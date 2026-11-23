El ex árbitro Iturralde González está convencido de que el centrocampista azulgrana será castigado con más de un partido, sacando a la luz además otra acción polémica que podría haber dado a los castellonenses la opción de empatar el choque en el tiempo de prolongación

El FC Barcelona remontó un 0-2 ante el Villarreal para mantener las distancias con sus perseguidores. Pero aunque no faltaron la polémica ni las quejas por parte del conjunto castellonense, el conjunto catalán también acabó mostrando su malestar por el arbitraje de Hernández Hernández.

"Siempre tenemos estos problemas con este árbitro, es así", aseguró tras el partido el técnico azulgrana, Hansi Flick, que señaló además al cuarto árbitro. "Está ahí para ayudar a los árbitros de campo y solo miraba a nuestro banquillo. No podías hablar con él", reseñó el alemán.

Lo q﻿ue dice el acta de la roja a Fermín

Precisamente por ello llegó la expulsión, una vez sustituido, de Fermín López, que protestó desde el banquillo un posible penalti sobre Gordon y ahora se expone a una sanción de más de un encuentroi, a tenor de lo reflejado en el acta por el colegiado canario. "En el minuto 74 el jugador (7) López Marín, Fermín fue expulsado por el siguiente motivo: Por levantarse de su banquillo y dirigirse hacia el cuarto árbitro, llegando a situarse a escasa distancia y realizando protestas a viva voz, repitiendo en varias ocasiones la expresión '¡No me jodas!'. Asimismo, hago constar que el jugador abandonó el terreno de juego y se dirigió a los vestuarios antes de que pudiera mostrarle la tarjeta roja", reflejó.

"Le van a caer dos partidos"

Ante este comportamiento, Eduardo Iturralde González, ex árbitro internacional, no tiene dudas. "Le van a caer dos partidos", aseguró en la Cadena Ser, con lo que se el andaluz podría perderse no solo la visita al Deportivo de La Coruña﻿, sino el choque ante el Atlético de Madrid en el Campo No, después de haber sido clave en la victoria en el Metropolitano previa al parón.

Pero, a pesar de las críticas del Barça, que también reclam﻿ó la expulsión de Moleiro﻿, en el Villarreal siente que los principales perjudicados fueron ellos. De un lado, reclamaron que en el origen del 1-2, obra de Gerard Martín, no hubo córner, entendiendo que el disparo de Cancelo se fue directamente al palo sin tocar en ningún rival. Pero aún hubo otra acción polémica que pudo darles la opción de empatar en el tiempo de prolongación.

El penalti de Gerard Martín que pasó inadvertido

"Quiero hablar de una jugada que ha pasado un poco más desapercibida. Cuando en el minuto 91 ó 92 Gerard Martín, en la disputa de un balón... con el brazo lo menea y le pega un manotazo en la cara ﻿a un jugador del Villarreal. El árbitro no ha creído que sea suficiente para pitar penalti y el VAR tampoco le ha ayudado en este caso. Pero para mí es una acción donde ese manotazo impide al jugador del Villarreal continuar la jugada y para mí es penalti﻿", señaló Iturralde González.

Las críticas de Comesaña por la "presión" de los jugadores del Barça sobre el árbitro

Junto a todo ello, además, Santi Comesaña ﻿fue más allá al hablar de la presión de los jugadores azulgranas ﻿para influir en Hernández Hernández, al que criticó por sus criterio para mostrar las amarillas, lo que desembocó en la expulsión de Pau Navarro ya en e tiempo añadido. "Estos equipos, igual que el Real Madrid, la presión que ejercen a los árbitros es muy dura. Nos pasó lo mismo en el Bernabéu﻿. En la primera parte, hay siete jugadores del Barça protestando encima de él y luego les afecta. Empieza la segunda parte y en cinco minutos saca dos tarjetas y pita cuatro faltas seguidas cuando son superdudosas. Le saca una tarjeta a Pau y una falta a mí que no era. Llego primero al balón y luego llega Fermín y la pita. Y luego pita córner cuando nadie se había dado cuenta. Podría haber pitado puerta y nadie le habría dicho nada. Ya con el 2-2 le dije: ‘Basta ya de que te pueda la presión, pita como en la primera parte'"﻿, destacó.