al menos en la faceta ofensiva con un gol, mientras que Dani Ceballos exhibió mas experiencia que ritmo y Lo Celso dejó un destello con un golazo anulado.

Las notas verdiblancas en la victoria frente al Barça:

Álvaro Valles: 4

Más cruz que cara del rinconero, pues realizó intervenciones meritorias como un mano a mano a Adeyemi y a Fermín, pero se equivocó en la salida en los goles de Rodri y Eric García.

Bellerín: 5

Mantuvo una auténtica batalla con Adeyemi en la que fue desbordado en alguna ocasión pero sin repercusión y también se impuso en varios duelos. En ataque se animó con el paso de los minutos para aprovechar un carril abierto sin extremos y tuvo una gran ocasión.

Llorente: 5

El Barça se plantó en numerosas ocasiones en la frontal del área y el central supo cuando salir de zona para cerrar espacios y bloqueae jugadas con anticipación. Tuvo que multiplicarse y pasó por problemas a medida que transcurría el partido.

Valentín Gómez: 6

En su nueva oportunidad como titular se destapó por su contundencia en el área contraria con su gol merced a la forma de atacar el balón con la cabeza. Atrás estuvo muy expuesto y fue de más a menos.

Fran García: 5

La tendencia hacia el centro de Lamine Yamal provocó que el problema fuera para otros mientras que el lateral se proyectaba en ataque para generar superioridad junto a Abde. Dio aire con sus subidas, pero bajó el nivel en la segunda mitad.

Facundo Bernal: 2

Regresaba al once tras tres partidos como suplente y lo acusó, y más cuando no estaba acompañado por ningún otro futbolista rocoso. Le costó entrar, apenas encontró su sitio y se 'comió' el recorte de Lamine en el gol. Fue expulsado en la segunda parte tras el 2-3 por engancharse con Lamine en un momento clave.

Dani Ceballos: 5

Primera titularidad en un partido muy complejo en el que recurrió a su experiencia. Sabía que no había tiempo para sobar el balón y siempre jugó a pocos toques para desahogar el juego. Ganó presencia con los minutos y aportó en la resta con mucho trabajo. Sustituido al descanso. Necesita más rodaje.

Lo Celso: 5

También volvía tras mucha inactividad y se percibieron detalles de su clase y también de su compromiso con un significativo despliegue físico, pero le faltó continuidad. Una pena que su auténtico golazo fuera anulado por manos de Cucho Hernández.

Fornals: 6

Fornals es un ejemplo de polivalencia y prestancia. Partió desde la derecha con tendencia hacia el centro y turnándose con Lo Celso, y se dejó ver en momentos importantes sin dejar nunca de hacer un trabajo gris. Asistió con un pase preciso a Valentín Gómez.

Abde: 7

Despertó al Betis con sus arrancadas cuando su equipo no lograba estirarse ante el control del Barça y se erigió en un continuo desahogo para romper en velocidad. Las jugadas casi siempre terminaban en su banda y, en una de sus escapadas, anotó el segundo gol bético.

Cucho Hernández: 4

Mucha movilidad para tratar de sacar rendimiento a la espalda de la zaga azulgrana y también en estático, pero solo dispuso de una ocasión en la que definió mal. El gol de Lo Celso fuer anulado por manos suyas.

Manuel Pellegrini: 3

Antes del partido señaló que había recursos en la plantilla para rotar tanto, pues hizo hasta ocho cambios, pero la realidad es que apostó por jugadores con poco rodaje como Facundo Bernal, Lo Celso o Ceballos ante un Barça que juega muy rápido y que el equipo lo acusó sobremanera. En el descanso reaccionó con la entrada de Deossa, pero el partido pronto se puso imposible tras la expulsión de Facundo, que no estuvo acertado.

Deossa: 5

Con muchas ganas, el colombiano cubrió una amplia extensión de campo y lo intentó con un disparo lejano. Aportó músculo en una situación muy complicada.

Riquelme: 4

Intenciones, alguna buena apertura y poco más.

Parrott: 4

Apenas apareció en un partido perdido para el Betis.

Álvaro Fidalgo: 4

Presencia testimonial. Se le notan sus pocos minutos.

Ángel Ortiz: 5

Voluntad y presencia arriba.