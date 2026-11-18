Fue fichado en enero de 2025 y ha jugado tres veces contra el Sevilla: en la primera, marcó el gol del triunfo en el Benito Villamarín; en la segunda, venció por 0-2 en el Sánchez-Pizjuán; y en el último, el 2-2 en La Cartuja le dejó un sabor "agridulce"

El Cucho Hernández se ha recuperado a tiempo y está deseoso de jugar en el derbi. / Captura Betis TV

El 'Cucho' Hernández llega en el mejor momento. Este jueves, 19 de noviembre, se cumple justo un mes desde que los médicos detectaron una lesión en el sóleo al delantero del Real Betis, que se ha esforzado a tope durante el parón liguero para regresar justo a tiempo de jugar El Gran Derbi del próximo sábado ante el Sevilla FC.

El de Pereira ha perdido seis encuentros entre las tres competiciones pero, como él mismo ha expresado este miércoles en una entrevista para Betis TV﻿, sólo piensa en volver a saborear las mieles del éxito en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde ya vencieron por 0-2 el curso pasado y, a ser posible, convertirse nuevamente en protagonista goleador, como ya hiciese en el 2-1 de la 24/25 en el último derbi disputado hasta la fecha en el Benito Villamarín.

El Cucho Hernández levanta el pulgar: disponible para el Sevilla - Betis

"La verdad es que sí se me ha hecho un poco largo, porque este año tenemos muchos partidos. Antes, en un mes te perdías tres partidos y ahora fueron seis o siete partido. Fue un poco difícil verlo de fuera, pero bueno, siempre estuve ahí apoyando al equipo﻿, cuidándome, recuperándome al máximo y, bueno, ya durante esta semana por fin entrenando con el grupo".

Cucho Hernández ha protagonizado la mejor noticia en la semana previa al derbi. / Estadio Deportivo

Tantas ganas tiene, que los médicos incluso le han tenido que frenar: "Sí, me conozco, soy un jugador que siempre va con ganas de entrenar fuerte y esta semana me han dicho que fuese con más calma﻿. Pero me he sentido muy bien y he entrenado muy intenso en estos dos últimos días, que era como esa prueba personal. Para el derbi, lo que el míster decida, pero yo me siento muy bien".

En el vestuario del Betis se respiran ganas de derbi

"Yo he estado fuera y los resultados han sido muy buenos gracias a otros compañeros. Estamos todos muy preparados para dar el máximo nivel y el sábado es una oportunidad muy bonita para anímicamente seguir confrontando este año de la mejor manera y para darle a la gente una alegría muy grande﻿", ha expresado el Cucho sobre el derbi.

"Sería una victoria muy importante﻿. Es un partido con muchas cosas externas. No es un partido cualquiera, aunque profesionalmente tengas que decir que es un partido más. No lo es y creo que será un partido más difícil que en ocasiones anteriores, con un Sevilla más serio, con una idea mucho más clara, con mucha intensidad... Ellos también están ahí arriba y sabemos que va a ser un partido difícil en su campo, pero tenemos nuestras armas y nuestras virtudes para sacarlo adelante".

Pellegrini podrá elegir entre el Cucho y Parrott para el Sevilla - Betis. / Real Betis

"El derbi superó mis expectativas", confiesa un motivado Cucho Hernández

"Por supuesto que esta semana ya fue una locura. En la semana del derbi siempre hay esa tensión, ese nervio de que llegue ese día y no hace falta explicar lo que significa el derbi aquí en la ciudad de Sevilla﻿. Con vivirlo ya es suficiente, así que bueno, ojalá tenga la oportunidad de poder vivir otra vez un derbi desde dentro, poder ganar y darle esa alegría a la gente", ha insistido el de Pereira sobre su competencia con Troy Parrott.

"El derbi superó mis expectativas. El primero que jugué fue en casa, ganamos, marqué el 2-﻿1 y fue una alegría impresionante﻿. Es una noche que recuerdo mucho. Luego, cuando nos tocó ir allí, también logramos la victoria (0-2) y bueno, en el último en casa nos empatan en el último minuto (2-2) y tuvo ese sabor agridulce de no poder ganarlo. Esperamos aprovechar la oportunidad de seguir con esa racha positiva que llevamos en estos últimos partidos contra el Sevilla".

Cucho Hernández marcó el gol del triunfo del Betis en su primer derbi contra el Sevilla. / Imago

La competencia con Troy Parrott por ser el '9' del Betis

"Yo sé el jugador que soy, lo que puedo aportar con o sin gol﻿. A mí el gol no me quita el sueño﻿, porque yo le puedo aportar al equipo muchísimas cosas y siempre lo he mostrado en el campo, con o sin pelota. Luego, la competencia siempre va a ser sana aquí﻿".

"Es cierto que todos quieren tener buenos números de goles y asistencias, pero creo que lo que nos ha llevado a donde estamos es que no importa quién marque o asista. Lo importante es ganar los partidos. Fíjate, Marc Bartra es el máximo goleador del equipo hoy por hoy", ha continuado el Cucho Hernández, poniendo al colectivo por encima de las individualidades.

"Yo me siento muy bien﻿. Hasta antes de la lesión me sentía muy bien, venía en un crecimiento de nivel y lastimosamente me lesiono, cosa de la que nadie está exento. Personalmente me cuido muchísimo, trato siempre de ser profesional, estar sano... Si estás sano, el buen nivel y las cosas buenas vienen solas", ha rematado el internacional cafetero.