El alemán se marchó muy cabreado pese a sumar los tres puntos después de que su equipo pasara de firmar una primera parte sobresaliente a terminar pidiendo la hora y salvando el empate por el poste

El Athletic se llevó la victoria de Málaga (3-4), pero el resultado no ha conseguido tapar las vergüenzas de una segunda mitad que ha encendido un creciente malestar en el banquillo del conjunto bilbaíno.

Edin Terzic no escondió su enfado en la sala de prensa tras un encuentro en el que los rojiblancos llegaron a tener una ventaja de tres goles y terminaron completamente desdibujados, permitiendo que su rival se metiera de lleno en la pelea por los puntos.

El entrenador alemán se mostró satisfecho por el resultado, pero muy crítico con la actitud de sus futbolistas tras el descanso. Una desconexión que estuvo a punto de costarles una victoria que parecía encarrilada y que obligará al equipo a realizar una profunda reflexión. "Estoy satisfecho con los tres puntos, pero muy enfadado con nuestra actuación en la segunda parte. Tras las victorias, también tras las derrotas, hay que separar el resultado del fútbol que se ha hecho. Hoy tenemos que separar la actuación de la segunda parte del resultado final", reconoció Terzic.

Del recital a la desconexión: dos caras del Athletic

El técnico del Athletic calificó de difícil explicación lo sucedido en La Rosaleda, especialmente por el contraste entre los dos periodos. Los bilbaínos firmaron una primera mitad prácticamente impecable, pero se vinieron abajo cuando el Málaga elevó la presión y encontró espacios para atacar. "Tal vez en la primera parte se pudo ver nuestro potencial y dónde queremos estar. El primer tiempo ha sido perfecto, todos lo hemos visto, increíble en la presión. Pero después del descanso, lógicamente el rival ha salido con todo a atacar, han presionado y luego han buscado un gol temprano que han conseguido", analizó.

Terzic también reconoció que los malagueños supieron aprovechar la situación y que el Athletic estuvo demasiado impreciso cuando más necesitaba controlar el encuentro. "Fue un partido loco", resumió, antes de admitir que el Málaga "lo hizo bien en su esfuerzo e intensidad en el segundo tiempo, jugó como si no hubiera un mañana", mientras que los suyos estuvieron "torpes en cuanto a control del balón", una circunstancia que permitió a los locales rozar una remontada que parecía imposible al descanso.

Edin Terzic antes del partido entre Málaga y Athletic en La Rosaleda. / IMAGO

El mensaje que lanzó en el descanso y después del partido

El alemán aseguró que ya había advertido a sus jugadores de que no podían bajar los brazos ni dar por cerrada la contienda pese a la amplia ventaja. Sin embargo, sus indicaciones no surtieron el efecto esperado. "En el descanso les dije que no estaba hecho, que teníamos que seguir jugando igual. Que podíamos buscar ataques diferentes, pero que la intensidad no debía cambiar", explicó.

Su mensaje después del encuentro fue todavía más contundente, señalando la diferencia entre la versión que quiere construir y la que mostraron durante los últimos 45 minutos. "El primer mensaje a los jugadores ha sido claro. Hay que ser honestos porque solo eso nos hará mejores. Lo de la primera parte es nuestro nivel, lo de la segunda es algo que no queremos ver ni en partidos ni en entrenamientos. Sé que ninguno de ellos quiere mostrar esa versión, pero es el punto en el que estamos ahora", lanzó.

Terzic insiste en la falta de regularidad

La inconsistencia sigue siendo uno de los grandes problemas del Athletic. El entrenador ya había insistido anteriormente en la necesidad de mantener un nivel competitivo sostenido y el encuentro de Málaga volvió a poner de manifiesto esa carencia. "Hemos hablado muchas veces de la consistencia. Hoy no hemos conseguido tenerla a lo largo de todo el partido y eso es algo de lo que tenemos que hablar y en lo que debemos trabajar", reconoció.

El técnico también defendió los cambios realizados durante la segunda mitad, entre ellos la entrada de Rego para reforzar la defensa y buscar mayor dinamismo, explicando que algunas sustituciones estuvieron condicionadas por problemas físicos y por la situación de Yeray, que no había podido completar una sesión de entrenamiento durante la semana.

De esta forma, el Athletic regresa de Málaga con tres puntos en el bolsillo, pero con una advertencia que difícilmente pasará desapercibida en el vestuario ya que la victoria no borra el enfado de Terzic.