Fofana e Isaac Romero acaparan las inquietudes del Sevilla a una semana de recibir al Betis en El Gran Derbi

El mediocentro francés y el delantero lebrijano, que arrastran molestias desde el partido en Getafe, han vuelto a ausentarse en una mañana con muchos jugadores del filial para paliar las 15 ausencias que suma Luis García Plaza entre los lesionados y los internacionales

El Sevilla FC se ha ejercitado este viernes con muchos jugadores del filial y con hasta 15 bajas. / Juanjo Ponce

La plantilla del Sevilla FC ha completado en la mañana de este viernes su tercer y penúltimo entrenamiento en esta primera semana de parón en LaLiga EA Sports, que ha estado marcado por la ausencia de Alfon González tras confirmarse la grave lesión de rodilla que le obliga a despedirse de lo que resta de temporada. Con permiso del albaceteño y de los otros tres convalecientes, los principales motivo de inquietud a ocho días del derbi residen en el estado físico de Youssouf Fofana y de Isaac Romero.

La plantilla nervionense encaró antes que nadie la segunda 'Ventana FIFA' de esta 2026/2027, ya que jugó el viernes su compromiso de la jornada 12 ante el Deportivo Alavés y ya no competirá hasta El Gran Derbi ante el Real Betis del próximo sábado día 21 de noviembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Tras ejercitarse en la mañana del sábado y gozar de tres días de descanso (domingo, lunes y martes), los pupilos de Luis García Plaza volvieron al trabajo el miércoles por la tarde y se han ejercitado en horario matinal jueves y viernes.

Volverán a hacerlo este sábado y gozarán de otra jornada dominical de respiro antes de reiniciar el lunes la puesta a punto para el duelo ante el eterno rival. De momento, trabaja sin los seis futbolistas que arrastran problemas físicos y sin los nueve internacionales que se han marchado con sus respectivas selecciones.

Fofana e Isaac Romero siguen sin trabajar con el resto del grupo

En esta penúltima sesión de la semana, de nuevo han destacado las ausencias de Youssouf Fofana e Isaac Romero, que siguen dosificándose de sus molestias físicas y se quedaron de nuevo trabajando en el gimnasio de la carretera de Utrera. Ambos están tocados desde que pidieron el cambio en el duelo ante el Getafe CF del pasado 1 de noviembre. El francés se retiró en la segunda mitad por un persistente problema en la cadera y el delantero lebrijano fue sustituido en el 28' por una fuerte contusión en la rodilla.

Luego, Fofana se ejercitó toda la semana pasada con aparente normalidad y, aunque Isaac trabajó de manera individual hasta el día antes del partido, los dos estuvieron a disposición de Luis García Plaza en el choque ante el Alavés. Desde entonces, han estado aprovechando el parón para mantenerse entre algodones y han estado gestionando cargas con máxima prudencia. Desde el club aseguran a ESTADIO Deportivo que las ausencias de ambos son únicamente por precaución y se espera que no tengan problemas para estar contra el Real Betis.

Luis García Plaza ha vuelto a tirar del Sevilla Atlético para paliar las bajas en el primer equipo. / Sevilla FC

Luis García Plaza cuenta 15 ausencias: seis por lesión más nueve internacionales

Por lo demás, la sesión de este viernes volvió a destacar por la nutrida presencia de canteranos para completar un grupo muy mermado por las bajas de los lesionados Alfon González, Miguel Sierra -revisado el jueves por los médicos que le operaron-, Peque Fernández y Marcao Teixeira -además de las de Fofana e Isaac-; así como de los nueve internacionales.

Progresivamente se irán incorporando a partir del martes que viene Odysseas Vlachodimos (Grecia); Arouna Sangante (Senegal); Gabriel Suazo (Chile); Giorgi Kochorashvili (Georgia); Jon Guridi (Euskadi); Rubén Vargas (Suiza); Robbie Ure (Escocia) y Lucas Stassin (Bélgica Sub 21); más el canterano Nico Guillén (España sub 19).