Sonríe 'El Barrio de la Alegría': récord de ingresos europeos, acaricia las eliminatorias, mejor inicio de su historia...

Los 4,2 millones de euros por ganar a Lille y Oporto elevan a 22,8 la recaudación hasta la fecha, sin contar otras partidas, mientras que tiene un 93,56% de opciones de quedar entre los 24 mejores de la máxima competición continental gracias a un arranque sólo comparable al que derivó en su único título liguero

El Real Betis, que recibe este sábado 17 de octubre a las 18:30 horas al FC Barcelona en el Estadio de La Cartuja, vive un momento de bonanza. Antes de ese test de nivel para sus aspiraciones y su excelente momento de forma, cifrado en siete partidos oficiales sin perder (de ellos, seis triunfos y un empate), presumen los verdiblancos de calcar el mejor arranque de curso de toda su longeva historia. Solamente una vez firmó (y nunca mejoró) estas ocho victorias, una igualada y una derrota en sus diez primeros choques, entonces todos de LaLiga: fue en la 34/35, campaña que culminó con su único título en este torneo.

Además, el reencuentro con la Champions League la friolera de 21 años después no ha podido ser mejor, puesto que vencer en Lille por 2-3 y repetir este miércoles por 3-2 en casa ante el Oporto ha disparado las opciones de clasificación para las eliminatorias del conjunto adiestro por Manuel Pellegrini, que el perfil especializado @LaLigaenDirecto cifra, tras 200.000 simulaciones, en un 93,56% de quedar entre los 24 primeros y de un 32,71% de estar en un 'Top 8' que lo clasificaría directamente para los octavos de final sin necesidad de jugar otra eliminatoria intermedia.

Más del doble por ahora de la última vez en UCL

El regreso tras más de dos décadas a la UCL ya de por sí garantizaba al Real Betis pulverizar su récord de ingresos por competiciones europeas, que estableció la pasada campaña, incluso con la inesperada eliminación en cuartos de final de la Europa League ante el Sporting de Braga, al superar los poco más de 21,3 millones de euros presupuestados. En este caso, con fijo y otros conceptos relacionados con ticketing, abonos e ingresos televisivos, estaban más o menos asegurados los 40 millones, una cifra que, visto lo visto, está en condiciones de rebasar.

Y es que, con los triunfos ante Lille y Oporto, ya van 4,2 millones (en total, 2,1 por cada triunfo) extra para los verdiblancos, que recibieron un fijo de 18,6 y, por ende, disparan su cuenta a los 22,8 millones. Bastante más del doble de lo que percibió en aquella histórica también 05/06. Ahora, a la espera del 'market pool' y el 'value pillar', entre otros conceptos, seguirá sumando 700.000 euros por cada empate en esta fase liga, los mencionados 2,1 millones por triunfo, más 11 millones si alcanza los octavos de final, unos 12,5 millones por los cuartos y determinados conceptos por la clasificación final en esta ronda.