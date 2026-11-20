Dani, autor de uno de los goles más recordados de la historia verdiblanca en la Copa del Rey de 2005, analiza en ESTADIO Deportivo las claves del derbi sevillano. El exdelantero apuesta por el Betis como favorito por su mayor potencial de plantilla y se decanta por el Cucho Hernández frente a Parrott para ocupar la punta de ataque de Manuel Pellegrini

- ¿Qué tal, Dani? Bienvenido. Muchas gracias por atendernos. Esta semana es especial, ¿no? Derbi a la vista.

- Sí, hombre, está claro que sí. Habiendo jugado en uno de los dos equipos, en este caso con el Betis, esta semana te suelen llamar los periodistas para conocer la opinión que tenemos. Sobre todo yo, que soy bético, como lo he sido toda la vida.

- ¿A qué se dedica ahora, para aquellos aficionados que no le tengan tan ubicado?

- Bueno, pues yo, desgraciadamente, como sabe mucha gente, tuve que dejar el fútbol muy temprano, con 31 años. Me saqué los títulos de entrenador y, desde entonces, estoy en una escuela de fútbol que lleva mi nombre, junto con Gabi, que es mi socio, en Triana. En eso mato el gusanillo.

- Dani, usted es de Triana y canterano del Betis. ¿Cómo se vive el derbi en casa? ¿Cómo se vive esta semana?

- Está claro que cuando uno es futbolista cambia totalmente. Yo lo viví antes de ser futbolista, cuando he sido futbolista y ahora que vuelvo a no serlo. Cuando eres futbolista intentas mantenerte al margen, porque aquí se vive mucho el derbi, como tú dices, incluso dentro de la misma familia, aunque yo tengo casi toda la familia bética. Pero bueno, también tengo amigos sevillistas. Entonces, en la calle te tienes que aislar un poco, porque, aunque tengas esa presión y ese nerviosismo, con esos comentarios puede incrementarse un poquillo más.

Pero bueno, la verdad es que ahora, como aficionado, estoy hablando con béticos y sevillistas, con el pique normal de una semana así de derbi. Esperemos que salga victorioso el Betis, en este caso, porque soy bético y mi familia somos casi todos béticos.

Dani Martín Alexandre con el Betis / IMAGO

- ¿Cómo ve al equipo? Está viviendo una temporada histórica en Champions, y usted también jugó la Champions con la camiseta del Real Betis. Supongo que habrá ilusión, sobre todo por esa comparación que se hace entre aquel Betis de 2005, de Serra Ferrer, y este de Manuel Pellegrini, ¿no?

- Sí, hombre, son diferentes, son diferentes plantillas. Cuando nosotros jugamos la Champions sí que es verdad que teníamos un buen equipo, un gran equipo, con dos o tres futbolistas que sobresalían, como Joaquín, Assunção, Oliveira o Edu, pero quizás no teníamos la plantilla que hoy tiene el Betis.

Ahora el Betis prácticamente tiene dos jugadores por puesto y, bueno, aunque hay un equipo titular, evidentemente, cuando juega el equipo B, entre comillas, lo hace bastante bien. El otro día jugó con casi la mitad del equipo contra el Borussia Dortmund y le compitió en un partido de Champions de esa importancia. Yo creo que esa es la diferencia. Teníamos los dos un muy buen equipo, un gran equipo, pero ahora creo que la plantilla es más amplia y tiene más calidad.

- ¿Qué equipo cree que ganaría si los enfrentaran?

- No lo sé. Nosotros teníamos un buen equipo. La verdad es que se formó un equipo entre canteranos que jugaron muchísimos años en el primer equipo, como Joaquín, Varela, Juanito o Rivas. Pero luego también teníamos un centro del campo con Assunção, Arzu y compañía. Arriba estaban Edu, Fernando, que hizo muchísimos goles, Oliveira y Denilson. Es decir, nosotros teníamos un gran equipo. Son épocas diferentes, pero bueno, creo que competiríamos.

- Usted es canterano y acaba de nombrar a dos o tres jugadores de la cantera que formaban parte de aquella plantilla ¿Considera importante que los equipos tengan una parte de jugadores canteranos?

