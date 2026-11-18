El director deportivo azulgrana ha repasado la actualidad deportiva del Barça, como ha cambiado la prioridad en enero de un delantero a un central aunque prefiere no dar pistas...

Anderson Luís de Souza 'Deco', director deportivo del FC Barcelona, y Bojan Krkic, cooordinador del área deportiva azulgrana, han pasado revista a la situación deportiva de la plantilla de Hansi Flick una vez superado el primer tercio de la temporada.

Los dos encargados de la parcela deportiva reconocieron que el pasado verano la prioridad era la de encontrar un recambio de Robert Lewandowski pero que ha quedao en un segundo plano tras la irrupción goleador de Raphinha. De ahí que ahora, de cara al mercado de enero, la prioridad esté en el centro de la defensa.

"Estamos hablando más de eso por un tema más de lesiones. No es normal en noviembre tener a Christensen, Eric y Koundé lesionados. Luego se lesionó Espart. A nivel de números tenemos más jugadores que el año pasado con Espart. El míster estaba contento y a partir de ahí hemos hecho lo que queríamos para configurar la plantilla", explicaba Deco en los micrófonos del programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio.

"No es normal en noviembre tener a Christensen, Eric y Koundé lesionados. Luego se lesionó Espart"

"Al final todo se puede replantear. Cuando vas al mercado, las decisiones van cambiando. Con Espart consolidado, Eric y Koundé se pueden consolidar de centrales. Las lesiones sí nos obligan a pensar y hablar con el míster si vamos a ir al mercado en enero o no. Hay que pensarlo bien y valorarlo", reconocía después del brasileño, consciente de que ir a por un central en enero todavía no es una decisión consumada.

Así, surgieron algunos nombres como el de Nico Schlotterbeck, central alemán del Borussia Dortmund, sobre el que Deco bromeó con una sonrisa en la cara: "Mejor no hablar porque, si no, subirá el precio. Todos son buenos jugadores".

Schlotterbeck, en un partido con el Dortmund. / IMAGO

Lo que sí tiene claro Deco es que en el caso de que llegue en un central, no puede salir un jugador importante, debería tener cabida en el 'fair play' financiero. "Aquí sería más un tema de fair play que de masa salarial. Siempre hemos dicho que no queríamos empeorar el equipo. No queremos que salga ningún jugador que nos pueda ayudar", aclaró.

Balde no saldrá en el mercado de enero

Y sobre las salidas salió a relucir el nombre de Alejandro Balde, prácticamente olvidado por Hansi Flick. "Balde es un chaval fantástico. Tengo buena relación con él como con todos. Su situación es incómoda y la sufres porque él quiere jugar. Es de la casa y hay un componente emocional y sigue siendo un jugador importante para el club. En el fútbol hay etapas en que juegas más o menos y siempre hay que estar preparado. Debe trabajar y es lo que está haciendo. No tenemos pensado venderlo en enero", admitía Bojan.

Pero Deco también quiso dar su opinión sobre la situación de Balde: "Hay otros ejemplos por decisiones del entrenador o dinámicas. El caso del capitán (Raphinha) que tenemos es uno de ellos. También Gavi o Andreas (Christensen). Los jugadores tienen la capacidad aún más cuando son jóvenes. Balde no tiene 30 años y es un jugador que ha demostrado de lo que es capaz. Si no hubiéramos visto nunca a Balde a un gran nivel, sería otra cosa. Hablamos con Hansi de lo que queríamos. A partir de aquí, a veces hay cosas que no dependen del club o del entrenador y sí de los jugadores pero no ha habido nada por parte de Balde y por eso no planteamos nada. Si él nos dijera que no está contento, eso ya sería otra cosa y se valoraría".

Alejandro Balde, en el banquillo azulgrana. / IMAGO

Raphinha apagó la opción de Julián Álvarez

Por último, Deco también fue cuestionado por el nombre de Julián Álvarez y el intento frustrado por ficharle en el pasado mercado de verano: "Las dinámicas de las necesidades van cambiando. Flick nos dijo que quería ver a Raphinha más por dentro. Gordon y Adeyemi juegan por fuera. También pensaba en Olmo y Fermín de falso 9, donde ya habían jugado. Cuando se veía imposible el tema de Julián, que nos funcionara de maravilla Raphinha de falso 9 en el primer partido nos hizo cambiar las dinámicas. El fútbol te da soluciones. Gabriel Jesus tampoco sabíamos si sería posible, tenía contrato y una ficha alta. El año pasado no teníamos la capacidad".