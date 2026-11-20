El técnico mexicano reconoce que de nada sirve jugar bien si no viene acompañado de victorias y que para ello deben empezar a conseguirlas de forma regular en Vallecas

Cinco partidos ha sumado ya Javier Aguirre al frente del banquillo del Valencia desde que debutara en El Sardinero frente al Racing de Santander con un empate a dos. El mexicano tardó cuatro jornadas en estrenar su casillero de victorias con el triunfo frente al Elche, por 0-1, en el Martínez Valero, gracias al tango de Sadiq Umar.

De hecho, hasta la fecha es la única victoria liguera (sin contar la de Copa del Rey frente al Tavernes por 0-6), no lo que no le ha permitido salir de los puestos de descenso, ya que el Valencia sigue en decimonovena posición con nueve puntos, aunque cinco de ellos los ha conseguido con Aguirre en el banquillo.

El mexicano ha sumado más puntos en cinco jornadas que Carlos Corberán, su antecesor, en las siete primeras, y cierto es que al equipo se le ha visto otro ánimo y otra actitud desde la llegada del 'Vasco' al banquillo che, pero los resultados siguen sin ser todo lo buenos que se podían esperar con el efecto Aguirre.

Este sábado espera el Rayo Vallecano en Vallecas, luego recibirá a Osasuna en Mestalla para volver a salir, esta vez al Coliseum para medirse al Getafe, tres rivales directos ahora mismo por eludir el descenso ya que los cuatro se encuentran en la zona baja y en una horquilla de apenas tres puntos. De ahí que sacar puntos se antoje vital para dar un salto en al clasificación.

"Cuando estemos mejor a nivel de puntos, se liberarán los jugadores"

"Examen es cada partido", ha respondido Aguirre en sala de prensa cuando le preguntaban si estos tres próximos duelos eran examen para él y su equipo. "A priori eres superior o inferior y la gente quiere ganar. Si el equipo no gana, la gente se irrita o se molesta. No sé si es examen o no, pero tenemos un déficit de puntos y debemos engancharnos a una zona menos comprometedora", ha reconocido el mexicano, que cree que la situación en la tabla también tensiona a los jugadores: "Cuando estemos mejor a nivel de puntos, se liberarán los jugadores. Nosotros vamos a Vallecas con la misma ilusión que a anteriores partidos. No nos quedamos con un resultado bueno o malo. Nosotros pasamos un examen todos los días".

Aguirre y los cambios que pueda traer Pitchwise

No sacar puntos en esos tres partidos podría suponer la debacle del mexicano antes de Navidad, aunque Aguirre no siente que se esté jugando el puesto: "A mí me cuesta hablar de mi futuro. Es irrelevante. No podría vivir con esto. Uno se juega el turrón, el cargo, cada semana, todas las semanas estamos expuesto a la crítica. Y el que no entienda esto, no sirve para esto. Sí, jugaste muy bien, debutaron quince chavales, pero si no ganas... No sé si me juego o no me juego. El partido de mañana sí que es muy importante".

Lo que sí ha podido aclarar el exseleccionador mexicano es que con Braulio Vázquez no ha hablado de su futuro ni de su continuidad, pese a la entrada de Pitchwise en el accionariado del club: "Nadie es eterno en ningún cargo y con los nuevos jefes pueden venir cambios. De momento no ha sido tema de conversación en mis charlas con Braulio. Hablé dos veces por zoom con el presidente Kiat, pero no me ha transmitido nada al respecto".