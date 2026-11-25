El hispano-mexicano rindió a gran nivel en los 20 minutos que estuvo sobre el césped en la histórica victoria ante el SK Slovan de Bratislava. Feliz por el nivel del equipo, entiende que "no hay motivo para quejarse" pero expresa con claridad que siempre quiere más

El Real Betis volvió a hacer historia en la noche del martes, con la victoria ante el SK Slovan que garantiza su clasificación para la próxima ronda de la UEFA Champions League a falta aún de tres jornadas para que acabe la Fase Liga. Evidentemente, esta nueva proeza colma de satisfacción a todo el vestuario; pero no es lo mismo verlo desde el banquillo que sentirse partícipe del éxito sobre el terreno de juego y eso es lo que, por fin, le pasó a Álvaro Fidalgo.

Muy necesitado de minutos, el internacional mexicano salió desde el banquillo en Bratislava para jugar los últimos 20' del encuentro. Además rindió a gran nivel y fue elogiado por parte del entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, a quien luego respondió en la zona mixta del Stadion Tehelné Pole de la capital eslovaca.

"Álvaro Fidalgo hizo muy buen partido, veo a todo plantel muy consciente y con mucha ambición", dijo Pellegrini en sala de prensa. "Yo estoy preparado siempre", contestó luego ante las cámaras de RTV Betis el mediocentro, que sólo suma 122 minutos este curso: los 20' ante el Slovan y 29' en Lille, en la Champions; mientras que en LaLiga acumula 30' contra el Real Madrid, 1' ante el Getafe FC, 20' con el FC Barcelona y 15' en la visita al RC Celta.

"Estoy agradecido por cada oportunidad. Sé de sobra los jugadores que hay en el equipo, sobre todo en mi posición, pero yo siempre estoy preparado para jugar"

Álvaro Fidalgo dispara a portería en el partido de Champions entre Slovan y Betis. / Imago

Las estadísticas de Álvaro Fidalgo ante el Slovan de Bratislava

Fidalgo saltó ya al campo en el minuto 70 y con el choque totalmente sentenciado. Entró en lugar de Isco Alarcón y formó, junto a Marc Roca y Nelson Deossa, una tripleta escalonada de centrocampistas en la que aportó mucha fluidez. No paró de pedir la pelota y se mostró con una gran precisión: obtuvo un 95 por ciento de acierto en pases cortos, 36/38; con 24/26 en campo rival (92%) y 12/12 en terreno propio.

Además, el único envío largo que intentó llegó con éxito a su destino (100%) y sólo perdió dos de los 42 balones que le dio tiempo a tocar. Incluso buscó el gol en un disparo en los últimos instantes, que fue taponado por un zaguero del Slovan; se pegó 16 carreras progresivas, realizó una importante contribución defensiva con una intercepción clave sumada a sus dos recuperaciones.

"Justo el otro día me tocó jugar también con la selección (tras quedarse sin participar en el primer partido) y eso me sirvió mucho para estar hoy con buen ritmo. Agradecido por cada oportunidad. Sé de sobra los jugadores que hay en el equipo, sobre todo en mi posición, pero yo siempre estoy preparado", explicó el ex del América.

"En cada oportunidad, cada minuto, tienes que intentar hacerlo bien y más al nivel que está jugando el equipo, con el nivel de jugadores que hay... Estoy contento de poder jugar, de haber podido sumar para el equipo en esta victoria y a seguir, que esto no para", explicó Álvaro Fidalgo ante las cámaras del club.

Álvaro Fidalgo fue titular y completó el partido en el México - Jamaica del pasado 18 de noviembre. / Imago

Feliz por hacer historia con el Betis: "Cuartos en Champions, cuartos en LaLiga..."

"Pues muy bien, la verdad. ¿Qué te digo? Estamos cuartos en Champions, con 12 puntos de 15. Yo creo que al principio de temporada todos soñábamos con una cosa así, de estar aquí en este momento. También estamos cuartos en Liga, así que hay poco de lo que quejarse, la verdad. Estamos muy contentos y nada, a seguir".

"Hombre, que hay equipo para ello, lo sabíamos todos. Te puedo asegurar que no había dudas de que tenemos equipo para pelear por todo; pero luego, obviamente, hay que hacerlo. Cada partido de Champions es muy exigente, da igual que sea en casa o fuera. Todos los partidos son de mucho nivel. Entonces, no sólo había que decirlo sino creérselo y hacerlo. Estamos en el camino y estos primeros meses están siendo a un nivel altísimo tanto en LaLiga, como en Copa y Champions", ha añadido.

Álvaro Fidalgo quiere más: "No hay que ponerse techo, hay que creérselo"

"Vamos partido a partido, pero no hay que ponerse ningún tipo de techo; por supuesto que no. Todos sabemos el equipo que tenemos. Con humildad siempre, eso sí, pero también hay que creérselo un poco. Ahí dentro todos son muy buenos y hay que seguir así", ha explicado al ser preguntado por el desafío lanzado por Pellegrini para que el vestuario se motive con la opción de acabar entre los ocho primeros, saltarse una ronda y pasar directamente a los octavos de final de la Champions.

"Ahora toca el Rayo, después viene la Copa del Rey (ante el Extremadura, el martes que viene), luego otra vez LaLiga (el Betis visita al Atlético), luego el Como en casa... Vienen partidos muy importantes para todo lo que queremos, que es seguir arriba en Liga y a tope en las otras dos competiciones. Queremos ganar todos los partidos", deseó un motivado Álvaro Fidalgo el día de su esperado regreso al terreno de juego.