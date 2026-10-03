Brais Méndez aclara su salida de la Real Sociedad y deja un recado: "Quería un sitio donde me sintiera valorado al 100%"

El centrocampista gallego se encuentra "feliz" en el Columbus Crew de Estados Unidos y asegura que fue su gran interés lo que le hizo dar el paso y espantar sus dudas iniciales, pues quería jugar en un club que apostara "de manera fuerte" por él

A sus 29 años, Brais Méndez disfruta de una nueva aventura en Estados Unidos con el Columbus Crew, que pagó 6 millones de euros por su fichaje el pasado verano a la Real Sociedad. Un paso que algunos no entendieron, aunque el gallego afirma sentirse muy a gusto en su nuevo equipo y asegura haberse encontrado un campeonato mucho más competitivo de lo que se piensa desde la distancia.

"Estoy en un momento muy bueno. Feliz, contento, viviendo esta experiencia, rodeado de mi familia. No se puede pedir más", aseguró en una entrevista en Relevo, donde reveló cómo se fraguó su llegada al conjunto norteamericano, con el que firmó hasta 2029, más otra campaña opcional, después de cuatro temporadas en el club donostiarra.

Así se fraguó el fichaje de Brais Méndez por el Columbus Crew

"Al principio de todo fue un interés en venir a visitarme a España. Creo que dice mucho plantarse allí simplemente para presentarme el proyecto y hablar un poco de lo que ellos querían o esperaban de mí si venía aquí. Con el tiempo eso me hizo valorar el esfuerzo de venir expresamente a España a visitarme sin tener la certeza de si yo estaba o no dispuesto. Eso es algo importante para mí o para cualquier jugador: sentir que te quieren de verdad, que te valoran y que están dispuestos a hacer el esfuerzo", reveló.

Pese a ello, el centrocampista no escondió que al principio tuvo "ciertas dudas". "Al final, es un cambio grande; no solo para mí, tengo dos niños pequeños, mi mujer… es un cambio de vida, otra cultura. Pero sí es cierto que siempre había tenido interés por la MLS, siempre me había llamado la atención. También soy un gran fan de la cultura americana, me gusta todo tipo de deportes que aquí se practican mucho, siempre había pensado en poder dar este paso. Se dio la oportunidad y la verdad es que estoy muy contento, sobre todo por lo que te digo, el interés que mostraron desde el primer momento. Era algo que necesitaba para el siguiente paso de mi carrera: quería un sitio donde me sintiera valorado al 100%, donde apostaran por mí de manera fuerte, y Columbus lo hizo desde el principio", recalcó, sin aclarar si en la Real Sociedad no había sentido esa confianza en los últimos tiempos.

La gran diferencia entre LaLiga y la MLS

A nivel competitivo, además, Brais Méndez considera que la MLS es mucho más exigente de lo que alguno podría pensar, aunque obviamente hay diferencias con el fútbol español. "A nivel de jugador hay mucha calidad y muchos futbolistas con grandes cualidades. El cambio que yo más he notado, quizá, es el tiempo que tienes para pensar o el margen que te dan. A lo que estaba acostumbrado durante mi etapa en LaLiga era a tener que pensar muy rápido: a uno o dos toques y con poco tiempo. Aquí es cierto que tienes ese segundo extra para pensar, y también tienes que adaptarte a eso, porque en estos partidos he notado que me precipitaba por estar acostumbrado a hacerlo todo tan rápido. Esa es la mayor diferencia, porque luego, tanto en Columbus como en los demás equipos, ves jugadores muy interesantes con grandes condiciones y mucha calidad. Me ha sorprendido para bien el nivel que hay", explicó.

El reclamo de Messi y los consejos de Yangel Herrera

Además, el futbolista natural de Mos no pasó por alto el impacto que supone tener a Leo Messi, al que ya se ha enfrentado con el conjunto de Ohio. "Que él viniera a la MLS hace que tenga mucha más visibilidad y se siga mucho más; lo que genera Messi no lo genera nadie", admitió, revelando que pidió consejo al venezolano Yangel Herrera antes de hacer las maletas.

"Había jugado aquí de joven en New York City y le pregunté sobre la liga. Cuando salió la noticia me dijo: ‘¡Ah, ahora entiendo por qué tenías tanto interés y me preguntabas!’. Hay mucho interés y va a seguir creciendo porque cada vez vienen más jugadores de talla mundial y mucho renombre: Messi, ahora Griezmann, Lewandowski, Son, Müller… Todo eso atrae y llama la atención; si ya la llamaba de por sí, ahora mucho más", comentó.

Su frustrado regreso a la selección española

Echando la vista atrás, por otro lado, el ex txuri urdin indica que pensó que sería posible volver a la selección española, cuya camiseta defendió en cuatro partidos, pero asume que se trataba de un objetivo realmente complicado. "Es cierto que hubo un punto hace dos años en que tenía expectativas de poder volver porque estaba haciendo las cosas muy bien, pero entiendo el nivel y la competitividad que había y que hay ahora mismo. Es muy difícil entrar en una selección de ese nivel; son campeones del mundo (o somos, porque me siento español y lo siento así). Es normal: muchos jugadores se han quedado fuera haciendo las cosas muy bien últimamente y otros por nivel también podrían estar. Los seleccionadores tienen que decidir y es muy complicado", sentenció.