El club gallego podría romper las cesiones del central Abdoulaye Faye y el meta Altay Bayindir ante el deseo de Bayer Leverkusen y Manchester United, respectivamente, pudiendo acudir al mercado en busca de sendos sustitutos

El Celta de Vigo no acaba de arrancar en una temporada muy exigente. En LaLiga, el equipo dirigido por Claudio Giráldez se sitúa solo un punto por encima del descenso, mientras que en la Europa League el panorama no es tampoco nada positivo. En el ecuador de la Fase Liga, los celestes están fuera de la zona de 'play off' y el choque de mañana jueves ante el Bournemouth en Balaídos se antoja vital.

Pero al mismo tiempo, en las oficinas de A Sede también se mira al mercado de enero. De momento, en el capítulo de salidas, pues tanto el Bayer Leverkusen como el Manchester United tienen la intención de romper las cesiones de Abdoulaye Faye y Altay Bayindir, respectivamente. Dos operaciones que, de producirse, llevarían al director deportivo, Marco Garcés, a buscar en principio sendos sustitutos para ambos, como infirma el diario Metropolitano.

Los números de Faye y la intención del Bayer Leverkusen

En el caso del senegalés Faye, que aterrizó sin opción de compra, Giráldez apenas le ha dado oportunidades por su falta de experiencia. A sus 22 años, el central venía de otro préstamo en el Lorient francés, con el que participó en 19 encuentros, pero el técnico celeste considera que está aún verde tras destacar en el fútbol sueco, lo que animó al Bayer Leverkusen a invertir 2,7 millones de euros en su fichaje.

De momento, solo ha jugado 45 minutos en LaLiga, ante el Athletic, y dejó muchas dudas, ofreciendo una mejor imagen en el estreno en la Copa del Rey ante el Salamanca CF, en el que jugó los 90 minutos, aunque no hay que olvidar que se trataba de un rival de Segunda RFEF. Un escaso protagonismo que habría llevado al club alemán a querer recuperarlo para buscarle un nuevo destino que le ofrezca más minutos, pues firmó un largo contrato hasta 2031.

Abdoulaye Faye, en el partido de Copa del Rey ante el Salamanca CF. / Imago

﻿El alto salario de Bayindir puede ser clave

Por su parte, Altay Bayindir sí cuenta con un bagaje importante a sus 28 años. Pero el meta internacional turco se ha encontrado con el excepcional momento de forma de Radu, indiscutible para Giráldez. Una situación que sólo le ha dejado la oportunidad de jugar en el referido coque copero disputado en el Helmántico.

Visto lo visto, se antoja del todo improbable que el Celta se anime a ejecutar la opción de compra pactada el pasado verano, que ronda los 4 millones de euros. Es más, su salida podría ser un alivio, pues el club gallego se comprometió a abonar su sueldo íntegro, uno de los más importantes de la plantilla. Además, el propio Bayindir sería el principal interesado en cambiar de aires, mientras que al Manchester United también buscaría revalorizar a un portero que acaba contrato en 2028.

Altay Bayındır, portero del Celta de Vigo. / Imago

El plan del Celta en el mercado de enero

En ambos casos, el Celta de Vigo pactó con sus clubes una contraprestación económica que iba disminuyendo en función del número de partidos jugados. Por tanto, ahora tocaría renegociar ﻿las condiciones para abrirles la puerta y no salir perdiendo. Si se busca o no un sustituto en el eje de la zaga y otro en la portería, donde se cuenta con Iván Villar ﻿como tercer meta, dependerá en buena medida de si el equipo sigue vivo en la Europa League y la Copa del Rey. Además, no hay que olvidar que el club vigués necesita vender antes del próximo mes de junio ﻿para cuadrar sus cuentas, por lo que no será fácil acudir al mercado de enero.