- Sí, quizás Pellegrini sí que es verdad que está haciendo debutar a muchos jugadores, por ejemplo, Jesús Rodríguez, Assane Diao o Pablo García, pero no tienen esa continuidad. Está claro que la plantilla tiene mucha calidad y es muy difícil quitarle el puesto a un Isco, a un Abde, a un Antony, ahora al Cucho, que juega de delantero, o a Fornals. Es muy complicado, la verdad. Un canterano tiene que tener esa paciencia para esperar su oportunidad e intentar aprovecharla, aún sabiendo que es muy complicado.

Quizás sí debería haber más futbolistas de la cantera, pero cuando un equipo va bien, se mantiene en competiciones europeas y tiene nivel adquisitivo para fichar gente, es complicado que un canterano tenga continuidad. Debutar sí están debutando, por ejemplo, Morante, pero que tengan continuidad es complicado.

Morante con el Betis contra Osasuna / IMAGO

- Ha puesto sobre la mesa un nombre por el que precisamente le iba a preguntar. ¿Cuál cree que debe ser el siguiente paso que debe dar Morante? ¿Qué consejo le daría en un Betis en el que quizás le está costando tener esa continuidad que ha comentado?

- Bueno, mi ejemplo es que yo salí ya con 25 o 26 años. Con 20 años sí tuve la suerte de estar en el Betis y no salir cedido, pero porque también tuve esa continuidad. Si no llega a ser por las lesiones, hubiera tenido más.

En este caso es complicada la decisión, porque si te vas y no te salen bien las cosas, el nivel de otros equipos en Primera División también es difícil. Pero está claro que, si por ejemplo este año no tiene más minutos y el año que viene es igual, una cesión sí que le vendría bien para aprovechar el momento en el que está. Es muy joven, tiene muchas ganas de agradar y, si en el Betis, por el nivel que tiene la plantilla, no va a disfrutar de minutos, evidentemente los necesita.

- Bueno, vamos al derbi. ¿Qué recuerda de su etapa como jugador en estos partidos? ¿Cuál es el derbi que más recuerda?

- Bueno, he perdido, he ganado y he empatado. Sí que es verdad que en casa recuerdo los dos partidos que ganamos: uno con gol de Oliveira y otro en el que recuerdo un gol de Varela. También recuerdo los malos, por ejemplo, uno en el que me tocó ser titular en el campo del Sevilla. El Sevilla se quedó con uno menos y perdimos con un penalti que hace Joaquín en una falta en la que le da con la mano. Perdimos 1-0.

Pero bueno, esos son los recuerdos bonitos de los que ganas, está claro. Vivir un derbi es muy bonito, ganes o pierdas. Lo que es llegar en el autobús al campo del Sevilla o al campo del Betis. El ambiente es increíble y la verdad es que tuve la oportunidad de vivirlo.

- ¿Cómo se preparaba usted para este tipo de partidos? ¿Cómo afrontaba esa semana cuando llegaba un derbi?

- Pues con muchísimas ganas. Yo, en este caso, como delantero, intentaba hacer algún gol. Sí que es verdad que nunca pude marcar en un derbi. Se vive diferente porque los que somos de aquí, de Sevilla, hemos vivido el derbi desde muy pequeños. Desde la cantera, entré con 14 años, así que imagínate: desde cadetes, juveniles, en el Betis B,…

Sevilla -- Real Betis

Se vive diferente porque ya sabes lo que puede repercutir en el aficionado, en tu familia y en ti mismo ganar esos tres puntos. No es lo mismo que para una persona que no haya mamado lo que es un derbi desde pequeño. Pero bueno, sí que es verdad que después los futbolistas, en el momento en el que viven aquí en Sevilla y llegan estas semanas, ven la importancia que tiene ese partido.

- Si tuviera la oportunidad de entrar en el vestuario del Betis el sábado, justo antes de salir al campo, después del calentamiento, ¿qué les diría a los jugadores?

- Bueno, yo les diría lo que les diría cualquier bético: que dieran el 100 %, que miraran, por ejemplo, a la grada del Sevilla, a los aficionados que han ido a estar con ellos, y también a todos los que están en casa sufriendo por conseguir un resultado positivo.

