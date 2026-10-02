Maroan Sannadi vuelve a rugir para colocar la 'Txapela' al Athletic ante la Real Sociedad

El conjunto bilbaíno se llevó el derbi amistoso ante un cuadro donostiarra sin mordiente, levantando la Euskal Herriko Txapela que le corona como el mejor equipo vasco de la pasada temporada

Aprovechando el largo parón liguero motivado por los compromisos de las selecciones, Real Sociedad y Athletic Club disputaron su primer derbi de la temporada en Anoeta con motivo de Euskal Herriko Txapela, trofeo que enfrenta a los dos equipos del País Vasco y Navarra de Primera división que más puntos obtuvieron en sus enfrentamientos directos en la última temporada. Una cita organizada por la asociación Euskal Herria Kirola que se llevó el conjunto bilbaíno por tercera en diez ediciones, ante un cuadro donostiarra sin mordiente que cayó merced a un solitario gol de Maroan Sannadi en el minuto 58.

Más bajas en las filas donostiarras

Los locales afrontaban este partido muy mermados, con 13 bajas entre lesiones y la convocatoria de sus internacionales, mientras que el conjunto rojiblanco era mucho más reconocible, con solo cinco ausencias, y no desperdició la ocasión para llevarse un trofeo que sirvió también para rendir homenaje Mikel Etxarri, ex seleccionador de Euskadi y ex entrenador del Eibar, además de haber trabajado también muchos años en la Real Sociedad.

La primera parte adoleció de falta de profundidad por ambos equipos, no hubo acciones para el lucimiento tanto de Remiro como de Santos y el acercamiento más claro fue un gol de Jonaneko anulado por el árbitro.

El gol de Maroan Sannadi, la mejor noticia rojiblanca

Por su parte, la segunda mitad trajo la mejor versión de un Athletic que lo intentó con más convencimiento que un conjunto txuri urdin apático, que al menos encontró a un acertado Marrero en las ocasiones generadas por su vecino rojiblanco. Per el guardameta realista no podría hacer mucho para evitar el gol que supondría a la postre el triunfo del Athletic, marcado por Maroan Sannadi con un gran cabezazo tras un saque de falta de Robert Navarro ante su ex equipo, acción que los guipuzcoanos defendieron dormidos para lucimiento de su rival.

El gol del delantero hispano-marroquí fue, sin duda, la mejor noticia para un Athletic que le echa de menos desde hace tiempo. El internacional por el país norteafricano sufrió una grave lesión de rodilla hace poco menos de un año y tras reaparecer de forma puntual al final de la pasada temporada, en la presente ha salido desde el banquillo en tres jornadas. Su último gol oficial llegó en agosto de 2025 y este tanto en el derbi le debe servir de acicate para seguir recuperando su mejor nivel.

Ficha técnica:

Real Sociedad: Remiro (Marrero, min. 46); Rupérez, Beitia, Pacheco, Aihen Muñoz (Sergio Gómez, min. 58); Marín (Dani Díaz, min. 58), Turrientes (Soler, min. 71), Gorrotxategi (Ibai Aguirre, min. 71); Zakharyan, Guedes y Marchal (Barrenetxea, min. 58).

Athletic Club: Santos; Jonaneko (Yuri, min. 70), Yeray (Jauregizar, min. 61), Paredes (Vivian, min. 70), Rincón (Iñaki Williams, min. 61); Rego, Prados (Gerenabarrena, min 61), Berenguer (Nico Serrano, min.61), Canales (Areso, min. 61); Navarro (Sancet, min. 61) y Maroan (Guruzeta, min. 70).

Gol: 0-1, min. 58: Maroan.

Árbitro: Luis Bestard. Amonestó a Gorrotxategi.

Incidencias: Euskal Herriko Txapela disputada en el estadio de Anoeta ante 9.678 espectadores que homenajearon al extécnico y director deportivo realista Mikel Etxarri.