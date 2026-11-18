El delantero atraviesa uno de sus mejores momentos de su carrera deportiva en el CD Leganés ya que ha marcado un total de 4 goles en los últimos cinco partidos disputados siendo importante para su entrenador Luis Carrión

Álex Millán está siendo una de las mejores noticias en la temporada de un CD Leganés que está lejos de los puestos de ascenso a Primera división, que era el objetivo a inicios de campaña. El delantero está siendo uno de los que más está aportando en el equipo pepinero con el que acaba de cumplir 50 partidos disputados y con el que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva ya que ha marcado un total de cuatro goles en los últimos cinco partidos que ha disputado.

Álex Millán, decisivo en el CD Leganés de Luis Carrión

Álex Millán ha sido uno de los grandes beneficiados con la llegada de Luis Carrión al CD Leganés como entrenador ya que el nuevo técnico tiene plena confianza en el delantero que ha respondido como mejor sabe: marcando goles.

Cuatro goles en los últimos cinco partidos disputados son números muy buenos para un Álex Millán que además está siendo decisivo para el CD Leganés ya que el delantero, además de ese gol, también fue clave a la hora de abrir la lata, pues suya fue la recuperación en la presión que posteriormente llevó al penalti que significaría el 1-0 a favor del club pepinero. Días antes, Álex Millán fue el autor del gol del CD Leganés en el partido de la primera ronda de la Copa del Rey frente al Trival Valderas (0-1) que permitió el equipo pepinero pasar a la siguiente ronda del torneo del K.O.

Álex Millán celebra un gol durante un partido con el CD Leganés. / IMAGO

Por otro lado, Álex Millán está demostrando ser uno de los jugadores más efectivos de toda la Segunda división española ya que el delantero logra un gol cada 125 minutos, el mejor dato de su equipo y entre los 10 mejores de la competición, lo que demuestra que de haber tenido más minutos en los primeros partidos podría estar entre los máximos realizadores de la categoría de plata del fútbol nacional.

A sus 27 años, Álex Millán goza de la plena confianza de su entrenador, Luis Carrión, que después del partido contra el Burgos CF se deshizo en elogios sobre el delantero. "Todo lo bueno que le pase, me alegraré. Es un tío de diez, que trabaja como el que más. Cuando estás con confianza te salen más cosas, y hay que aprovechar ese momento, él y el equipo. Ha sido una buena primera parte, cuando quieres proteger no está bien. Me alegro por su trabajo y por su gol". Unas palabras que invitan a pensar que el delantero seguirá siendo titular en los siguientes partidos que dispute el CD Leganés.

Álex Millán, durante un partido con el CD Leganés. / IMAGO

Álex Millán, que está plenamente centrado en seguir creciendo y mejorando, tendrá la oportunidad de ampliar su racha goleadora este mismo viernes en el partido que el CD Leganés disputa contra el FC Andorra. Un encuentro que es vital, por otro lado, para el equipo pepinero ya que si lo gana se alejará mucho de los puestos de descenso a Primera RFEF lo cual es su primer objetivo a estas alturas de temporada.