Yo creo que el sentimiento que ven en los aficionados lo van a ver también cuando los despidan en el campo del Betis, porque ya lo están viendo en la calle. Ellos ya saben lo que significa conseguir tres puntos, porque hay futbolistas que llevan más tiempo aquí.

Imagen del último derbi en Nervión / IMAGO / Imago

- Dani, ¿qué le gustaba más, jugar un derbi en el Sánchez-Pizjuán o en el Benito Villamarín?

- Son bonitos los dos. Está claro que jugar un derbi en el campo del Betis es mejor, ¿no?, como bético, porque tienes a la afición contigo. Pero también es bonito jugar un derbi en el campo del Sevilla. Ya te digo, cómo llegas en el autobús, el ambiente que se vive... Sí, es bonito también. Te podría decir lo contrario, pero está claro que es más bonito en el campo del Betis. Aún así, jugar un derbi en el campo del eterno rival también permite vivir un ambiente muy bonito.

- Le quiero preguntar por un derbi al que llegó después de una lesión y en el que se empezó a comentar que Pablo Alfaro y Javi Navarro comenzaron a hablar con usted sobre qué rodilla tenía bien y cuál tenía mal. ¿Cómo fue aquella anécdota?

- Bueno, antes no había tantas cámaras y los derbis que se vivían antes no son como los de ahora. Está claro que las batallas que tuve con Pablo Alfaro y Javi Navarro se quedan ahí.

Quizás en ese momento te metes en un papel que después, cuando terminas los 90 minutos, se acaba. Al final somos personas. Yo, por ejemplo, tuve a Alfaro como entrenador en el Recreativo de Huelva. Lo que pasa en el campo se queda en el campo, pero sí que es verdad que nos decíamos de todo. Cuando terminaba el partido éramos tan amigos, porque el fútbol es así y cada uno busca sus intereses.

- ¿Intentaban desconcentrarle, sacarle un poquito del partido y de sus casillas?

- Sí, bueno, ellos eran dos centrales que han marcado una época en el Sevilla y está claro que eran duros, pero dentro de lo que es la deportividad y la ley del fútbol.

Está claro que ellos buscaban sus intereses y yo los míos. Cada uno buscaba las artimañas para intentar desconcentrar al otro, pero siempre dentro de la deportividad y de la rivalidad sana.

- Dani, marcó dos goles muy importantes y muy recordados por el beticismo. ¿Cómo recuerda aquel partido de Champions ante el Chelsea? Entró en el minuto 25 y, apenas tres minutos después marcó el gol. El partido terminó en victoria gracias a su tanto.

- Sí, hombre, ese partido creo que es en el que mejor ambiente he visto en el campo del Betis, porque estaba lleno. Sí que es verdad que tuve la oportunidad, como tú dices, de salir del banquillo y, prácticamente en la primera jugada, marcar el gol ante un equipo que en ese momento era imbatible.

Llevaba muchísimo tiempo sin perder y tenía futbolistas de talla mundial. Nosotros éramos nuevos en la Champions y supimos sufrir desde que metimos el gol. La verdad es que lo recuerdo con alegría por el sufrimiento que pasamos para conseguir los tres puntos. Ellos tuvieron muchas oportunidades, la afición no paraba de animarnos y la verdad es que fue un partido épico.

Plantilla Real Betis de Champions 2005 / IMAGO

- Pero nada comparable al gol de la Copa del Rey, imagino.

Bueno, está claro que marcar un gol en una final de la Copa del Rey... El Betis tiene tres títulos de Copa del Rey y una Liga. Estar metido en uno tan importante como ese, habiendo marcado el gol, hace que siempre te quedes con él por su importancia. Evidentemente, es el más importante de mi vida en lo que al fútbol se refiere.

- ¿Cómo vivió aquel partido desde dentro? Usted no fue titular y salió para la prórroga. No sé si alguna vez había soñado con marcar el gol que le daba un título al Betis.

