Los cromos de toda la vida suben el nivel con el universo 'Aura': rareza, firmas y exclusividad

Hablamos con Collectibol, la compañía catalana que ha revolucionado el mercado del coleccionismo con sus cartas 'Aura', donde introduce cinco niveles de rareza, efectos especiales, firmas auténticas y sistemas de clasificación para trasladar la emoción de los cromos tradicionales al entorno digital

El coleccionismo de fútbol está viviendo una nueva etapa. Lo que durante décadas estuvo asociado a los álbumes de cromos, los intercambios en los recreos y la búsqueda de jugadores difíciles de conseguir encuentra ahora una nueva dimensión en el entorno digital. En este contexto se sitúa Collectibol, una empresa que busca modernizar la experiencia tradicional del coleccionismo deportivo a través de cartas digitales de futbolistas.

Muchos de vosotros quizás todavía no conociera su nombre, pero esta empresa de coleccionismo no solo ha llegado para quedarse sino que está dispuesta a revolucionar el mercado. En ESTADIO Deportivo hemos querido saber más sobre esta nueva forma de coleccionismo digital, con todas sus peculiaridades y rarezas, y para ello hemos hablado con su CEO, Nicolás Benhamou.

"El funcionamiento es muy sencillo. Collectibol es un 'free to play', no hay que pagar si no quieres. Cada usuario tiene tres sobres gratis al día, pudiendo elegir uno de un equipo en concreto. Ahí hay cartas de jugadores de la plantilla actual pero también pueden ser escudos, e incluso jugadores y momentos históricos", nos explica. Además, hay álbumes para coleccionar y completar con los que "puedes conseguir desde cartas físicas firmadas hasta camisetas firmadas por los jugadores".

En la actualidad, Collectibol trabaja con once clubes en todo el mundo, pero pronto serán muchos más. Para ello, negocian directamente con los clubes y así tiene mucha más libertad para hacer y deshacer junto a ellos. El primero de todos fue el Barça, pero después llegaron otros como el Atlético de Madrid, el Betis, el Valencia, el Espanyol o el Girona, a los que se han sumado en el extranjero otros como el Boca Juniors, el Olimpia, el Mónaco o el Como italiano.

Un crecimiento imparable, no solo en España sino en todo el mundo, que responde a que gran parte de la 'fanbase' de usuarios de la plataforma está repartida por todo el mundo pero cada vez es mayor en América,

En la actualidad ya concentran en torno a "unos 400.000 usuarios" en poco más de un año de vida, habiendo abierto casi cuatro millones de sobres en su aplicación de los que han salido más de 23 millones de cartas para un total de 189 países distintos.

Las famosas cartas 'Aura'

Pero sin duda, lo que los hace diferentes es la calidad y la originalidad de sus cartas. Uno de los elementos centrales de su propuesta son las denominadas Cartas Aura, un sistema de coleccionables digitales que introduce diferentes categorías de rareza y características visuales para ofrecer una experiencia más personalizada y exclusiva a los aficionados.

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Pau Cubarsí, con su cromo de Collectibol. / Collectiboll.

Cinco niveles de rareza: de Common a Mythic

Como bien nos explica Nicolás, el sistema Aura "se estructura en cinco categorías, ordenadas de menor a mayor exclusividad". Así, tenemos las Common (o comunes), Rare (rara), Epic (épica), Legendary (legendaria) y Mythic (mítica).

Las cartas Common serían las del "nivel básico de la colección" y representan las piezas más habituales. Por encima se encuentran las Rare, que ofrecen un grado superior de exclusividad. El siguiente escalón corresponde a las E pic, que aquí ya "vendrían con firmas auténticas ﻿por el futbolista" protagonista, seguidas de las Legendary, que presentan una rareza todavía mayor. En la cúspide del sistema se sitúan las cartas Mythic, consideradas las más exclusivas de esta clasificación.

Esta estructura permite introducir uno de los principales atractivos del coleccionismo: la posibilidad de conseguir piezas con diferentes grados de escasez, convirtiendo la búsqueda de determinadas cartas en uno de los motores de la experiencia.

Más allá de la rareza: personalización y efectos especiales

La propuesta de Collectibol no se limita a clasificar las cartas por su nivel de Aura. La compañía además incorpora otros elementos que contribuyen a diferenciar visualmente cada pieza tan especial. Uno de ellos es el Pattern, "una capa gráfica situada detrás del futbolista que cuenta con cuatro variaciones". Este recurso permite introducir diferentes diseños y aportar personalidad a las cartas.

A ello se suman los efectos especiales, que "incorporan recursos visuales como texturas, profundidad y cambios de color". Estos acabados buscan reforzar la identidad gráfica de cada coleccionable y aumentar la diversidad de las piezas disponibles. De esta manera, dos cartas de un mismo futbolista pueden presentar características visuales diferentes, lo que añade nuevas posibilidades al coleccionismo.

El 'grading': también importa el estado de conservación

Collectibol incorpora asimismo un sistema de 'grading' o clasificación del estado de conservación de las cartas. La compañía contempla cinco categorías: Mint, Near Mint, Good, Used y Poor, que permiten identificar diferentes estados, desde las piezas en mejores condiciones hasta aquellas que presentan un mayor deterioro.

Esta clasificación añade otra dimensión al sistema, ya que no solo importa qué futbolista aparece en la carta o cuál es su nivel de rareza, sino también su estado de conservación. La combinación de Aura, características gráficas, firmas y 'grading' configura un modelo de coleccionismo con múltiples variables que ha permitido a la marca diferenciarse en el mercado.