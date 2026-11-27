El ostracismo del centrocampista ha propiciado que el Betis estudie su salida definitiva con un claro objetivo y Javier Aguirre ha pedido expresamente su fichaje tras hacerlo debutar con México

A finales de octubre, ahora hace un mes, desde el entorno de Álvaro Fidalgo se aseguraba a ESTADIO Deportivo que todavía no habían recibido notificación alguna por parte del Betis acerca de su plan para el mercado de enero con el centrocampista.

Lo cierto es que, desde entonces, su situación en la plantilla verdiblanca no ha mejorado lo más mínimo, más bien al contrario, pues en noviembre solo ha disputado 27 minutos, en el partido europeo en Bratislava, no gozando de oportunidades ante en LaLiga ante Málaga, Elche y Sevilla. Además, no entró en la lista para la Copa al estar concentrado con México.

La enorme competencia en su puesto le ha condenado prácticamente al ostracismo y las dos partes empiezan a entender que la salida en la próxima ventana sería lo más conveniente.

El Betis se plantea traspasar a Fidalgo en enero

En este sentido, en La Palmera se centrarán en primer lugar en las salidas en el mercado invernal y el nombre del asturiano, junto al de Iker Losada, se encuentran sobre la mesa como posible opción para poner fin a su etapa como bético y dejar caja con su traspaso.

De esta forma, la intención inicial en La Palmera no es cederle hasta final de curso, aunque tampoco se descarta, sino traspasarle de forma definitiva para recuperar ya como mínimo lo invertido en enero de 2026, es decir los 1,5 millones de euros pagados al América.

El Betis saber que tiene mercado, pues en México suspiran por su regreso y no dudarían en tirar de talonario, si bien el centrocampista, como aseguran a esta redacción, prefiere continuar en España y ya habría un equipo en LaLiga deseoso de contar con sus servicios según apunta ABC.

El Valencia se interesa en Fidalgo por petición de Javier Aguirre

Así las cosas, el Valencia está interesando en reclutar para su centro del campo a Álvaro Fidalgo y habría preguntado por su situación en Heliópolis en su búsqueda de un futbolista de su perfil para la medular.

Un interés impulsado por la petición expresa del entrenador valencianista, un Javier Aguirre que conoce a la perfección lo que puede aportar el ovetense.

Álvaro Fidalgo no está contando para Manuel Pellegrini. / IMAGO

No en vano, el 'Vasco' fue el encargado de hacerle debutar en la selección de México una vez que Fidalgo ya era seleccionable, justo después de firmar por el Betis. Aguirre lo llamó por primera vez, lo convirtió en un fijo y se lo llevó al Mundial 2026, donde disfrutó de protagonismo e incluso marcó un gol. "Me gustó la personalidad de Fidalgo. Se integró rápido, pidió la pelota y fue participativo", señaló en su momento sobre Fidalgo.

Aguirre fue el encargado de hacerle debutar en la selección de México una vez que Fidalgo ya era seleccionable y ahora se lo ha pedido al Valencia

Ahora ve la posibilidad de enrolarlo en su proyecto en Valencia y no ha perdido la oportunidad de solicitar su fichaje a sabiendas de su poca presencia en los planes de Pellegrini.

Fidalgo, abierto a salir si el Betis le señala la puerta

El futbolista prefirió no salir en verano, cuando el Betis le abrió la puerta en la recta final, convencido de que podría revertir su situación, pero no ha sido así y ahora no descarta esa vía, aunque permanece tranquilo, consciente de la enorme dificultad de hacerse un sitio en el once bético ante tanta competencia.

Sea lo que sea, no hará ruido y aceptará lo que sea más conveniente siempre y cuando le convenciera la oferta que llegara al Betis.