Sigue en directo el encuentro correspondiente a la quinta jornada de la UEFA Champions League, que enfrentará al Real Betis frente al Slovan Bratislava; una oportunidad única para que el equipo de Manuel Pellegrini amarre la clasificación a la siguiente ronda de la máxima competición continental

¡¡MUY BUENAS TARDES!! Bienvenidos a un encuentro que puede entrar en la historia del Real Betis Balompié. No es un decir, es una realidad. Una victoria en la noche de este miércoles haría que el equipo certificase, de forma virtual, el pase a la siguiente ronda de la Champions League. Tendrá que vencer a un Slovan Bratislava que es uno de los peores equipo de la competición, un precedente que no debe servir de confianza. Podrás seguir toda la emoción aquí, en ESTADIO Deportivo﻿.

Sea Eslovaquia o Alemania. Al beticismo no le importa. Esta es la imagen de la afición desplazada a Bratislava, pudiendo vivir un hecho histórico.

Haro, que avisa de que están "obligados a ganar al Slovan" y huir de "relajaciones", sentencia sobre el derbi: "Ahora los empates nos saben a tristeza y a ellos, a triunfo"

Como suele ser habitual, el presidente Ángel Haro compareció ante los medios de comunicación. A pesar del recado al Sevilla FC, llamó la atención lo que comentó acerca del estadio verdiblanco. Aquí tenéis sus palabras.

Esta noche debe ser histórica para el Betis y, por ahora, un primer paso ya está hecho. La victoria en la Youth League abre un escenario más que positivo.

Las rotaciones eran esperadas en el equipo de Pellegrini eran esperadas (y más que lógicas). A pesar de todo, es un rival de categoría menor que debería servir con el plan B. Aunque no hay que olvidarse del Navalcarnero... Natan y Bartra descansan tras el derbi. Regresa Ángel Ortiz y vuelve Cucho. El indiscutible: Isco Alarcón.

Touré sigue rotando a los porteros Aleksandar Popovic y Dominik Takak﻿; el resto, lo esperado. Entre los jugadores que más minutos suman en Champions están los centrales Kenan Bajric - Svetozar Markovic﻿, los laterales César Blackman - Sandro Cruz﻿, y el pivote Peter Pokorny﻿. Sin Gajdos, tenía para elegir entre Cristian Martínez, Alen Mustafik o el polivalente Daiki Matsuoka, que ha sido el elegido -el sábado jugó de lateral derecho y hoy es mediocentro-. Arriba, sin la presencia del hispano-gambiano Camara, el extremo zurdo Nino Marcelli oposita a llevar el peso ofensivo junto al delantero Andraz Sporar, capitán y máximo anotador con siete dianas, y al también extremo Tigran Barseghyan﻿, que con cinco es el segundo mejor realizador del Slovan.

Manu Fajardo también compareció ante los medios antes de este duelo que puede suponer un paso importante en la historia del Betis.

" No ganar ante el eterno rival jode , y no sumar los tres puntos de la manera en que fue, hasta el final, jode todavía más. Pero no hay tiempo para lamentarse ﻿".

Este año va de sorpresas en la grada verdiblanca en un año mágico de Champions League. Todo hace indicar que esta noche se vivirá algo similar...

"La importancia de los tres puntos son fundamentales para conseguir con anticipación un logro que, cuando se conoció el grupo, no se suponía estar con nueve puntos a estas alturas".

"Para buscar un equipo expeditivo, es importante refrescar el equipo. La motivación del grupo, sentirse importante lleva a estar bien posicionados en todas las competiciones. Es la misma política que hago desde el principio".

"Si, siento que es un encuentro importante. Tener la posibilidad de clasificar es un logro importante, sin dejar de lado el seguir subiendo con el resto".

Si a alguno le pilla por sorpresa, Gio Lo Celso no estará en el campo. No realizó la sesión previa y se marchó tras la charla de Manuel Pellegrini.

"Los mercados hay que vivirlos y trabajarlos los 365 días del año. Así lo afrontamos. Lo que nos vaya a deparar, estaremos preparados seguro".

No se achanta el equipo local y ya ha tenido su primer intento, aunque el disparo desde fuera del área se ha ido muy desviado﻿.

Temperaturas poco habituales en Eslovaquia. Compañeros reportan que la temperatura ya es de 0º, algo poco conocido para el público sevillano.

Nelson Deossa , con un disparo desde fuera del área que no contenía mucho peligro, acaba dando en la zaga y el rebote acaba despistando al portero, que tuvo que reaccionar cuando el balón se disponía a entrar dentro de la portería.

