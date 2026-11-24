La afluencia verdiblanca hace tres años contra el Hernán Cortés superó los 2.100 espectadores (el doble en 2025 ante el Sevilla) y ya se redujo a la mitad en 2024 contra el Gévora, dedicando la práctica totalidad del Fondo Norte del Francisco de la Hera a los visitantes, aunque ahora las miradas se dirigen al Sur, recalcando la entidad azulgrana que esperará a la respuesta de sus hinchas para decidir sobre esa zona

El CD Extremadura 1924, nada más conocerse a primera hora de la tarde del lunes el emparejamiento con el Real Betis en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, hizo públicos enseguida en sus medios oficiales los precios y las condiciones de la venta de entradas para un encuentro fijado finalmente el próximo martes 1 de diciembre a partir de las 21:00 horas y que se emitirá en abierto por Teledeporte, habida cuenta de que, "ante la cercanía de esta importante cita, se trabaja para organizar el proceso de venta con la mayor rapidez posible, estableciendo un periodo prioritario para sus abonados, a quienes agradece una vez más su fidelidad y compromiso" con sus colores.

Finalmente, los socios azulgranas pagarán un suplemento que va de los 20 euros a los 40 euros, mientras que el público en general tendrá localidades entre los 40 euros y los 70 euros. Las taquillas para ellos abrirán este martes 24 de noviembre a las diez de la mañana y estarán disponibles hasta este jueves a las dos de la tarde, recomendándose el pago con tarjeta para agilizar un proceso que se ha optimizado para la ocasión con el fin de evitar colas y aglomeraciones, pues los abonados tienen derecho a retirar (sólo físicamente) otros dos tickets a esos precios, iniciándose el viernes a las 10:00 horas el despacho de las sobrantes o liberadas para el resto de interesados en las mismas.

Tanto en la visita de 2025 del Sevilla FC como en las registradas en 2024 y 2023 por el Real Betis al Francisco de la Hera, cedido estas dos últimas veces a sus vecinos CD Gévora y CD Hernán Cortés, respectivamente, el Fondo Norte completo fue destino a albergar hinchas foráneos (unos 4.000 nervionenses y unos 3.500 heliopolitanos entre las dos ocasiones). Ese sector a la derecha de la Tribuna, normalmente una esquina a la que se accede por la puerta 10, es que el CD Extremadura 1924 destina a los hinchas del rival, aunque todo hace indicar que se cambiará la semana que viene. De hecho, se venden entradas para socios y público en general en esa zona, pero sigue en el aire lo que va a ocurrir en el Fondo Sur.

En principio, sin detalles hasta el próximo viernes, a cuatro días de la cita

"El CD Extremadura 1924 quiere dejar claro que la prioridad absoluta del club será siempre atender la demanda de entradas de sus propios aficionados, garantizando que la familia azulgrana tenga las mayores facilidades posibles para disfrutar de esta importante cita en el Francisco de la Hera. Por este motivo, la disponibilidad y el procedimiento de venta de las localidades del Fondo Sur se establecerán en función de la demanda registrada entre los aficionados del CD Extremadura, dando prioridad a sus necesidades antes de adoptar cualquier decisión sobre la distribución de esta zona del estadio. A partir del viernes 27 de noviembre, el club evaluará la demanda existente y comunicará a través de sus canales oficiales cómo se procederá a la comercialización de estas localidades".

Tras este comunicado, queda por conocer si el paquete enviado al Real Betis se reduce, pues aún no se conocen detalles. En Almendralejo, de hecho, hubo bastantes quejas tras el paso de la afición verdiblanca en dos otoños consecutivos en relación a la suciedad en el centro y algún pequeño destrozo en comercios y mobiliario urbano. Y eso que el dispositivo de seguridad se incrementó para las dos ocasiones. En las próximas horas, trascienda o no, deberán ponerse a la venta las localidades para que la 'marea verde', en mayor o menor medida, inunde las calles de un cercana localidad que permitirá muchos desplazamientos por carretera.

Algunas consecuencias de unos pocos incívicos en las horas previas al Hernán Cortés-Betis de 2023. / ED