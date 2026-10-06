Gabriel Jesus se rinde a Raphinha: "Está 'on fire', su manera de finalizar las jugadas es de locos"

Gabriel Jesus ya empieza a sentirse como uno más en el Barça. El delantero brasileño ha repasado sus primeras semanas como azulgrana y ha dejado varios nombres propios, desde Raphinha, al que elegiría para marcar en una final de Champions, hasta Cancelo y el joven Fariñas

Gabriel Jesus empieza a sentirse como uno más en el vestuario del Barça. El delantero brasileño ha aprovechado un encuentro con aficionados a través de los canales oficiales del club para repasar sus primeras semanas como azulgrana y dejar varios nombres propios, desde Raphinha hasta Ronaldinho, pasando por un joven que le ha llamado especialmente la atención. "Me he encontrado muy bien. Fue un mes para adaptarme. Ya conocía a algunos jugadores con los que había jugado, así que estuvo bien conocer a todos los jugadores. Tenemos jugadores increíbles y un gran entrenador. Vamos por el buen camino", explicó.

Gabriel Jesus ya tiene elegido al jugador para marcar el gol de una final

Una de las respuestas que más ha llamado la atención llegó cuando tuvo que escoger al futbolista del Barça al que entregaría la responsabilidad de marcar el tanto decisivo de una final de la Champions. El brasileño no necesitó demasiado tiempo para decidirse: Raphinha. "Raphinha está 'on fire'. Su manera de finalizar las jugadas es de locos", aseguró Gabriel Jesus, que ya conocía al extremo por su etapa compartida con la selección brasileña.

El delantero considera que Raphinha ya era un futbolista diferencial cuando coincidieron con Brasil, pero cree que su capacidad para definir ha dado incluso otro paso adelante. "Lo conocía de la selección y ya sabía que era increíble en la finalización. Y creo que ha mejorado incluso", añadió.

Fariñas, la sorpresa que ha encontrado en el vestuario

Gabriel Jesus también dejó una respuesta llamativa cuando le preguntaron por el joven jugador que más le ha sorprendido desde su llegada. En un vestuario con nombres como Lamine Yamal, Pedri o Gavi, el brasileño puso el foco en Fariñas. "Ya dije que Fariñas es el jugador joven que más me ha sorprendido porque todo el mundo habla de Lamine, Gavi, Pedri... todos los conocen, pero no mucha gente conoce a Fariñas. Entrenando con él cada día veo grandes cualidades y un gran futuro", explicó.

Una declaración que demuestra que el delantero está siguiendo de cerca lo que ocurre durante los entrenamientos y que no se limita a fijarse en los futbolistas que ya tienen un papel protagonista

Cancelo, su gran apoyo dentro del Barça

Si hay un nombre que aparece de forma recurrente cuando Gabriel Jesus habla de su adaptación al vestuario es el de João Cancelo. El portugués es, según el brasileño, el jugador más divertido del grupo y también su compañero más cercano. "El jugador más divertido del equipo es Cancelo por cómo habla, cómo es, es un buen chico. Tengo muy buena relación con él", afirmó.

La relación entre ambos viene de lejos y eso ha facilitado todavía más la llegada del brasileño al conjunto azulgrana. "Me llevo bien con todos los compañeros, pero tengo una historia larga con Cancelo. Hablamos mucho, así que me quedo con Cancelo", añadió.

Un delantero que se define por su versatilidad

Gabriel Jesus tampoco quiso encasillarse en una única posición. Aunque actualmente se siente cómodo actuando como delantero centro, considera que una de sus grandes virtudes es precisamente su capacidad para ocupar diferentes zonas del ataque. "Mi posición favorita es estar en el campo. Tengo la versatilidad de jugar en muchas posiciones. Puedo jugar por dentro y por fuera. Ahora estoy bien como '9'", señaló.

Una característica que acompaña a otra que considera fundamental en su juego: su mentalidad. "Mi mejor cualidad es mi versatilidad y mi mentalidad ganadora", sentenció.

El Clásico, marcado en rojo

Entre todos los grandes partidos que espera disputar con el Barça, hay uno que destaca por encima del resto. Gabriel Jesus tiene claro que uno de sus grandes objetivos es vivir un Clásico. "El gran desafío aquí son todos los partidos, pero queremos jugar siempre grandes partidos. Hay partidos de Champions así, el Clásico... y quiero jugar algún día el Clásico. Escojo esto como el gran desafío", reconoció.Por ahora, el brasileño continúa con su proceso de adaptación. Incluso durante el último parón de selecciones aprovechó los días sin competición para seguir trabajando. El Barça había preparado un plan específico para sus jugadores y Gabriel Jesus aseguró que entrenó durante sus jornadas de descanso.Y si algo le ha quedado claro en este inicio de etapa es el alcance de la afición azulgrana. "Al principio me sorprendieron los fans. Puede haber centenares de fans esperando en los hoteles", explicó. Una primera impresión que refleja que, para Gabriel Jesus, vestir de azulgrana está siendo mucho más que un simple cambio de camiseta.