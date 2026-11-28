El exdefensa de Real Madrid y Sevilla desvela al detalle todo lo que consume desde que se levanta hasta que se acuesta para cuidar su físico, recuperarse de los entrenamientos y seguir preparado para volver al fútbol

Sergio Ramos sigue cuidando su cuerpo como si todavía tuviera que afrontar una temporada de 60 partidos. A sus 40 años, el camero continúa entrenándose a diario﻿, pendiente de encontrar un nuevo equipo puesto que se resiste a colgar las botas. Mientras tanto, sigue una rutina física cargada de complementos alimenticios y vitamínicos.

Su modo de vivir no difiere del que seguía en sus mejores años como futbolista profesional. Apenas perdona el gimnasio ﻿un solo día de la semana, aunque si hay algo que ha cambiado es la alimentación y el descanso. Además, hay otro aspecto que ha llamado especialmente la atención entre sus seguidores puesto que él mismo ha desvelado la enorme cantidad de suplementos, vitaminas y complementos alimenticios que incorpora en su día a día.

El exjugador del Real Madrid ha compartido en sus redes sociales una especie de recorrido por su suplementación diaria, explicando qué toma desde primera hora de la mañana hasta que llega el momento de acostarse. Una lista que incluye colágeno, vitaminas, probióticos, productos para las articulaciones, suplementos deportivos, proteínas y hasta diferentes preparados para intentar mejorar el descanso.

En total, 16 complementos y productos de suplementación diferentes, distribuidos a lo largo de toda la jornada y adaptados a distintos objetivos.

Café con colágeno para empezar el día y cuatro suplementos a media mañana

La rutina de Sergio Ramos arranca nada más levantarse, aunque no lo hace con un café convencional. El excentral mezcla su primera dosis de cafeína con colágeno, leche de avena y un poco de miel, una combinación con la que comienza la jornada. "Me tomo el café con colágeno a primera hora, con leche de avena y un toquecito de miel".

A media mañana llega el primer bloque de suplementación, con cuatro productos que forman parte de su rutina habitual: Omega 3﻿, probióticos de su propia marca de nutrición deportiva Centenarian Road, vitamina D3 ﻿y Visión Plus, un complemento orientado al cuidado de la vista, especialmente en un contexto de exposición habitual a pantallas.

La lista no se queda ahí. Por la tarde, Ramos incorpora Joint﻿﻿, un suplemento enfocado al cuidado de las articulaciones﻿, ácido hialurónico y otro producto destinado a combatir el estrés, completando así una jornada en la que presta atención tanto al rendimiento físico como al bienestar general.

BCAA, creatina y proteína después de entrenar

El entrenamiento también tiene su propio apartado dentro de la rutina del sevillano. Cuando llega el momento de ejercitarse, Ramos recurre a BCAA y creatina, dos suplementos habituales en el ámbito deportivo, que acompaña con un batido de proteína de chocolate para completar la ingesta posterior al esfuerzo.

La jornada, sin embargo, todavía no ha terminado. Antes de irse a dormir, el exjugador añade otro bloque de productos a su rutina nocturna, con Sleep, melatonina, magnesio, glicina y una infusión de poleo menta.

En total, hasta 16 sustancias distintas que se mezclan en su estómago acompañando sus comidas diarias, una combinación con la que busca favorecer la musculación sin dejar de lado la relajación y el descanso, dos aspectos fundamentales para alguien que continúa sometiendo su cuerpo a sesiones de entrenamiento exigentes pese a haber cumplido ya los 40 años.

Ayuno intermitente, cuatro días de gimnasio y una dieta muy controlada

La suplementación es solo una parte de los hábitos que sigue Ramos para mantenerse en forma. En una entrevista con Mundo Deportivo﻿, el futbolista explicó que entrena cuatro días a la semana﻿, distribuyendo los grupos musculares y comenzando cada sesión con aproximadamente 15 minutos de cardio﻿. "Todos los ejercicios se supervisan por el personal médico del club, para optimizar mi estado físico. Practico ayuno intermitente dos o tres veces por semana, entreno sin desayunar y luego me tomo un batido de proteína".

Su alimentación también está muy controlada, con una dieta en la que predominan las ensaladas, el pescado y la carne. "Alterno ensaladas con pescado y carne, tienes que tener un complemento de equilibrio porque el cuerpo necesita esos nutrientes para el mejor rendimiento", explicó.

Ramos asegura que los años de disciplina han terminado condicionando incluso sus apetencias. "Cuando llevas tantos años con una disciplina, el cuerpo te lo pide. Yo no salgo de la lechuga, el pescado a la plancha… Incluso en vacaciones el cuerpo me pide comer bien". Eso no significa que renuncie a todos los caprichos. Los churros con chocolate también tienen cabida en su alimentación cada 15 días con sus amigos y, mensualmente, se permite algún extra. "Una vez al mes, nos damos un permitido. Un día se puede hacer. Una tortilla y un poco de fruta. Algo que tenga un poco de grasa y me sacie".

Sergio Ramos ha desvelado su rutina alimenticia diaria plagada de suplementos. / IMAGO

A sus 40 años, sin equipo -todo apunta a que será un refuerzo de lujo del Getafe en el mercado invernal-, Ramos conserva la ambición de prolongar su carrera, al menos unos meses más. Para ello, mantiene una preparación minuciosa en la que no deja prácticamente ningún detalle al azar y que refleja su empeño por seguir compitiendo al máximo nivel.