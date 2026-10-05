Jon Martín vuelve a llamar a la puerta del Golden Boy entre los grandes talentos de Europa

El central de la Real Sociedad vuelve a estar entre los 25 candidatos al prestigioso galardón de Tuttosport, compartiendo lista con algunas de las grandes promesas del fútbol europeo y demostrando el alcance de su progresión

Jon Martín sigue acumulando reconocimientos a una velocidad que refleja la dimensión de su crecimiento. El central de la Real Sociedad ha vuelto a ser incluido entre los candidatos al Golden Boy, el prestigioso premio que entrega Tuttosport al mejor futbolista sub-21 de un club europeo. No es una presencia puntual: el defensa realista repite por segundo año consecutivo en una lista que reúne a buena parte de los nombres llamados a marcar el futuro del fútbol.

El futbolista lasartearra aparece entre los 25 candidatos de esta edición, una selección en la que figuran jóvenes que ya han despertado el interés de los grandes clubes del continente. Pau Cubarsí, Endrick, Diomandé, Bouaddi, Zaire-Emery, Rayan, Estevao, Bernal o Karl son algunos de los nombres que acompañan al realista.

Para Jon Martín, volver a formar parte de esta relación supone otro reconocimiento a una progresión que no ha pasado desapercibida. El defensa ha ido ganando espacio dentro de los planes de la Real Sociedad y, al mismo tiempo, ha conseguido hacerse un hueco en el radar internacional de los jóvenes talentos.

Un premio que vuelve a poner a Jon Martín en el escaparate

La lista definitiva reúne a 25 futbolistas después de que Tuttosport haya tomado como referencia el ranking actualizado de Transfermarkt y haya añadido cinco nombres mediante las denominadas 'Wild Card'. A partir de este momento, el proceso entra en su fase decisiva. El ganador será elegido por un jurado internacional compuesto por 50 periodistas de distintos países europeos. El nombre del vencedor se conocerá durante el mes de noviembre.

Jon Martín tendrá que competir con una generación especialmente cargada de talento, aunque su presencia entre los candidatos ya supone un reconocimiento en sí mismo. El central comparte espacio con futbolistas que han protagonizado grandes movimientos y que acumulan focos desde edades muy tempranas. Además, el premio cuenta con un precedente reciente que explica todavía más la dificultad de la competición. Lamine Yamal fue elegido Golden Boy en 2024, por lo que no podrá repetir candidatura.

Zubieta también aparece en el reconocimiento

La candidatura de Jon Martín no solo pone el foco sobre el jugador. También vuelve a destacar el trabajo que se realiza en Zubieta, uno de los grandes motores de la Real Sociedad. El central se ha formado dentro de la estructura de la cantera txuri-urdin y su evolución representa también el resultado de un proyecto que apuesta por desarrollar talento propio. Su crecimiento se produce además mientras continúa compitiendo al máximo nivel. Actualmente se encuentra concentrado con la selección española sub-21, aunque su regreso a San Sebastián está ya en el horizonte.

El calendario que le espera tampoco da demasiado margen para detenerse a disfrutar del reconocimiento. Jon Martín volverá esta semana a Donostia con la intención de preparar el encuentro frente al Deportivo del domingo y, previsiblemente, también tendrá que ponerse a punto para el compromiso europeo del jueves siguiente ante el conjunto belga.

El Golden Boy llega así como otro capítulo dentro de una temporada en la que el central sigue acumulando experiencias. Hace un año ya aparecía entre los jóvenes destacados y ahora vuelve a hacerlo, una señal de que su nombre continúa creciendo fuera de las fronteras de San Sebastián. Jon Martín todavía tiene camino por recorrer, pero Europa ya ha empezado a fijarse en él.