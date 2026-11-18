La dirección deportiva azulgrana busca soluciones para reconstruir su defensa y considera que la salida del lateral puede ser la llave para acudir al mercado invernal con mayor margen económico; los objetivos son un central zurdo y un lateral polivalente

El FC Barcelona prepara varios movimientos estratégicos de cara al próximo mercado de enero si consigue desbloquear la salida de Alejandro Balde. El lateral izquierdo tiene cada vez menos protagonismo en los planes de Hansi Flick y la dirección deportiva, con Deco al frente, ha fijado una cifra de 40 millones de euros para cualquier interesado.

La marcha del canterano tiene un objetivo muy concreto que no es otro que conseguir los recursos económicos necesarios para incorporar a dos futbolistas y dar un nuevo impulso a la parcela defensiva.

Jorge Mendes ya trabaja en la salida de Alejandro Balde

El representante del futbolista, Jorge Mendes, ya se ha reunido personalmente con el lateral para trasladarle la situación y comenzar a estudiar las alternativas que existen en el mercado. El Barça le habría comunicado que no pondría obstáculos a su marcha, siempre que llegue una propuesta satisfactoria.

La Premier League aparece como el destino más factible, con Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham e incluso Manchester City entre los clubes que han sido relacionados con el lateral, según informa el diario Sport.

La salida de Alejandro Balde permitirá afrontar al menos una operación de entrada en el FC Barcelona. / IMAGO

La situación de Balde ha cambiado considerablemente en los últimos meses. Pese a que el pasado verano ya se le trasladó que no sería un jugador indiscutible para Flick, el futbolista decidió quedarse para luchar por un puesto. Sin embargo, el desarrollo de la temporada no ha hecho más que confirmar que lo tiene muy complicado. Cancelo está por delante en el lateral izquierdo y Gerard Martín también puede ocupar esa demarcación, mientras que el técnico alemán ha llegado a utilizar otras alternativas en su dibujo antes que recurrir al internacional español.

Su contrato termina en 2028, por lo que el Barcelona entiende que este invierno puede ser un buen momento para obtener una cantidad importante por su traspaso antes de que su valor de mercado disminuya.

40 millones para reconstruir la defensa del Barcelona

La intención de Deco no sería utilizar todo el dinero obtenido por Balde en una única incorporación. El plan pasa por aprovechar esa venta para acometer dos operaciones que permitan reforzar una línea defensiva que todavía genera bastantes dudas. La prioridad absoluta es incorporar un central zurdo, pero la marcha del lateral también obligaría a buscar un futbolista capaz de desenvolverse en varias posiciones.

Las limitaciones del 'fair play' financiero condicionan mucho a la dirección deportiva. Actualmente, el margen salarial del Barcelona ronda los cuatro millones de euros, una cantidad insuficiente para afrontar dos incorporaciones de cierto nivel. Por eso, la salida de Balde se considera estratégica. Una venta cercana a los 40 millones permitiría ampliar considerablemente esa capacidad de maniobra y dar a Deco más alternativas para negociar.

La segunda incorporación dependería también de cómo se resuelva la operación. Si Balde termina saliendo, el Barcelona necesitará cubrir su puesto con un defensa polivalente que pueda actuar tanto en el lateral como en otras posiciones de la zaga.

Pedro Porro, descartado para enero

Uno de los nombres que había aparecido en las quinielas para reforzar el lateral derecho era el de Pedro Porro. Sin embargo, su llegada al Camp Nou parece descartada para el mercado invernal. Así lo aseguró Matteo Moretto en DAZN y lo ha confirmado también Fabrizio Romano: el internacional español no está ahora mismo en la lista de prioridades del club azulgrana. "Me comentan que Pedro Porro en invierno no va a fichar por el Barça, que de momento no es una posibilidad y el Barça no está en esa pelea", apuntó el periodista especializado en el mercado de fichajes.

El futbolista del Tottenham, con contrato hasta 2031, había sido relacionado con el Barcelona en las últimas semanas, pero las circunstancias económicas y deportivas han enfriado esta posibilidad. De hecho, Deco tiene otras prioridades y el perfil que busca para enero está más enfocado en reforzar el eje de la defensa.

Gvardiol y Jonathan Tah, dos centrales en la agenda de Deco

Para el puesto de central zurdo aparecen nombres de primer nivel. Uno de los que más gusta es Josko Gvardiol, futbolista del Manchester City que ya estuvo en el radar azulgrana durante el pasado mercado. El FC Barcelona llegó a preguntar por su situación cuando exploraba la posibilidad de incorporar a Rodri Hernández.

El croata encaja perfectamente en lo que busca Flick. Tiene 24 años, experiencia en la élite y puede desenvolverse tanto como central como en el lateral izquierdo. El problema es su situación contractual, ya que renovó con el Manchester City hasta 2031. Su llegada se antoja muy complicada, salvo que pudiera abrirse una vía mediante una cesión.

Josko Gvardiol es uno de los defensas que más interesa a Deco para reforzar la defensa. / IMAGO

Otra alternativa que vuelve a ganar protagonismo es Jonathan Tah. El alemán, que terminó contrato con el Bayer Leverkusen y acabó fichando por el Bayern de Múnich, ya estuvo en la agenda azulgrana antes de decantarse por el conjunto bávaro. Según Sky Sports Alemania, su nombre vuelve a estar relacionado con el Barcelona, aunque su situación en el equipo de Vincent Kompany tampoco facilita una negociación.

Natan y Jon Martín, alternativas para la defensa

La lista de Deco no termina ahí. También aparecen otros perfiles que podrían ajustarse mejor a las posibilidades económicas del Barcelona. Es el caso del bético Natan, central brasileño que habría sido ofrecido por su entorno, y de Jon Martín, joven defensa de la Real Sociedad que gusta en la dirección deportiva.

En el pasado mercado también se manejaron opciones como Alessandro Bastoni y Lisandro Martínez, aunque las altas exigencias del Inter y las dudas con el argentino complicaron sus respectivas operaciones.