Emilia Mernes sorprendió en su visita a 'La Revuelta' de David Broncano al desvelar una anécdota personal sobre un objeto que ha perdido y que le acompañaba en sus viajes. La cantante argentina, relacionada en el pasado amorosamente con Neymar, habló también de su relación con Duki, y respondió a las dos preguntas clásicas del programa

Emilia Mernes, 30 años, acudió la noche del pasado martes a La Revuelta de David Broncano en televisión española. La exitosa cantante argentina presentó su última canción, 'Bodypaint', un single más de la cantante antes de afrontar una etapa más madura, tal y como ella comentó en uno de los sofás más famosos de la televisión anoche. La artista internacional acumula numerosos hits y llena en cada gira los escenarios más espectaculares de Latinoamérica y España. Además, protagoniza una de las relaciones sentimentales más comentadas y adoradas del panorama musical. Pues su novio desde finales de 2021 es el artista argentino Duki. Posiblemente el cantante más reputado y conocido en Argentina. Con todos estos ingredientes, raro es el mes que no protagonizan una noticia.

Su relación con Neymar Jr

Sin embargo, antes de esta relación idílica, que ya ha superado algún bache que otro, un futbolista de primer nivel y Emilia mantuvieron una estrecha relación con la que se rumoreó bastante en redes sociales. Neymar Jr invitó a la cantante argentina a una fiesta y la prensa y los fans los relacionaron juntos durante varios meses, como si de una relación sentimental se tratara. No obstante, ambos se encargaron de apagar los fuertes rumores y dejaron claro que eran tan solo amigos. Aunque algunos aseguraron que hubo un romance. Tras eso, en diciembre de 2021, Emilia y Mauro (Duki) empezaron su relación.

Emilia Mernes junto a Neymar Jr / RRSS

Las dos preguntas clásicas de David Broncano a Emilia Mernes en La Revuelta

En la Revuelta, Emilia Mernes dejó muchos titulares interesantes y habló sobre su familia y el negocio que tiene su padre en Argentina como panadero. Un negocio familiar que también es un museo de la propia cantante por la cantidad de fotos suyas que cuelga allí su familia. Cuando ya iba agonizando la entrevista entre Broncano y la artista, surgieron las dos preguntas típicas del programa. ¿Cuánto dinero tienes en el banco? ¿Y cuántas relaciones sexuales has tenido en los últimos 30 días?

Deteniéndonos en la segunda pregunta, Emilia Mernes dio mucho juego, nunca mejor dicho. Pues estaba triste porque perdió su acompañante de viaje, un juguete sexual. "Es algo que me da muchas alegrías", comentó la cantante de pop, refiriéndose al juguete que perdió por algún hotel. Ante esta pérdida, que Emilia aún no ha reparado, dejó un recado para sus seguidores: "A ver si los fans me podrían regalar alguno".