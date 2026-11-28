El Sevilla visita Anoeta con cuatro bajas pero todos los puntales disponibles para García Plaza ante una Real Sociedad con tres ausencias y una duda

El Sevilla rinde visita a la Real Sociedad este domingo con sus principales baluartes a disposición de García Plaza tanto en cuanto no ha tenido que lamentar ninguna baja después del empate firmado en el derbi contra el Betis.

De ese modo, los nervionenses se presentarán en Anoeta con cuatro bajas de sobra conocidas, ya que Marcao, pese a entrenar algunos días con el grupo esta semana, continúa fuera de la lista.

La nómina de ausencias la completan Miguel Sierra, cerca de la fase final de su recuperación, y los lesionados para el resto de temporada Alfon y José Ángel Carmona

El mismo sistema que en el derbi

Con estos mimbres, se espera que García Plaza despliegue una alineación muy parecida a la empleada contra el Betis al quedar satisfecho por el rendimiento del equipo en la primera parte. Esto significaría que repetiría con el 4-2-3-1 y renunciaría por segundo partido consecutivo al uso de dos delanteros arriba.

En este sentido, con Vlachodimos intocable, la defensa no sufrirá ninguna modificación, con Iglesias y Suazo en las bandas, y Kike Salas junto a Castrín en el eje, con pocas posibilidades de que Sangante disfrute de una nueva oportunidad.

Por delante, Agoumé y Fofana tienen el puesto asegurado, y queda por ver quién completa la medular, con muchas opciones de que repita Guridi ﻿tras cumplir con creces en el derbi, sin descartar la entrada de Kochorashvili, hasta ahora con un rol más secundario de lo esperado.

Vargas o Ejuke, con ventaja para el suizo

La gran duda es quién ocupará el costado diestro después de que en los dos últimos partidos haya apostado por Rubén Vargas. García Plaza cree mucho en el internacional suizo y asegura que lo ve mejor cada partido, por lo que es muy problable que de nuevo salga de inicio en detrimento de Chidera Ejuke.

García Plaza cree mucho en el internacional suizo y asegura que lo ve mejor cada partido, por lo que es muy problable que de nuevo salga de inicio en detrimento de Chidera Ejuke.

Félix Correia es un fijo en la izquierda y lo seguirá siendo en Anoeta, mientras que arriba Lucas Stassin partiría con ventaja a pesar de su bajo nivel en el derbi, ya que tampoco Robbie Ure lo ha mejorado y a Isaac Romero no lo ve como delantero en solitario.

Tres bajas y una duda en la Real Sociedad

Por parte realista, Pellegrino Matarazzo no dispone de los lesionados Barrenetxea, Odriozola y Yangel Herrera, mientras que Aramburu sigue siendo duda al entrenar todavía al margen de los compañeros.

Por otro lado, Dani Díaz y Lebarbier, jugadores del filial que ya viajaron a Londres, podrían completar de nuevo la convocatoria del primer equipo.

Posibles onces:

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Sarr, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Sucic, Soler; Óskarsson, Oyarzabal, Guedes.

Sevilla FC: Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Fofana; Rubén Vargas, Guridi, Félix Correia; Stassin.