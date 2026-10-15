Álvaro Vallés, de villano a héroe: salva al Betis en el descuento ante el Oporto

Álvaro Vallés pasó del error en el gol de Gabri Veiga a convertirse en el salvador del Betis con una parada decisiva en el minuto 93. El guardameta de La Rinconada culminó su redención y aseguró tres puntos vitales en Champions

Darth Vader, Loki, Bucky Barnes y Álvaro Vallés. De villanos a héroes. La Cartuja ha asistido hoy a la segunda victoria de su equipo en Champions esta temporada. Victoria en Lille y victoria en Sevilla ante el Oporto para encarrilar una fase de liga que empieza a ponerse de cara. Los de Manuel Pellegrini ya se han dado cuenta de que para vencer en la máxima competición de clubes hay que sufrir, y mucho. "Ver el estadio así y vivir estas noches es algo increible", cometó el portero bético tras la gran noche vivida en La cartuja.

Tal es así que hoy el Betis ha realizado una gran remontada cuando La Cartuja empezaba a presenciar los fantasmas del pasado de aquella noche en la que el Sporting de Braga superó a un equipo muerto en la segunda mitad del encuentro. Pero el chip de este equipo, y el estado de forma por el que pasa, parece haber cambiado por completo. No ha bajado los brazos ante un Oporto que había dado la vuelta al marcador con dos goles de dos futbolistas españoles. El primero, un gran gol de falta de Gabri Veiga, con ayuda de Valles, y el segundo, un gran ‘chicharro’ de Samu Aghehowa.

Grosero error en el gol de Gabri Veiga

Justamente en el primer gol luso, Álvaro Valles ha quedado señalado por su actuación. El guardameta de La Rinconada ha cometido el primer y único error de una temporada magnífica en la que está siendo el mejor portero de LaLiga española. Ese gol hizo mucho daño a un Real Betis que se vino abajo y encajó rápidamente el gol del canterano sevillista Samu Aghehowa.

De villano a héroe, la gran actuación de Álvaro valles

Todo apuntaba a que Álvaro Valles iba a ser el gran señalado de la noche verdiblanca por ese error. Una culpabilidad poco reprochable realmente por la gran campaña que venía haciendo el guardameta sevillano. Con la remontada del Betis, todos los fallos, incluido el de Valles, iban quedando en el olvido por el éxtasis que desprendía La Cartuja en un gran ambiente de festividad." Sabía que cuando el equipo se puso por delante, ellos iban a tener una ocasión. Por fortuna he podido ayudar al equipo en esa última acción", apostilló Álvaro Valles.

En tan solo 39 minutos, Álvaro Valles pasó de villano a héroe. El Betis tiene en este momento 6 puntos en el casillero de la UEFA Champions League, gracias al portero de La Rinconada. Minuto 93, a tan solo dos para el final, centro del Oporto al segundo palo, remata solo un jugador luso al palo largo y Álvaro Valles saca una mano que le da los tres puntos al Real Betis. "Sabiamo que tienen varios jugadores que van bien de cabeza, cuando Santi Remate intento reaccionar lo más rápido posible y saco el balón", comentó sobre la jugada el portero sobre la jugada. Lejos de venirse abajo tras el fallo, se resarce de su error para seguir consagrándose como el mejor jugador del Real Betis en este inicio de temporada.