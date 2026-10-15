De la euforia de la Champions a preparar la visita del 'temido' Barcelona: el Betis no para y ya regresa al trabajo

Con la resaca emocional de la sufrida victoria de la Champions League, el equipo de Manuel Pellerini no baja el ritmo y ya se prepara para recibir al que actualmente puede ser el mejor equipo de Europa

¿Alguien ha podido recuperarse aún de lo que se vivió en el Estadio de La Cartuja este pasado miércoles? Casi imposible olvidar todo lo que acontenció en el feudo verdiblanco en una de esas noches que, sin lugar a duda, pasará a los libros de historia del Real Betis. No es algo exagerado decirlo, es que pocos imaginaban que el equipo de Manuel Pellegrini pudiese dar la vuelta a un partido que se había puesto de la peor manera posible y que, en más de una mente, pasaban los recuerdos de la noche del Sporting de Braga. Pero si algo demostró el equipo es que esta historia nada tiene que ver con la del año pasado y es que, con dos zarpazos, consiguió llevarse los tres puntos para seguir sumando en la Champions League.

Este comienzo de temporada no puede provocar otra cosa que ilusión y expectación en el beticismo. 19 puntos de 24 posibles en la competición doméstica y, sobre todo, con la tranquilidad de saber que las cosas están saliendo. Ahora viene 'el lobo', llega el FC Barcelona a la ciudad de Sevilla. El temido conjunto de Hansi Flick ve peligrar su buena racha en el Estadio de La Cartuja y es que sabe que llega a un sitio que ahora mismo es intratable. El equipo culé también ha conocido la victoria en esta jornada de Champions League y pretender cortar algo las alas al equipo de Pellegrini.

Es por ello que el Betis no ha entendido ni de días de descanso ni de cualquier otra cosa similar. En la mañana de este jueves, el conjunto de Manuel Pellegrini ha regresado al trabajo con ya miras a la visita del conjunto catalán. Como suele ser habitual tras los encuentros, el equipo apenas ha realizado sesión de recuperación, con los titulares marchándose al gimnasio nada más que la charla de Manuel Pellegrini ha finalizado. Sobre el césped se han quedado los suplentes y los que no tuvieron minutos en la noche de ayer; estando algunos nombres como los de Aitor Ruibal o Dani Ceballos. Ante la poca presencia de medios en el entreno, también ha dado lugar a un ambiente algo más distendido, con algunos jugadores haciendo intentos de disparo a puerta con poco éxito.

La alegría no es menos y es que el equipo ya ha conseguido más de la mitad del camino en la Champions League. Seguramente, sería un entreno esta mañana para poder ver a canteranos, pero la victoria también en la Youth League ha impedido ver esa imagen. Ya son seis puntos, y queda por ver de lo que es capaz este equipo. La mente está ya puesta en la forma de parar a la máquina perfecta que es el FC Barcelona de Hansi Flick, pero es que muy pronto llega de nuevo la emoción de la competición más importantes de clubes. Como bien comentó Bartra tras el encuentro, se debe ir partido a partido y más cuando el equipo culé, a diferencia del equipo sevillano, llegará con un día más de descanso.