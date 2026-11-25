El delantero de la Real Sociedad y de la Selección española recibirá un merecido homenaje de su ciudad el próximo 3 de diciembre, y el alcalde armero ha hecho un llamamiento a todos los vecinos para que acuden a ovacionarle

Mikel Oyarzabal vivirá un día muy especial el próximo 3 de diciembre. Ese día, el Ayuntamiento de Eibar, localidad que le vio nacer, le nombrará hijo Predilecto de la ciudad ante todos sus paisanos. El nombramiento tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento armero, donde se le reconocerá su gran trayectoria no solo al frente de la Real Sociedad sino también sus éxitos con la Selección española tras lograr la Copa del Mundo de fútbol disputado el pasado verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Según informa el consistorio de Eibar en una nota de prensa facilitada a los medios, la iniciativa reconoce especialmente el destacado papel del realista en la conquista de la Copa del Mundo con la Selección española, en la que "fue una de las piezas fundamentales del equipo y firmó cinco goles durante el campeonato".

El equipo de gobierno municipal propuso el pasado 21 de julio iniciar el expediente para conceder esta distinción, al considerar que Mikel Oyarzabal "reúne los requisitos establecidos en el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones". El proceso concluirá el próximo jueves en un evento que "servirá para rendir homenaje al futbolista por sus méritos deportivos y por representar los valores de Eibar".

Mikel Oyarzabal besa la medalla de campeón del mundo. / Imago

El alcalde Eibar destaca "su humildad, esfuerzo y respeto"

El alcalde armero, Jon Iraola, destacó que Mikel Oyarzabal "es un motivo de orgullo para Eibar". "Su trayectoria, su compromiso y su manera de entender el deporte representan valores con los que nuestra ciudad se identifica plenamente", señala el regidor en un comunicado.

"Es un futbolista extraordinario, pero también una persona que destaca por su humildad, su esfuerzo y su respeto", insiste Iraola, quien recuerda que "Mikel lleva el nombre de Eibar allá donde va y se ha convertido en un magnífico embajador" de la ciudad.

"Mikel lleva el nombre de Eibar allá donde va y se ha convertido en un magnífico embajador de nuestra ciudad"

Aclara el primer edil de Eibar que con este nombramiento la localidad quiere trasladar a Mikel Oyarzabal su reconocimiento y el cariño de sus vecinos y vecinas. "Con este nombramiento queremos trasladarle, en nombre de toda la ciudad, el reconocimiento y el cariño de sus vecinos y vecinas. Mikel lleva el nombre de Eibar allá donde va y se ha convertido en un magnífico embajador de nuestra ciudad. El próximo 3 de diciembre tendremos la oportunidad de rendirle el homenaje que merece. Por eso, animo a toda la ciudadanía a acompañarnos y a compartir este momento tan especial para Eibar”.