- Bueno, lo puede soñar cualquier bético o cualquier sevillista, cualquier canterano que juegue en el primer equipo. Pero evidentemente para mí ya era un logro, porque había pasado todo el año lesionado. Estar en el banquillo y saber que ya podía jugar era mucho.

El resultado iba 1-0 y era imposible, sabía que no iba a jugar y que lo iba a vivir como un bético más desde el banquillo. Ya era una suerte para mí. Pero bueno, en ese momento marcó Assunção y el entrenador creyó conveniente que tenía que sacarme.

Pasé de no jugar a estar dentro del campo y tener esa oportunidad, que afortunadamente fue para dentro y conseguimos la victoria.

- ¿Cuántas veces ha visto repetido aquel gol?

- Bueno, muchas veces. La verdad es que no es que me lo ponga en casa, pero sale en vídeos, te los mandan amigos o aparece en la prensa. Y la verdad es que es bonito.

Está claro que el Betis ha crecido y que ha conseguido otra Copa del Rey. Pero, como te digo, el Betis no es un equipo acostumbrado a ganar títulos. Así que, de las tres Copas del Rey y la Liga, haber marcado un gol que haya supuesto un título es muy importante para mí.

- ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando entra la pelota?

- La verdad es que para un delantero marcar un gol es lo más importante del mundo en ese momento, porque se vive de eso.

Pero claro, en ese partido, como te comento, prácticamente no pensaba que iba a jugar. Reaccioné gritando gol como cualquier aficionado. También fue una recompensa a tantísimas lesiones que había pasado, a las muchas veces que había pasado por el quirófano. A veces, por el trabajo, llega su recompensa. Y en este caso fue así.

- No sé si se queda con Pellegrini o con Serra Ferrer. Es algo que estamos preguntando bastante a todos los entrevistados: ¿qué entrenador decanta más la balanza como el mejor de la historia?

- Hombre, yo he tenido a Serra Ferrer. Y Serra Ferrer, no solo en la segunda época, sino ya en la primera, llevó al Betis a Europa y también a una final de la Copa del Rey que se perdió contra el Barcelona. A nosotros nos metió en Champions y nos hizo campeones de la Copa del Rey. Pienso que no tenía la plantilla que tiene hoy día el Betis.

Está claro que Pellegrini, cuando llegó, tampoco la tenía y ha conseguido unos resultados muy positivos para el Betis.

No sabría con quién quedarme. Está claro que son los dos mejores entrenadores de la historia del Betis. Pellegrini, quizás, por el tema de los canteranos, por que a lo mejor no los hace jugar más. Pero puedo estar de acuerdo con él porque el nivel de la plantilla es muy grande y, en ese caso, creo que supera al de Serra Ferrer.

Serra Ferrer no tenía tanta plantilla como Pellegrini.

Pellegrini con el Betis / IMAGO / CORDON PRESS

- ¿Qué argumentos cree que tiene este Betis que no tuviera el de su época para hacer algo más en Europa?

- El fondo de armario que tiene. El Betis tiene futbolistas ahí: si no juega Fornals, juega el Cucho; si no juega Isco, pueden jugar Lo Celso o Dani Ceballos. Marc Roca, que es internacional, está Abde, que es uno de los futbolistas más en forma, y luego en la defensa están Natan y Fran García.

Son futbolistas como Bellerín o Álvaro Valles, casi todos internacionales. La verdad es que pienso que esa es la virtud que tiene el Betis hoy en día: tiene futbolistas en la plantilla que, si uno no juega, puede jugar otro perfectamente. A lo mejor no rindiendo al nivel de Isco, que para mí es un futbolista al que no tiene nadie en el banquillo que lo iguale, pero tiene una grandísima plantilla.

- ¿Y qué exigencias le pondría a este Betis? Se lo pregunto como aficionado ¿Qué le exige a este equipo?

- Hombre, yo le exijo... Creo que el Betis está haciendo una buena temporada y está en una posición en la que tiene que estar con la plantilla que tiene. Luchar con el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético de Madrid creo que no es posible, pero pienso que tiene mejor plantilla que la Real Sociedad, el Athletic Club e incluso el Villarreal.

