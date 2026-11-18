Tras la sanción a Álex Moreno y la grave lesión de Mauro Furtado, se queda con apenas cuatro defensas para el trascendental partido ante el Eibar

En medio de la alegría por su triunfo en Oviedo, el Girona ha sufrido un mazazo que le afectará lo que resta de temporada. El joven defensa portugués del Girona Mauro Furtado no volverá a jugar lo que queda de campaña por una grave lesión de rodilla, según ha informado el club catalán.

El que fuera Balón de Bronce del Mundial sub 17 del año pasado sufrió una contusión en la rodilla izquierda en el entrenamiento del miércoles de la semana pasada y ya se perdió el partido disputado en el Carlos Tartiere. Tras realizársele las pruebas oportunas se ha detectado que tiene una lesión que afecta el ligamento cruzado posterior, el ligamento lateral externo y la inserción de los isquitobiales.

Furtado, que es una apuesta de futuro y ha llegado procedente de las categorías inferiores del Benfica, sólo había disputado un partido con el Girona, en el duelo de Copa del Rey. El joven de 18 años jugaba más con el filial de Segunda Federación que con el primer equipo.

Una vez confirmada la gravedad de la lesión, el polivalente defensa luso, que puede jugar de central o lateral izquierdo, será operado en las próximas semanas, por lo que Quique Álvarez se queda con Àlex Moreno como único especialista en la banda siniestra, a la espera de alguna posible incorporación del mercado de jugadores libres o, ya en enero, con más posibilidades.

Problemas en defensa para Quique Álvarez

En este sentido, Quique Álvarez ya tendrá problemas la próxima jornada, ya que el ex del Betis es el jugador con más minutos de la plantilla (1.242), y la lesión de Furtado llega justo después de que viera su quinta tarjeta amarilla en el último duelo liguero, por lo que no estará en el trascendental partido ante el Éibar del próximo domingo.

Mauro Furtado, Balón de Bronce del Mundial sub 17 de 2025 / Imago

El preparador gerundense tampoco podrá contar con Holmes Junior Zamorano -con España sub 18, y con el lesionado Javi Boñar, por lo que sólo cuenta con cuatro defensas disponibles para enfrentarse al cuadro armero. Las opciones que le quedan a Quique Álvarez sería reubicar a Alejandro Francés o a Mateu Morey y dar entrada al ghanés Abdul Mumin. Este último, no obstante, aún no se ha estrenado como titular esta temporada tras recuperarse de una grave lesión de rodilla.

Con esos mimbres, el equipo gerundense quiere variar su trayectoria en casa y ser más regular en Montilivi, donde ha cedido casi la mitad (10 de los 24) puntos disputados como locales. Eso será clave para asentarse en posiciones ede 'play off' y mirar a la opción de ocupar las dos primeras plazas a final de temporada.