Ocasión muy clara del Slovan, encontrándose Sporar con un mano a mano en el que supo intervenir a las mil maravillas el portero de La Rinconada. Primer susto para el Betis.

El cafetero encara desde el lateral e intenta buscar la escuadra eslovaca, aunque se acaba yendo fuera el disparo. Busca el Betis asentarse en el partido.

No están pasando muchas cosas en el encuentro, con un Betis que está intentando tener el guion del encuentro.

Ibrahim prueba con un disparo desde fuera del área que se marchó por encima de la portería de Álvaro Valles.

Contraataque del equipo verdiblanco, con Antony recibiendo desde banda diestra y sirviéndole en bandeja el gol a Abde, que acaba fallando enfrente del portero con un disparo muy centrado. Gran intervención de Takac.

AHORA SÍ. Gran centro de Ángel Ortiz que acaba recibiendo el cafetero para que, de cabeza casi en el área pequeña, adelante al Betis. El paso ya está dado.

Importantísimo gol del Cucho Hernández antes del descanso cuando el Betis no terminaba de estar cómodo en el encuentro. Una gran intervención de Valles y el tanto del cafetero acaban decidiendo el duelo al descanso.

El Betis tiene claro que tiene que aprovechar su superioridad y ventaja. Está proponiendo más el conjunto verdiblanco, la mejor noticia del conjunto verdiblanco.

¿Quién imaginaba estar así a estas alturas de la película? Pero no es un sueño, es una realidad. El equipo verdiblanco, tras perder dos valiosos puntos en el Gran Derbi, no tuvo mucho tiempo para poder regodearse en ello. El Betis, en tierras eslovacas, se juega un hecho histórico para la entidad: conseguir el pase virtual a la siguiente ronda de la Champions League. Un objetivo que pocos podían imaginar a comienzos de temporada pero que se puede hacer realidad en la quinta jornada antes de que los equipos más fuertes se avecinen. El Slovan Bratislava debe ser el rival que dé el paso a ese sueño que tanto se anhelaba en Heliópolis.

La previa, indudablemente, ha estado marcada por todo lo que aconteció en el derbi celebrado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El que nunca falla, falló. Pero no quita que los de Pellegrini no hiciesen méritos para poder llevarse los tres puntos del feudo del eterno rival, aunque hasta eso hubiese gustado en la parroquia verdiblanca. Sevilla es única para todo, y más para estas cosas. Eso sí, no había mucho tiempo para pensar, con un viaje a Bratislava que podía significar el escribir un capítulo de oro en la historia verdiblanca.

Una baja inesperada se suma a la enfermería

No se puede decir que el conjunto verdiblanco esté teniendo buena suerte en cuanto a las bajas, teniendo que ver como una de ellas se sumaba una vez llegados a Eslovaquia. En la sesión realizada en el escenario del encuentro, Lo Celso escuchó la charla de Manuel Pellegrini y se marchó del terreno de juego. Un golpe en el entrenamiento matinal del lunes parece ser el causante de esas molestias que le mantendrán fuera del encuentro frente al Slovan Bratislava. De esta forma se suma a Dani Ceballos y a Morante, ambos también lesionados. Un importante contratiempo teniendo en cuenta el rol que podía asumir en un partido donde se esperan rotaciones.

Lo Celso, en un encuentro con el Betis / IMAGO

Olvidar el derbi dándole una alegría al beticismo

El chileno habló en rueda de prensa tras ese mal sabor de boca que dejó el apenas llevarse un punto del Sánchez-Pizjuán. Un episodio que debe ser 'olvidado'. "La plantilla llega a este partido olvidando ya el derbi y con la ambición de seguir estando en las tres competiciones. Pensamos en llegar lo más arriba posible y no nos centramos en un error. Y tampoco en un acierto. A lo largo de una temporada completa el plantel tiene que estar comprometido para, independientemente de la competencia que sea, entre todos sacar adelante cada partido".

Manuel Pellegrini, en rueda de prensa / Real Betis

¿Puede haber rotaciones? Teniendo en cuenta el nivel del rival, no es algo que se deba descartar. Esta duda la ha aprovechado Pellegrini para relucir su plantilla. "Uno de los méritos del plantel es poder estar insertos en las tres competiciones en posiciones importantes, tanto en la Liga, cuarto, como los nueve puntos que llevamos en la Champions y pasando la primera ronda de la Copa del Rey. Justamente ese compromiso de todo el plantel me permite a mí hacer rotaciones, porque veo que los rendimientos de todos ellos son altos. Todos los jugadores del plantel tienen momentos, como dije, mejores, momentos peores".