García Plaza sigue sin contar con Marcao y los tres lesionados de larga duración, lo que le obliga a citar como alternativa para Juan Iglesias al joven canterano Adrián Pérez

El Sevilla viaja a San Sebastián para medirse este domingo, a partir de las 21:00 horas, a la Real Sociedad en un partido con tintes europeos, pues un triunfo le devolvería a la zona continental tras ser rebasado por el Racing y el Athletic y le permitiría igualar los puntos de los donostiarras, quinto con tres unidades más que los nervionenses.

Para dar este importante paso al frente, García Plaza ha convocado a un total de 24 jugadores para el desplazamiento a tierras vascas. Lista en la que no faltan sus principales puntales y se ausentan una vez más los lesionados de larga duración y Marcao.

Cuatro bajas sevillistas

De este modo, el preparador sevillista se presentará en Anoeta con cuatro bajas, ya que el central brasileño, a pesar de que esta semana ha alternado trabajo con el grupo con ejercicios individuales, continúa fuera.

Además del zaguero, el míster pierde una jornada más a Miguel Sierra, que trabaja para volver lo antes posible tras su intervención en el hombro, mientras que tanto Alfon como Carmona no volverán en lo que resta de la temporada por sus graves lesiones. El Sevilla, al menos, podrá emplear el 80% de sus fichas para fichar en el mercado invernal.

Estreno de Adrián Pérez

La caída del visueño ha dejado a García Plaza sin alternativas naturales para el carril diestro, razón por lo que, como ya adelantó en la rueda de prensa de ayer, ha citado por primera vez al canterano Adrián Pérez, que destaca en el filial y podría debutar en la elite contra la Real.

García Plaza, en el entrenamiento. / SFC

Además, repite en la convocatoria el también futbolista del Sevilla Atlético Marc Scuri, que est á firmando una temporada magnífica a las órdenes de Diego Galiano, como refleja que lleva cuatro tantos en siete encuentros. Igualmente viaja Rafa Romero como tercer guardameta sevillista.

Convocatoria de 24 jugadores

Esta es la lista completa del Sevilla para el partido de este domingo en Anoeta: Odysseas Vlachodimos, Juan Iglesias, Julio Díaz, Kike Salas, Andrés Castrín, Agoumé, Kochorashvili, Robbie Ure, Peque, Rubén Vargas, Sangante, Fran González, Manu Bueno, Fábio Cardoso, Isaac Romero, Gabriel Suazo, Jon Guridi, Lucas Stassin, Félix Correia, Chidera Ejuke, Youssouf Fofana, Rafa Romero, Marc Scuri y Adrián Pérez.