Un Joselu, un Kike García... Sirvan estos dos nombres para ilustrar el perfil que el efectivo pragmatismo de Luis García Plaza necesita como el comer. El debate fácil habla de que al Sevilla FC le falta gol; pero la principal carencia de este equipo reside en su escasa capacidad de remate

Lucas Stassin, que sigue alargando su sequía, se retira cabizbajo para dejar su sitio a Robbie Ure en el Sevilla - Betis. / Imago

Empezaremos por el final: no hay mayor prueba de lo fallida que ha sido la apuesta del Sevilla FC por reforzar su ataque que el hecho de que los mejores números sean los de Isaac Romero, que es el delantero que ya estaba en plantilla y en teoría estaba llamado a tener un rol secundario. Como decía Mourinho en su primera etapa en el Real Madrid -para motivar a Benzema e Higuaín-, a falta de perro, en Nervión llevan 13 jornadas saliendo a cazar con gato.

Y tampoco es que amase cifras para dejar a alguien ojiplático, de hecho se siente más cómodo como acompañante de un goleador que haciéndolo él; pero sus tres goles y dos asistencias son un rayo de luz en el único lunar oscuro dentro del gran trabajo de diseño realizado por José Ignacio Navarro y de la aún mejor labor de construcción llevada a cabo por Luis García Plaza. En el fútbol moderno suele pasar que de tanto buscar superioridades zonales, el tercer hombre, las descargas y el juego de espaldas se acaban olvidando de que esto, al fin y al cabo, va de meter goles.

¿Puede que le falte puntería? Sin duda; pero sobre todo es un problema de pegada, que no es lo mismo. Falta presencia en el área, necesita capacidad de remate

Luis García Plaza da instrucciones en el derbi. / LINCE

La apuesta por el talento joven deja sin gol al Sevilla

"Al final, te haces veterano también, aunque sólo tengo 26 años", decía el otro día Isaac Romero sobre su rol en un vestuario en el que lleva cuatro temporadas y es uno de los que más tiempo llevan. Seguramente, ése es el principal problema de todos. Se echa en falta un 'perro viejo' (de los de verdad) en un Sevilla FC tan competitivo, espartano sin balón pero muy agresivo a la hora de atacar por cantidad (25 disparos en el derbi, 6 a puerta) lo que no encuentra por calidad.

Un equipo que plantea partidos ajustados y entiende bien el juego directo necesita un 'buscavidas' profesional aunque sólo sea como recurso. Un Joselu Mato, un Kike García, un Lucas Boyé... Entiendan que hablo de perfiles (rematadores), con edades, callos en los pies y muchas experiencias vividas a lo largo de carreras dilatadas con prolíficas relaciones con el gol. Pongan el nombre que quieran, pero Luis García Plaza necesita tener el recurso de un hombre de área.

Lucas Stassin sólo suma un gol y lleva casi tres meses sin marcar; Robbie Ure lleva dos, ambos en octubre

A priori, la cesión de Lucas Stassin (21 años) desde el AS Saint-Étienne resultaba muy prometedora y, aunque con más dudas al tratarse de un 'desconocido' escocés que jugaba en Suecia, el hecho de Juan Ignacio Navarro invirtiese 6,5 millones de euros en un mercado en el que ha estado obligado a acertar a base de fichajes a coste cero cargaba a Robbie Ure (22 años) con el peso de tener que justificar esa inversión lo antes posible. No está siendo así.

Robbie Ure cae en una disputa con Marc Roca en el derbi Sevilla - Betis. / Imago

Y no es porque no trabajen, pues se dejan la piel y sudan la camiseta de lo lindo. Pero lo suyo, ya no marcar goles sino al menos generar ocasiones, no se les acaba de dar. Stassin sólo suma un gol, al RCD Espanyol el 6 de septiembre. Lleva casi tres meses sin ver portería. Por su parte, Robbie Ure ha visto portería ante el Levante UD, el 12 de octubre, y el Sporting de Hortaleza, hace ya casi un mes.

No es sólo un problema de eficacia, es un déficit de pegada

Evidentemente, no marcan; pero es que tampoco generan peligro. Lo prueban datos como los de Sofascore que apuntan a que el Sevilla FC es el noveno equipo que más dispara a portería de LaLiga, con una media de 13,3 intentos por jornadas. De esa media total, 5,8 salen fuera, apenas 4,5 van entre los palos, sólo 1,2 de ellos se convierten en ocasiones claras por partido y 0,7 acaban cantándose como gol.

A Lucas Stassin no le sale nada. / Lince

De hecho, el Sevilla FC sólo promedia 0,5 ocasiones manifiestas desperdiciadas y es el 19º de LaLiga en esta materia. Es decir, el segundo que menos ocasiones claras falla por partido. Es más, su xG (el índice esperado de gol) es de 1,2, porque también es el penúltimo de LaLiga en ocasiones claras generadas, y aun así promedia 1,4 goles por encuentro. ¿Puede que le falte puntería? Sin duda; pero sobre todo es un problema de pegada. Que no es lo mismo. Por eso, el 'pichichi' nervionense sólo tiene tres goles.

El Sevilla FC promedia 13,3 disparos por partido, sólo 1,2 son ocasiones manifiestas y apenas 0,7 acaban en gol... pero es el 19º equipo de LaLiga que menos oportunidades claras falla

El mercado de fichajes de enero en el Sevilla: necesidad por encima de diponibilidad

Sólo por ponerlo en perspectiva. El Racing tiene a Yassir Zabiri con 11 goles, Osasuna cuenta con los 9 de Ante Budimir, el Rayo Vallecano y el RCD Espanyol han celebrado los siete de Sergio Camello o Roberto Fernández, el Deportivo Alavés suma 10 gracias a Lucas Boyé (6) y Mariano Díaz (4), el Elche CF tiene a Fernando Niño con otros 6, en el RC Deportivo han cantado cinco de Pierre-Emerick Aubameyang a pesar de estar un tiempo lesionado, el colista Málaga CF tiene a Adrián Niño con 5... Cualquiera de ellos, por sí misma, suman tanto o más gol que entre los tres delanteros del Sevilla FC juntos (5).

Falta remate. Presencia en el área. No está la cosa para soñar muy alto con el mercado de fichajes de enero pero, con el hueco que liberan las lesiones de larga duración de Carmona y Alfon -se puede usar el 80% del sueldo de cada uno de ellos-, y con alguna salida debería dar para ir a por un '9'. Porque a Luis García Plaza poco más se le puede pedir. Si tiene al Sevilla FC sexto con 19 puntos, dónde lo tendría con una mínima referencia goleadora para aprovechar el notable caudal que se genera.