La regla que deja a Lamine Yamal sin el premio de oro

Lamine Yamal es el Golden Boy. El futbolista del Barcelona ya conquistó el prestigioso galardón y el reglamento de Tuttosport le impide repetir como ganador en futuras ediciones pese a tener edad para hacerlo

La ausencia del internacional español, Lamine Yamal, puede llamar la atención al comprobar la lista de candidatos de esta edición. Su edad todavía encaja dentro de los criterios del galardón, pero existe una norma que cambia por completo el escenario.

El Golden Boy solo puede ser conquistado una vez por cada jugador. Por tanto, aquellos futbolistas que ya han recibido el premio quedan automáticamente fuera de las siguientes ediciones, aunque continúen cumpliendo el requisito de edad. Ese es precisamente el caso de Lamine Yamal. El atacante azulgrana ya fue elegido Golden Boy en una edición anterior y, por este motivo, su nombre no puede volver a formar parte de la carrera por el trofeo. La norma evita que un mismo futbolista pueda dominar el premio durante varias temporadas consecutivas y permite que cada edición sirva para reconocer a un nuevo talento del fútbol europeo.

Cubarsí toma el relevo en el Barcelona

Con Lamine Yamal fuera de la carrera, otro jugador del Barcelona aparece entre los grandes candidatos de esta edición: Pau Cubarsí. El central azulgrana figura en una lista de 25 nombres en la que también aparecen algunas de las mayores promesas del fútbol europeo. Entre ellas están Ayyoub Bouaddi, Yan Diomande, Warren Zaïre-Emery, Estêvão, Endrick y Franco Mastantuono.

Cubarsí afronta así una oportunidad para mantener el protagonismo del Barcelona en un premio que ya han conquistado otros jóvenes talentos de la entidad. El club azulgrana ha tenido una presencia destacada en las últimas ediciones gracias a futbolistas como Pedri, Gavi y el propio Lamine Yamal. Ahora, el central tiene la posibilidad de tomar el relevo y volver a situar a un jugador del Barça en lo más alto de este reconocimiento.

Una lista sin Lamine, pero con mucho talento

La presencia de Cubarsí confirma la apuesta por el talento joven que existe en el Barcelona, aunque esta vez el foco no estará sobre Lamine Yamal. El extremo seguirá siendo uno de los grandes nombres del fútbol mundial pese a no poder competir por un premio que ya figura en su palmarés.

La situación también demuestra que quedarse fuera de la lista no supone ningún tipo de valoración negativa sobre su temporada. Lamine no ha sido descartado por rendimiento, sino que está excluido por una condición del propio galardón.

¿Cuándo se conocerá al ganador?

La resolución del Golden Boy 2026 llegará a finales de noviembre o comienzos de diciembre en Turín, donde se conocerá quién sucede al último ganador del prestigioso reconocimiento.

Cubarsí parte entre los nombres destacados de una generación repleta de talento. Mientras tanto, Lamine Yamal tendrá que observar la carrera desde fuera por una razón muy sencilla: el Golden Boy solo se puede ganar una vez.