El Betis - Rayo y el Real Sociedad - Sevilla, marcados por las elecciones de Sánchez

El presidente del Gobierno altera la jornada 14 de LaLiga, la Copa Davis y el GP de Valencia de MotoGP debido a la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre y los españoles tendrán que tenerlo en cuenta al ver la agenda deportiva de ese fin de semana

Pedro Sánchez compareció a primera hora de este lunes 5 de octubre para anunciar la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. "Ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidáis el futuro que queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Depende de vosotros y de vosotras. Basta examinar el horizonte para ver que el mundo se asoma a una época muy compleja", de grandes peligros, pero, si sabemos aprovecharla, de grandes oportunidades. España debe decidir si se suma a la ola ultraderechista", afirmó el presidente del Gobierno.

Hay que recordar que en España se necesita una mayoría absoluta para que un solo partido gobierne. Si no se alcanzan los 176 escaños que otorgan dicha mayoría, los partidos tendrían que pactar con otros partidos políticas para obtener los escaños necesarios para gobernar en un gobierno de coalición.

Las elecciones y el deporte

El último fin de semana de noviembre, la actividad deportiva es muy variada en nuestro país. Tanto el sábado, que es la llamada jornada de reflexión, como el domingo, que es el día de las votaciones. Fútbol, tenis, MotoGP y Fórmula 1 tenían una cita importante esos días.

La Liga EA Sports disputará la jornada número 14 ese fin de semana, con el Sevilla FC viajando a San Sebastián para jugar ante la Real Sociedad y el Real Betis recibiendo en La Cartuja al Rayo Vallecano. Además, el Alavés irá al Bernabéu, el Barça a Riazor y el Atlético de Madrid tendrá que viajar a Elche. Eso sí, todavía no se conocen los horarios de dicha jornada.

Fuera del fútbol, desde el viernes 27 de noviembre, tendrá lugar el Gran Premio de Valencia de MotoGP en el Circuit Ricardo Tormo. La última prueba del Mundial de MotoGP 2026. Dentro del mundo del motor también hay Fórmula 1, disputándose ese fin de semana el Gran Premio de Qatar en el Lusail International Circuit.

Por si esto fuera poco, el 29 de noviembre será la gran final de la Copa Davis de tenis, cuya fase final comenzará a jugarse el viernes 27. En esta ocasión, se disputan en Bolonia, Italia.

Ya sea porque viaja a seguir a su equipo o deportista favorito, o simplemente porque quiere estar en casa viéndolo por televisión, los aficionados al deporte deberán organizarse ese fin de semana para que el ir a votar no interrumpa su jornada deportiva dominical.

Las fechas del calendario electoral