Gabriel Jesús se moja y compara a dos estrellas del Barcelona: "Neymar es el futbolista más virtuoso con el que he jugado, Lamine tiene cosas de él"

El delantero brasileño, en una entrevista para la agencia EFE, otorgó al jugador español el favoritismo en el Balón de Oro 2026. "Aún es muy joven, pero hace cosas de jugador maduro, como si tuviera 30 años", afirmó

El Balón de Oro 2026 espera dueño el próximo 26 de octubre y con la votación ya cerrada, solo queda esperar a conocer quien será el siguiente en hacerse con el trofeo individual más prestigioso del fútbol. En estos días y hasta que se entregue el Balón de Oro, será habitual ver a jugadores y entrenadores mojarse sobre el que debería ser el ganador.

Uno de los últimos en hacerlo ha sido Gabriel Jesús. El delantero el Barcelona, que comparte vestuario con uno de los máximos candidatos como es Lamine Yamal, le augura al jugador español muchos éxitos debido a la juventud con la que cuenta.

Gabriel Jesús compara a Lamine Yamal con Neymar

Gabriel Jesús habló de Neymar y de la admiración que siente por el futbolista que en su momento fue candidato al Balón de Oro pero que las lesiones y alguna que otra mala decisión, lo lastraron. Además el delantero del Barcelona comparó al brasileño con Lamine Yamal: "Neymar es el futbolista más virtuoso con el que he jugado, podía hacer de todo con los dos pies. Para mí es intocable, nadie se puede comparar con él. Pero es verdad que Lamine tiene cosas de él, como el regate y la personalidad. Aún es muy joven, pero hace cosas de jugador maduro, como si tuviera 30 años. Es un genio que mejora cada año, que cada vez es más genio".

Siguiendo con Lamine Yamal, Gabriel Jesús confesó que es el jugador con el que más disfruta desde hace años y por lo tanto, lo coloca como el favorito a ganar el Balón de Oro: "No me gusta hablar del Balón de Oro, porque no sé si premian el talento del jugador, su rendimiento o los títulos, pero Lamine es el jugador con el que más disfruto desde hace años, y este año lo ha ganado casi todo. Para mí, es el favorito".

Neymar con el Santos, su actual equipo

La creencia en Dios de Gabriel Jesús

En 2022, Gabriel Jesús sufrió una grave lesión en la rodilla. Con esa lesión, Gabriel Jesús se acercó aún más a Dios. El jugador del Barcelona confesó que tiene habitualmente una rutina de leer la Biblia y escuchar música relacionada con Dios: "Supersticiones no tengo, pero sí tengo mi rutina, que es escuchar una música de Dios y leer siempre un rato la Biblia. Esto me da mucha confianza, mucha fuerza, porque en el momento que tuve las lesiones y nadie me quería, Dios estuvo ahí conmigo".

Un fichaje frustrado en 2016 y una llegada 10 años después

Gabriel Jesús ya estuvo en 2016 a punto de fichar por el Barcelona pero finalmente, los minutos de los que no podría disponer, hizo al propio jugador dar un paso atrás. "El Barça tenía entonces a tres delanteros (Messi, Neymar y Luis Suárez) con lo que era difícil tener minutos. Claro que podía haber aprendido muchas cosas de ellos, pero yo entonces necesitaba jugar. Y decidí irme con Pep (Guardiola) al City".

Pero diez años después y estando apartado en el Arsenal de Arteta, el Barcelona volvió a aparecer y esta vez Gabriel Jesús no se lo pensó: "En mi cabeza estaba quedarme en el Arsenal hasta que se terminara mi contrato o volver a Brasil. Pensaba que la oportunidad de jugar en el Barça había pasado, pero Dios volvió a sorprenderme. Imagina estar apartado del equipo durante una semana y que viene el Barça y te quiere fichar. No quería escuchar nada más. Venir aquí fue rápido y fácil".