Luis García Plaza ha recuperado este miércoles al frágil extremo suizo, que apenas ha podido dejarse ver en la concentración de su selección, además de al delantero escocés Robbie Ure y al portero griego Odysseas Vlachodimos

El Sevilla se ha ejercitado este miércoles en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, a tres días de recibir al Real Betis en ese mismo escenario. / Sevilla FC

La plantilla del Sevilla FC ha completado su tercer entrenamiento de la semana previa a El Gran Derbi del sábado ante el Real Betis en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Después de descansar el domingo, de volver al trabajo en la tarde del lunes y tras el enorme disgusto de la sesión matinal del martes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, Luis García Plaza ha dirigido en la mañana de este miércoles en el estadio un nuevo entreno en el que la banda derecha le ha seguido dando dolores de cabeza.

Cambio en el Sevilla: entra el tocado Rubén Vargas y se cae Chidera Ejuke

Justo este miércoles, que Rubén Vargas se ha reincorporado tras una accidentada concentración con Suiza en la que se incorporó más tarde por una gastroenteritis y volvió un poco antes por unas molestias físicas, se ha ausentado Chidera Ejuke. A día de hoy, dadas las circunstancias, el atacante nigeriano es el que más papeletas tiene para ser titular ante el Betis en el puesto de extremo diestro.

No obstante, esta vez se ha quedado en el gimnasio siguiendo un plan de gestión de cargas y se ha unido a las ausencias de los descartados Miguel Sierra y Alfon González, quienes han dejado desvalidos los costados del ataque; Marcao Teixeira, aún convaleciente más de seis semanas después; y de José Ángel Carmona, hospitalizado de urgencias el martes tras sufrir una fractura de tibia y peroné que le deja fuera de combate para lo que resta de temporada.

Rubén Vargas se ha puesto a las órdenes de Luis García Plaza en la mañana de este miércoles, a tres días del Sevilla - Betis. / Sevilla FC

Peque, Fofana e Isaac Romero siguen ejercitándose con aparente normalidad

Quién sí ha sumado un entrenamiento más con el grupo es Gerard Fernández 'Peque', aparentemente en condiciones de llegar a El Gran Derbi del sábado y recuperado en tiempo récord de una lesión en los isquiotibiales que sólo le ha mantenido parado unos 10 días.

Su vuelta a las convocatorias puede aliviar un poco la falta de efectivos de Luis García Plaza en los extremos, aunque el catalán suele caer más hacia la izquierda, donde Félix Correia se ha convertido en indispensable. También siguen trabajando con el grupo Youssouf Fofana e Isaac Romero, quienes se mantuvieron entre algodones en la primera semana de parón liguero.

Sigue el goteo de internacionales: Rubén Vargas, Robbie Ure y Odysseas Vlachodimos

Además del suizo Rubén Vargas, también se han reincorporado este miércoles a los entrenamientos del Sevilla FC el delantero escocés Robbie Ure y el portero griego Odysseas Vlachodimos. Cabe recordar que Jon Guridi regresó después de jugar un encuentro con Euskadi y Lucas Stassin fue el primero en regresar tras participar con Bélgica sub 21.

De este modo, ya sólo restan por regresar el senegalés Arouna Sangante, que terminó su agenda con el duelo del lunes ante Sudán; el centrocampista georgiano Giorgi Kochorashvili, que en la noche del martes completó los 90' en la derrota de su selección ante la de Ucrania (1-0); y Gabriel Suazo, que en la pasada madrugada sumó otros 86' en el segundo amistoso de Chile contra Colombia antes de cruzar de nuevo el Atlántico en el viaje más largo de todos los internacionales sevillistas.

Robbie Ure y Odysseas Vlachodimos han trabajado este miércoles con el grupo tras jugar con Escocia y Grecia, respectivamente. / Sevilla FC

El Sevilla FC volverá a ejercitarse en la mañana del jueves, a partir de las 10:30 horas y esta vez en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, y completará la preparación del encuentro ante el Real Betis a la misma hora de la mañana del viernes, de regreso en el Sánchez-Pizjuán, el escenario de El Gran Derbi fijado para las 18:30 horas de este sábado, día 21 de noviembre, en la jornada 13 de LaLiga EA Sports.