Así que, de momento, está cumpliendo con las expectativas que yo tenía. Van cuartos en Liga y, en la Champions, contra los equipos con los que ha jugado y a los que ha ganado, el Betis ha sido mejor porque tiene mejor plantilla. Para mí, ahora mismo está siendo una temporada muy buena, pero creo que acorde con la plantilla que tiene.

- ¿Es favorito el Betis para el derbi?

- Hombre, en cuanto a plantilla, pienso que sí. Igual que otros años el Sevilla, durante tantísimos años en los que ha ganado Europa League y muchos títulos, era favorito. Siempre se dice que puede pasar cualquier cosa y es verdad, porque en un partido te puede ganar cualquiera.

Pero, como favorito en cuanto a plantilla y rendimiento de este año, pienso que el Betis es favorito. Aun así, el Sevilla puede ganar perfectamente, porque tampoco es el del año pasado. Y, aun así, el Sevilla del año pasado te empata aquí, en el campo del Betis, cuando parecía que el Betis le podía golear.

Son partidos diferentes, son tres puntos muy importantes y también influyen cosas que pasan fuera: la afición, la presión y la plantilla que tenga cada uno. En ese sentido, pienso que el Betis tiene mejor plantilla que el Sevilla.

El Betis celebrando la victoria en el Derbi / IMAGO

- ¿Se atreve con un resultado? ¿Algún goleador?

- Bueno, por decirte: uno o dos, que marquen Isco y Abde.

- ¿Cómo ve la pelea que tiene el Betis esta temporada en la delantera entre Parrott y el Cucho?

- Son delanteros diferentes. La verdad es que pienso que el Cucho se asocia mejor o encaja un poco mejor con la manera de jugar que tiene el Betis, porque tiene extremos como Antony y Abde, que no son futbolistas que lleguen y la pongan. También lo hacen, pero son más de meterse por dentro.

Quizás ahí el Cucho se asocia un poco más, porque viene a recibir y hace un poco más esa labor, aparte de ser goleador, porque lo es. Parrott es un futbolista más rematador, más de área, y el Betis, como te he comentado, no es un equipo que llegue por banda, centre y tenga a alguien esperando ahí.

Él ha hecho goles y se ve que es un futbolista que aguanta bien el balón en la segunda jugada. Pero son diferentes y eso es lo bueno: cuando no juega uno, juega el otro, e incluso podrían jugar juntos. Pero Pellegrini no es de eso. Son muy diferentes, son goleadores los dos, pero diferentes.

- Como delantero, ¿cuántos minutos cree que tendría usted con esta competencia que hay actualmente en el Betis?

- Bueno, no lo sé. Está claro que he tenido a algunos de los mejores futbolistas que han pasado por el Betis. Uno ha sido Oliveira, he estado de compañero con Alfonso y he tenido grandísimos compañeros en la delantera, como Edu. Yo siempre tenía mis minutos, así que aquí lucharía por tenerlos e intentaría aprovecharlos.

Está claro que hay un nivel muy grande, pero cuando tú has entrado en una plantilla es porque han contado contigo .Tendría mis minutos...

Cucho Hernández con el Betis / IMAGO

- ¿Recuerda alguna anécdota de la semana del derbi durante su época en el vestuario?

- Bueno, teníamos de presidente a Lopera, y Lopera era un presidente peculiar, conocido por todo el mundo y por toda España. La forma que tenía de motivar... La verdad es que era un gran bético y esas charlas eran graciosas y, a la vez, motivantes.

Ya te digo, era una persona graciosa que quería mucho al Betis, pero que a la vez te motivaba bastante, porque era muy bético. La verdad es que te hacía, por lo menos a los que no eran de aquí de Sevilla, sentir lo que podía sentir un bético si se conseguían los tres puntos.

- ¿Se ponía nervioso Lopera durante la semana del derbi?

- Bueno, él siempre iba al hotel cuando era la concentración del partido en casa, y esa semana hacía lo mismo. Lo que pasa es que las charlas eran diferentes. También nos intentaba premiar con algo más por ganar ese partido. Pero bueno, tengo buenos recuerdos, porque no te metía presión, sino que te ayudaba como bético.