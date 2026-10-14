Betis - Oporto, en directo el partido de la jornada 2 de la Champions League en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el estreno histórico del Betis en casa en esta edición de la Champions con la visita de un Oporto también lanzado

¡Muy buenas a todos! ¡Ha llegado el gran día para el Betis y para el Estadio de La Cartuja! Bienvenidos al directo del estreno en casa de los verdiblancos en esta edición de la Champions League 20 años después de su última y única participación. Una cita contra el Oporto de gran relevancia que podrás seguir en el minuto a minuto que ofrece ESTADIO Deportivo. ¿Preparados?

El Betis, tras imponerse en el estreno continental en el feudo de Lille, recibe al Oporto en un estado de forma espectacular, tercero en LaLiga y con pleno de triunfos en casa con 19 puntos de 24, y a sabiendas de la trascendencia de quedarse con los tres puntos tanto hoy como en la visita del Feyenoord antes de sus complejas salidas a Alemania.

El equipo luso lo ha ganado absolutamente todo en la Liga Portugal en las primeras ocho jornadas y solo ha encajado un tanto, pero sucumbió en su campo en el estreno de Champions contra el Manchester City, por lo que necesita puntos.

Pellegrini cuenta con todos sus puntales para este encuentro y solo pierde a los lesionados Junior Firpo y Aitor Ruibal, en la recta final de su recuperación. Y es que Antony, que acabó tocado ante Osasuna, se ha recuperado y entrado en la lista de convocados.

Los 3.500 aficionados del Oporto desplazados a Sevilla para apoyar a su equipo ya han llegado a La Cartuja tras cruzar por el Puente de La Barqueta en masa. Se espera un ambiente de los grandes en el recinto bético. Su punto de encuentro fue en la Alameda de Hércules.

A la espera de conocer los onces oficiales, estas son las posibles alineaciones de los dos equipos:

Aquí os dejamos datos claves para no perderse el partido, entre los más importantes de la historia del Betis hasta hoy.

¡Ya tenemos el once del Betis! Pellegrini apuesta por esta alineación el estreno como local en Champions:

Con respecto a Osasuna, Pellegrini ha dado entrada a Ángel Ortiz por Bellerín, Bartra por Llorente, Deossa por Fornals, Antony por Riquelme y Parrott por Cucho Hernández como referencia arriba. Es una apuesta ofensiva.

¡Ha llegado el día! El Himno dela Champions volverá a sonar en el feudo verdiblanco, en esta ocasión en La Cartuja, 20 años después de la primera y hasta ahora única participación verdiblanca en la máxima competición continental, en la 05/06. Y lo hará con la ilusión por las nubes en la visita del Oporto tras el 5-2 conta Osasuna como reflejo del espectacular arranque de los de Pellegrini, el mejor de su historia.

Un partido de vital importancia para el objetivo heliopolitano de clasificarse para la siguiente ronda tras haber comenzado con magnífico pie con el triunfo en casa del Lille. En el vestuario saben de la trascendencia de imponerse en los dos encuentros seguidos en casa, ante los lusos y el Feyernoord de cara a las complicadísimas visitas posteriores a Múnich o Dortmund.

Pellegrini, con todos sus puntales

Ganar le permitiría sumar un pleno que le otorgaría tranquilidad y colchón para meterse mínimo entre los 24 primeros y para ello Manuel Pellegrini cuenta con todos sus puntales para este choque tan relevante, pues solo pierde a los dos consabidos lesionados, casos de Junior Firpo y Aitor Ruibal, en la fase final de su puesta a punto.

Antony acabó el partido contra los rojillos con molestias y saltaron las alarmas, pero se ha recuperado a tiempo y ha entrado en la convocatoria, entre otras cosas porque el brasileño quiere estar en este partido histórico.

Aunque no se presenta como el partido más complejo de los que le restan, por las salidas que tiene por delante, el Oporto se presenta en La Cartuja como un rival muy duro que llega en gran momento tras haber ganado los ocho partidos disputados en su liga, con solo cuatro goles en contra. El único choque que ha perdido ha sido en el debut de Champions contra el Manchester City, por 0-2. Eso sí, han viajado con mucho respeto al Betis.

Bajas importantes en el Oporto

El técnico, Francesco Farioli, no cuenta con su punta William Gomes, lesionados, a la par que el central Jad Bednarek volverá a causar baja en Europa al tener que cumplir el segundo partido de una sanción de dos partidos que arrastra desde la pasada edición de la UEFA Europa League. El míster luso solo dispone de dos efectivos disponibles para el eje de la zaga, Jakub Kiwior y Nehuén Pérez.