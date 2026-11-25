El Barcelona visita Azerbaiyán sin Lamine Yamal para medirse al Sabah por primera vez en su historia. Los de Hansi Flick llegan después de remontar al Villarreal en liga y buscarán sumar tres puntos que les permitan mantenerse entre los ocho primeros

El Barcelona afronta este miércoles una nueva jornada de la Champions League con una visita inédita a Azerbaiyán. El conjunto azulgrana se mide al Sabah en el Estadio Olímpico de Bakú, donde buscará prolongar su buen momento de forma y dar otro paso hacia la clasificación directa para los octavos de final. Los de Hansi Flick llegan después de una trabajada remontada ante el Villarreal, en un encuentro en el que tuvieron que levantar un 0-2 en contra.

Para esta cita, el técnico alemán no podrá contar con Lamine Yamal. El campeón del mundo no ha viajado con el equipo debido a unas molestias en el tobillo derecho y se quedará en Barcelona por precaución. Una ausencia muy importante para el ataque culé.

El Barça quiere seguir entre los ocho primeros

El Barcelona ocupa actualmente la quinta posición de la fase liga con nueve puntos, después de sumar tres victorias en sus cuatro primeros encuentros. Su única derrota llegó frente al Paris Saint-Germain, mientras que en la última jornada continental consiguió una convincente victoria por 3-0 ante el Aston Villa.

El objetivo de los de Hansi Flick pasa por terminar entre los ocho primeros clasificados, puestos que dan acceso directo a los octavos de final sin necesidad de disputar una eliminatoria previa. Para ello, sumar los tres puntos en Bakú se presenta como una oportunidad importante antes de afrontar el tramo decisivo de esta primera fase.

Una noche histórica para el Sabah

Enfrente estará un Sabah que disputa por primera vez la máxima competición continental. El conjunto azerbaiyano suma tres puntos y ocupa la zona baja de la clasificación, aunque ya ha demostrado que puede competir en esta fase liga. Su única victoria hasta el momento fue la victoria por 2-0 ante el Slavia de Praga, mientras que en la pasada jornada cayó por 4-1 frente al Viking.

Once del Sabah, rival del FC Barcelona. / Imago.

Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos clubes y también una oportunidad especial para el equipo local, que recibirá por primera vez al Barcelona. Los azulgranas parten como favoritos, pero deberán confirmar esa superioridad sobre el terreno de juego para regresar de Azerbaiyán con una victoria que les asiente más si cabe en los 8 primeros puestos que dan acceso directo a los octavos de final.

Horario y dónde ver el Sabah - Barcelona de Champions League

El partido entre Sabah y Barcelona, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Champions League, se disputará este miércoles 25 de noviembre, a partir de las 18:45 horas, en el Estadio Olímpico de Bakú.

El encuentro podrá seguirse en directo en España a través de M+Liga de Campeones. Además, se podrá consultar toda la información del choque, las alineaciones confirmadas y el desarrollo del partido en ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Sabah: Pokatilov, Dasdemirov, Zedadka, Solvet, Puchacz, Lepinjica, Rahmonaliyev, Nwachukwu, Queiroz, Simic y Mickels.

Barcelona: Joan García, Eric García, Martín, Cubarsí, Cancelo, Bernal, Pedri, Olmo, Fermín, Gordon y Raphinha.