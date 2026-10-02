Polémica respuesta de Nico Williams a la afición del Athletic por las críticas a su lesión con la selección española: "No somos un club único"

El jugador rojiblanco compartió una publicación de un seguidor que le defendía y luego se apresuró a borrarla de sus redes sociales ante la reacción de otros hinchas nada contentos con su nuevo contratiempo físico

Tras una temporada pasada marcada por los problemas físicos, que le hizo llegar al Mundial entre algodones y no poder ser titular en ninguno de los encuentros de la 'Roja en el campeonato, Nico Williams había arrancando el presente curso en plena forma. Antes del parón había participado en las seis jornada de LaLiga con el Athletic, cuatro de ellas desde el inicio, estrenando además su cuenta anotadora ante el Atlético de Madrid. Pero en su segundo choque con España en la Nations League, el navarro volvió a caer lesionado.

Nico Williams podría estar en torno a un mes de baja

El madridista Carlos Espí ha sido el elegido por Luis de la Fuente para suplir al extremo rojiblanco en la concentración de la campeona del mundo. Nico Williams, por su parte, ya ha hecho las maletas para regresar a Bilbao y comenzar a tratarse de su nueva dolencia. Tras ver portería en la victoria sobre Croacia, las pruebas médicas que sufre una lesión muscular de carácter moderado en el recto anterior izquierdo. Y aunque desde el club vasco no se ha establecido un periodo estimado de baja, se calcula que podría estar en el dique seco en torno a un mes.

Esta noticia ha hecho que muchos aficionados del Athletic critiquen la situación con dureza, ante lo cual el protagonista ha respondido de una forma particular. No ha abierto la boca ni ha escrito una palabra. Pero da igual. Ha quedado bastante claro lo que piensa de esa reacción de buena parte de la hinchada rojiblanca al compartir la publicación de un seguidor que le ha defendido.

Comparte la opinión de un seguidor que llama "subecarros y desagradecidos" a otros aficionados

Se trata de la cuenta @GxldNiKo, que ante los ataques contra el menor de los hermanos Williams ha recordado que la campaña pasada su rendimiento se vio lastrado por la pubalgia, dejando entrever que lo mejor para él habría sido aceptar la oferta del FC Barcelona y abandonar el conjunto rojiblanco, al tiempo que señaló a aquellos que cargan contra el internacional por perjudicar supuestamente al Athletic al jugar con España.

"Niko tuvo que marcharse en su momento, y no por lesiones ni mucho menos por su rendimiento, condicionado por la pubalgia. Tuvo que marcharse por los subecarros y desagradecidos que hay entre esta afición. No somos un club único ni diferentes a los demás. Pronta recuperación, Niko", señaló.

La rectificación de Nico Williams, inmediata

Dicho comentario podría ser solo uno más de los miles que proliferan por las redes sociales. Pero la notoriedad se la ha dado el retuit del propio Nico Williams, que poco después optó por borrarlo, probablemente por el revuelo que se estaba montando.

No hizo ya lo mismo el navarro con otra publicación de su seguidor, que quiso recordarles a los críticos lo mucho que el extremo le ha dado al Athletic. "Esa final de Copa, que se la hizo él solito, en la que, si los de arriba hubieran estado más acertados, se habría terminado antes. La temporada en la que clasificamos para Champions y, sin irnos más lejos, la Europa League: ese golazo a la Roma…Se nos olvida muy rápido todo tu", sentenció, sin deja de recibir respuestas de otros aficionados con una visión muy diferente.