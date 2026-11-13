Modric se rinde ante Harry Kane: “Se lo merece, siempre ha sido muy humilde” tras batir el récord de internacionalidades con Inglaterra

Harry Kane ya es el jugador con más partidos de la historia de Inglaterra, con 126 internacionalidades. Su antiguo compañero Luka Modric destacó el esfuerzo y la humildad que le han llevado a la cima

Harry Kane vivió otra noche histórica el día de ayer en Wembley, en el partido ante Croacia. El delantero inglés se convirtió en el futbolista con más partidos de la selección inglesa al disputar su encuentro número 126, superando los 125 partidos que había acumulado el guardameta Peter Shilton.

El capitán de los Three Lions recibió un homenaje antes del encuentro de la Nations League frente a Croacia, en el que participaron el príncipe Guillermo, Shilton y Luka Modric. El también Balón de Oro, que compartió vestuario con Kane en el Tottenham, se sumó al reconocimiento con un regalo muy especial. Modric le entregó una réplica del primer balón que llegó a Croacia en 1880, llevado por unos trabajadores ingleses hasta la localidad de Županja.

Homenaje de la afición a Kane / Imago

Más allá del homenaje, Modric tuvo varias palabras de reconocimiento para el que fuera su compañero en Londres. El croata se mostró especialmente orgulloso por la evolución de su excompañero: “Es increíble ver dónde empezó y hasta dónde ha llegado en su carrera. Es impresionante y estoy muy feliz por él”. Modric también quiso poner el foco en las cualidades personales que han acompañado a Kane durante su trayectoria. “Se lo merece. Siempre ha sido muy humilde, ha trabajado duro y se merece todo lo que le está pasando”, explicó. Uno de los aspectos que más quiso destacar fue su mentalidad. “Por lo que vi de él, su ética de trabajo era increíble”, afirmó el croata.

De ser “gafe” a ganar el Balón de Oro

La trayectoria de Harry Kane es totalmente una historia de constancia y superación. Durante buena parte de su carrera, el delantero fue considerado como uno de los mejores nueves del mundo, pero siempre ha estado en boca de meme por ser “el gafe de los títulos”. En el Tottenham se convirtió en una leyenda absoluta. Marcó 280 goles en 435 partidos y terminó como máximo goleador histórico de los Spurs. También logró varios títulos individuales, entre ellos tres premios de máximo goleador de la Premier League. Sin embargo, los títulos colectivos nunca llegaron. Se quedó a las puertas de la gloria en la final de la Champions League de 2019 y en dos finales de la Copa de la Liga inglesa.

En el verano de 2023 todo parecía indicar que iba a cambiar, fichando por el Bayern de Múnich con el objetivo de ganar trofeos. La primera temporada en Alemania estuvo marcada por sus goles, aunque el Bayern terminó sin conquistar ningún título. La espera acabó en la campaña 2024-25, cuando Kane levantó su primera Bundesliga. Un año después, amplió su palmarés, entre ellos otro campeonato alemán y la Copa de Alemania.

Pero el reconocimiento definitivo llegó en octubre de 2026. Después de una temporada extraordinaria, en la que anotó 73 goles en 65 partidos entre el Bayern y la selección inglesa, Kane conquistó el Balón de Oro. Se convirtió así en el primer futbolista inglés en ganar el galardón desde Michael Owen en 2001.

Kane Balón de Oro / Imago

Harry Kane hace historia con Inglaterra

El récord de internacionalidades llegó en una noche que difícilmente olvidará. Ante Croacia, Kane disputó su partido número 126 con Inglaterra y superó definitivamente a Peter Shilton, que había mantenido la marca durante 37 años. El delantero completó la celebración marcando el gol de la victoria desde el punto de penalti en el triunfo por 2-1 ante los croatas. Morgan Rogers había adelantado a Inglaterra y Petar Sucic había igualado el encuentro antes del tanto decisivo.

A sus 33 años, el delantero ha conseguido reunir los reconocimientos individuales, los títulos colectivos y los récords que durante tanto tiempo persiguió. Su próximo gran objetivo sigue siendo conquistar un título importante con Inglaterra, una espina que todavía tiene pendiente después de las finales de la Eurocopa de 2020 y 2024.