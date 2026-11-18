El lateral derecho, cedido por el club rojiblanco en el Espanyol, aún no ha debutado en partido oficial como perico, lo que pone en jaque la posibilidad de recibir un ingreso a final de temporada en virtud del acuerdo sellado en verano entre ambos clubes

El Athletic no pierde de vista a aquellos jugadores que se encuentran cedidos en otros clubes, como es el caso de Andoni Gorosabel, que el último día del mercado decidió aceptar la propuesta del Espanyol después de haber sido sondeado durante el verano por Osasuna, Valencia y Racing de Santander. Sin embargo, el lateral diestro aún no ha tenido la oportunidad de debutar de forma oficial como perico, lo que es motivo de preocupación en Ibaigane.

Tres entrenadores en el Espanyol y ninguno ha utilizado a Gorosabel

El defensor natural de Arrasate, de 30 años, aterrizó en el club catalán lesionado. Unas molestias en el aductor ya le hicieron ser baja en las tres primeras jornadas de LaLiga a las órdenes de Edin Terzic, que además no contaba con él, y le mantuvieron en el dique seco en sus cinco primeros compromisos con su actual equipo.

Hasta la fecha, solo se ha enfundado la camiseta blanquiazul en un amistoso ante el Ipswich Town a principios de octubre. Tras ello, fue citado ante Atlético de Madrid y Racing por Manolo González, sin salir del banquillo, pero no en la dura eliminación de Copa del Rey ante el Sestao River, lo que provocó la destitución del técnico gallego. En su lugar, primero Sergio García lo dejó sin convocar ante el Villarreal, mientras que en su estreno, Eder Sarabia sí lo vistió frente al Deportivo, pero sin darle minutos.

Una opción de compra que se puede volver obligatoria

Parece complicado, por tanto, que Gorosabel pueda ser de la partida este viernes ante el Athletic en San Mamés, aunque no existe 'cláusula del miedo' que lo impida. Monchi lo firmó como competencia para Omar El Hilali, tras la marcha de Rubén Sánchez al Elche, y pactó un préstamo hasta final de temporada que incluye una opción de compra que se volverá obligatoria si juega un determinado número de partidos. Una vía de negocio para el club bilbaíno que a día de hoy parece realmente complicada.

Gorosabel, con la selección de Euskadi. / Imago

De este modo, si no cambian mucho las cosas, el lateral tendrá que regresar en verano a Bilbao con un año más de contrato por delante (hasta 2028). Pero no hará sin sitio a priori en una plantilla en la que se ha apostado en su posición por la proyección de Hugo Rincón, tras su fructífera cesión en el Girona, y aún se espera el paso al frente de Jesús Areso, en cuyo fichaje procedente de Osasuna se invirtieron 12 millones de euros.

Los números de Gorosabel en el Athletic

En el caso de Gorosabel, su llegada a San Mamés fue vista como una oportunidad de mercado, al tratarse de un futbolista consolidado en la élite, tras su paso por la Real Sociedad y el Deportivo Alavés, que desembarcó a coste cero. Lo hizo en un momento de transición en su puesto, ejerciendo de puente entre la retirada de Óscar de Marcos y la irrupción del citado Rincón. Y lo cierto es que en sus dos temporadas como rojiblanco, sin ser titular indiscutible, sumó un buen número de partidos y cumplió.

En total, disputó 64 partidos con el Athletic entre todas las competiciones, rozando en cada una de sus campañas los 1.500 minutos en LaLiga, donde suma 194 encuentros. Por ello, sorprende su actual situación de ostracismo en el Espanyol, aunque el pasado sábado pudo sí pudo pisar el césped de San Mamés en el amistoso de la selección de Euskadi ante Venezuela.