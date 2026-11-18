El delantero nervionense no se fía: ya sabe lo que es ser sancionado por festejar un derbi con una bandera con el escudo del Betis tachado y también ha sido expulsado este mismo curso por celebrar un gol ante el Levante mandando callar a la afición rival

Elogios, críticas, rachas cambiantes, rumores de salida... En esa montaña rusa lleva cuatro años montado un Isaac Romero que ha desarrollado inmunidad ante los efectos cambiantes del fútbol. Aclamado en sus primeros meses tras ascender del filial, ha vivido dos curso seguidos a un nivel muy bajo -como la gran mayoría de sus compañeros- y ahora vuelve a disfrutar sintiendo que se ha reconciliado con el gol﻿.

Eso sí, después de ser sancionado por celebrar una victoria en un derbi con una pancarta con el escudo del Real Betis tachado y de ser expulsado celebrando un tanto en el campo del Levante UD﻿, promete controlar su euforia si logra ver portería en el señalado encuentro del próximo sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Ya fue amonestado por quitarse la camiseta para festejar el 2-2 en La Cartuja, en el duelo más reciente, desencadenando un amago de trifulca entre jugadores de ambos equipos.

Han sido años muy inestables, con tantos cambios que, sin darse cuenta, se ha convertido en un veterano. En todas los mercados de fichajes, tanto como cuando le han ido mal las cosas como cuando le van bien y resurge la oportunidad de cazar una jugosa plusvalía, siempre es señalado como una potencial salida. Lo acata sin objección y asume las imperiosas necesidades económica del Sevilla FC; pero avisa: "Me costó mucho llegar y no quiero que me quiten el sitio".

Isaac Romero celebra con una bandera con el escudo del Betis tachado un triunfo del Sevilla en un derbi. / Lince

Isaac Romero confirma que está disponible para el derbi

"Estoy bien, dejando atrás esas pequeñas molestias﻿. Ha tocado una semana sin liga y ha servido para recuperarnos. Ahora estoy mucho mejor y me estoy entrenando con los compañeros", ha explicado Isaac Romero en una entrevista concedida a ABC en la previa de El Gran Derbi, un encuentro que encara ya como un veterano después de cuatro temporadas en el primer equipo.

En qué ha madurado Isaac Romero en estos cuatro años en el Sevilla

"Año a año vas aprendiendo y cogiendo conceptos. Al final, te haces veterano también, aunque tenga 26 años. Sobre todo he cambiado en la personalidad﻿. Antes era un chaval más ﻿tímido y calladito﻿. Ahora vas cogiendo esa veteranía y, aunque tampoco soy mucho de hablar, sí trato de ayudar más a los compañeros. Les transmito que tengan tranquilidad, que sigan luchando, porque cuando llegue la oportunidad hay que estar preparado para aprovecharla".

Isaac Romero está recuperado de sus molestias y listo para jugar el Sevilla - Betis. / SFC

Una etapa llena de rachas cambiantes, con elogios y críticas

"Hay momentos para todo en el fútbol, rachas buenas y también rachas malas﻿. Me quedo con que ahora estoy metiendo goles. He tenido un buen principio de temporada y estoy ayudando al equipo. Estoy contando con la confianza del míster también e intento devolvérsela en el campo con trabajo, humildad y sacrificio", ha garantizado Isaac Romero.

"Nunca sabemos lo que va a pasar en el fútbol﻿. El club está pasando este momento y podemos salir o no, como les ha pasado a otros compañeros. Mi intención siempre ha sido la de quedarme aquí. Creo que puedo crecer más, mejorar y aprender. Me ha costado mucho llegar, por eso siempre intento darlo. Nadie me ha regalado nada, me ha costado mucho estar aquí. No quiero que nadie, entre comillas, me quite el sitio. Así que voy a trabajar cada día más que nadie para seguir donde estoy".

La responsabilidad de transmitir la importancia del derbi en el vestuario

"Hay muchos compañeros nuevos este año y hay que transmitirles lo que es para nosotros, lo que significa, cómo se vive aquí y el partido tan ilusionante que es", ha reconocido sobre esta semana previa al derbi. En su caso, Isaac Romero asegura que vive de manera sana esta rivalidad los 365 días del año: "Siempre, siempre, durante todo el año, haya derbi o no".

Isaac Romero celebra su gol al Betis en el último derbi, rescatando un punto para el Sevilla FC. / Imago

"Tengo amigos del Betis y del Sevilla y se dicen cosas todos los días. Es lo bonito del fútbol y es importante que siga viviéndose así. A los amigos nos gusta picarnos y luego ver qué pasa en el partido. Siempre estamos de cachondeo y eso te alegra los días", ha añadido sobre la previa.

Señala al Betis como favorito y se impone mesura para posibles celebraciones﻿

"Los favoritos son ellos por todo: por la clasificación, porque juegan Champions y por todo lo demás, pero estos partidos se viven de otra manera. No importa la clasificación porque puede pasar de todo﻿", augura el delantero lebrijano, doblemente feliz por poder vivir este partido con el icónico dorsal '16' y que tiene claro que debe medir muy bien las celebraciones.

"En caso de marcar se lo dedicaría a mi novia al 100%, que es lo que hago (suele hacer un gesto con las manos). Y después ya lo que me salga, ya veremos, aunque ahora tengo que tener cuidado. No llevo nada pensado más allá de lo de mi novia", ha confesado el delantero sevillista, que también sabe lo que es ser expulsado en un derbi: le cayeron dos partidos hace justo un año por una entrada sobre Valentín Gómez.