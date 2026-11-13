Sancet, a la 'hoguera' por preferir Euskadi a España: no se puede soñar en vasco, gallego, catalán, canario o andaluz

El jugador del Athletic ha recibido un buen número de críticas por decir que ojalá algún día pueda jugar un Mundial con Euskadi, después de haber sido internacional español, desatando un debate en la prensa en el que muchos han recurrido a argumentos más políticos que deportivos

No han sentado nada bien en algunos sectores de la prensa, especialmente en la capital del país, las palabras pronunciadas por Oihan Sancet acerca de la selección de Euskadi, por la que ha sido convocado por vez primera en este parón de cara al amistoso de mañana sábado ante Venezuela en San Mamés. Muchos, de hecho, le han recordado que fueron muy similares a las que verbalizó hace tres años, cuando debutó con la selección española absoluta, con gol incluido, en un duelo ante Escocia en La Cartuja de Sevilla.

Del "sueño" de jugar con España al "sueño" de un Mundial con Euskadi

"Estoy muy contento de poder estar aquí y es un sueño, la verdad", afirmó cuando Luis de la Fuente la dio la alternativa. Ahora, sencillamente, tiene otro sueño. O tenía dos a la vez. Pero para algunos eso no es posible. Solo se puede soñar con un objetivo al parecer. Y por ello le han llovido los 'palos', al entender que sus palabras de amor por el equipo que representa a Euskadi son a su vez un rechazo o una traición hacia la campeona del mundo.

"Es un orgullo y lo que sueñas desde pequeño, jugar con la selección que amas. Ojalá el día de mañana podamos pelear un Mundial con la selección de nuestro país", explicó el jugador del Athletic, al que más de uno ha querido lanzar por ello a la 'hoguera'. Como si creyeran que todos aquellos que se enfundan la 'Roja' sienten el mismo sentimiento patriótico que muchos quieren imponer a costa de la diversidad.

El debate en los medios: "Estas declaraciones las hace porque no le llaman"

No se puede soñar en vasco, gallego, catalán, andaluz o canario. "Si hubiera sido futbolista nunca hubiera pensado en jugar con una selección que no fuera España. Será retrogrado o no... pero no puedo entender cómo se puede contemplar ir a un Mundial y jugar contra España... un jugador que nace aquí", aseguró por ejemplo el periodista Roberto Morales en uno de los debates abiertos en torno a este tema, en 'El Partidazo' de la Cadena Cope, sin tener en cuenta quizás la diferencia entre un aficionado y un profesional.

Luego está el argumento sencillo. "Estas declaraciones las hace porque no le llaman. Las respeto y es probable que lo piense pero no lo diría», afirmó por su parte Manolo Lama, quien piensa que ese sentimiento de Sancet solo florece porque ha dejado de llamar la atención de De la Fuente, con quien jugó cuatro partidos. ¿Pero y si mañana vuelve a salirse en el Athletic? Pues seguramente volvería a jugar con España, hasta que pueda jugar un Mundial con Euskadi. No le den más vueltas. No es tan complicado. Se puede ser español y vasco al mismo tiempo.

La diferencia entre un profesional y un aficionado

¿De verdad alguien puede pensar que Sancet odia a la selección española? Pero algunos contertulios de esa prensa 'deportiva del corazón' ven el problema donde no lo hay. "La nación está por encima de las selecciones", fue una de las proclamas lanzadas en 'El Chiringuito' por Juanma Rodríguez, en un discurso más propio de un atril político que de un programa de actualidad futbolística.

La cuestión es que muchos no entienden que los futbolistas están desempeñando una profesión, que los aficionados son ellos. Igual que cuando se enfundan la camiseta del Real Madrid, del Barça, del Betis, del Sevilla o de cualquier equipo que les pague. Que lo darán todo, como con España, pero que son libres de elegir lo que sienten. Y existe algo llamado libertad de expresión.

Quién sabe que pasaría con Pau Cubarsí, por citar solo un ejemplo, si algún día Cataluña pudiera jugar un Mundial. O en su día con Pep Guardiola. La clave la dio Toni Freixa, ex directivo del FC Barcelona. "Los futbolistas juegan en la selección porque es una oportunidad profesional. Y te puedo hablar de un montón de futbolistas actuales y de épocas anteriores que jugaron en la selección española y que no tienen por qué sentir ese sentimiento patriótico que ahora estáis criticando. Lo estáis criticando por tener un sentimiento patriota y, también, por tener una aspiración que es muy legítima", sentenció. Pero no, para algunos no es posible soñar con otros colores.