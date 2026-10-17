Flick alaba al Betis pese al 2-5 y enciende alguna alarma para París

El entrenador alemán celebra el triunfo en La Cartuja, se muestra orgulloso de la actuación de Lamine Yamal y mantiene la incertidumbre sobre el estado físico de Eric Garcia, Gerard Martín y Jules Koundé

El FC Barcelona se llevó una victoria de prestigio ante el Betis (2-5) en La Cartuja, por lo que Hansi Flick terminó el encuentro con motivos para celebrar el triunfo, aunque también con ciertas preocupaciones.

El técnico azulgrana elogió el nivel de los verdiblancos, destacó el rendimiento de sus futbolistas y trasladó dudas con la recuperación de una plantilla que afronta el martes un compromiso de máxima exigencia ante el PSG.

Las molestias físicas de varios jugadores mantienen abiertas las dudas sobre la disponibilidad de efectivos para el encuentro europeo.

Flick se rinde al Betis: "Es un equipo fantástico"

El entrenador alemán no escatimó elogios hacia el conjunto de Manuel Pellegrini, al que reconoció el mérito de haber exigido al Barcelona durante buena parte del encuentro. Pese a la contundencia del resultado, Flick ya sabía que la visita a La Cartuja no sería sencilla.

"Creo que vimos a un gran equipo del Betis en ataque", afirmó el preparador azulgrana, que insistió en la dificultad del enfrentamiento. "Así que no fue un partido fácil. Lo pensamos incluso antes de empear y esperábamos este tipo de encuentro".

En su valoración posterior, volvió a destacar el nivel de los verdiblancos. "El Betis ha estado fantástico por su velocidad e intensidad, pero también hemos estado a un nivel muy bueno y hemos merecido la victoria".

El alemán también quiso destacar el trabajo de su equipo en las jugadas de estrategia, especialmente por la importancia del tanto de Rodri que supuso el 1-2. "Es importante tener esa fuerza a balón parado. Estoy feliz de haber marcado el segundo gol antes del descanso, ha sido importante. Trabajamos en ello y Heiko Westermann y Dela (De la Fuente) hacen un buen trabajo".

Lamine Yamal, protagonista para orgullo de Flick

Otro de los nombres propios del encuentro fue Lamine Yamal, que volvió a marcar diferencias en el ataque azulgrana. El técnico quiso reconocer expresamente su actuación y reveló qué le dijo cuando decidió sustituirlo.

"Cuando saqué a Lamine, le dije que estoy muy orgulloso de él, muy orgulloso. Y que jugó un gran partido", explicó Flick, satisfecho con el rendimiento del joven internacional.

"Todo el mundo está a su mejor nivel y es lo que digo en cada rueda de prensa porque lo veo cada día, es lo más importante, que entrenen al máximo nivel y lo hacen", señaló.

Flick asumió que no todos los integrantes de la plantilla pueden estar satisfechos con su participación, aunque les pidió paciencia ante una temporada todavía larga. "Por supuesto, hay futbolistas que no están contentos por no jugar, pero eso es normal", reconoció.

El alemán recordó que queda "un largo camino de aquí a final de temporada" y calificó al grupo como "un vestuario magnífico". También quiso transmitir un mensaje a quienes esperan su oportunidad. "Cualquier cosa puede ocurrir con ellos".

En su opinión, la exigencia diaria es la base del rendimiento colectivo. "La calidad de los entrenamientos es muy alta y más importante es eso, el día a día", afirmó, antes de resumir la conexión entre el trabajo y los partidos: el Barcelona juega "igual de bien que entrena".

Eric Garcia, Gerard Martín y Koundé, dudas para París

La principal preocupación del Barcelona está ahora en la enfermería. Eric Garcia y Gerard Martín tuvieron que ser sustituidos por problemas físicos, mientras que Jules Koundé también acabó con molestias. Flick no quiso aventurar diagnósticos y pidió esperar a conocer los resultados de las pruebas.

"Tenemos que esperar y ver los resultados", explicó al ser preguntado por los dos primeros futbolistas.

El entrenador insistió en que la prioridad inmediata es recuperar efectivos antes de viajar para enfrentarse al PSG. "Ahora mismo, lo más importante es recuperarnos. La recuperación es fundamental, así que tenemos que hacerlo bien. Después, tendremos que ver cómo gestionamos los minutos de juego. Ya veremos".

Sobre las opciones para confeccionar el once del martes, el técnico se mostró prudente, aunque convencido de que encontrará soluciones. "Encontraremos a once jugadores, aunque, por supuesto, no sabemos qué pasará con Eric. Koundé tuvo algunos problemas, y Gerard también. Así que tenemos que valorar la situación".

Flick no se conforma con los récords: quiere títulos

El entrenador también fue preguntado por la posibilidad de igualar el récord de LaLiga del mejor comienzo de temporada.

Sin embargo, dejó claro que las estadísticas no constituyen el objetivo prioritario del Barcelona. "Es agradable, pero tenemos que ganar títulos. Solo estamos enfocados en ganar títulos", sentenció.