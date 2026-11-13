El Atlético de Madrid 'amenaza' al Deportivo con el fichaje de Yeremay

El club colchonero es el último en interesarse en el extremo canario de cara a la próxima temporada, aunque lleva años siguiéndolo, desde antes de dar el salto al primer equipo blanquiazul

Después de otro movido mercado de verano, en el que no le faltaron ofertas, Yeremay Hernández va adquiriendo poco a poco su mejor forma, tras dejar atrás sus problemas de pubis. Para alegría de toda la parroquia blanquiazul, el atacante canario vuelve a ser pieza importante en el Deportivo de La Coruña en su estreno en Primera división, como demuestra el hecho de que haya sido titular en los cinco últimos encuentros de LaLiga disputados entre parón y parón, con gol incluido en la derrota ante la Real Sociedad, descansado entre medias en Copa del Rey.

Muchos clubes interesados que no han dado el paso definitivo

Es mucho lo que se espera de un jugador que ya en el pasado fue pretendido por clubes como el Como, el Nápoles o el Chelsea, por medio del Estrasburgo. Además, el Sporting de Portugal ha intentado su fichaje en más de una ocasión y el pasado agosto pareció estar cerca del Hull City. Incluso, desde Arabia Saudí trataron de llevárselo tanto el Al-Nassr como el Al-Ittihad a base de talonario. Pero el Deportivo siempre ha remitido a su cláusula de rescisión, que asciende a 140 millones de euros, o en su defecto a una cantidad muy elevada.

En este sentido, el último equipo en sumarse a la puja por el extremo y mediapunta canario es el Atlético de Madrid, que estaría interesado en abordar su fichaje de cara a la próxima temporada, según informa Nós Diario. Aunque, en realidad, el seguimiento colchonero viene de lejos, pues ya en su etapa juvenil, después de abandonar la cantera del Real Madrid, llamó la atención de los técnicos rojiblancos, que no han dejado de estar atentos.

Yeremay dejó una grata impresión en la visita al Metropolitano﻿

Así, fue el pasado 24 de octubre, con motivo de la visita del cuadro coruñés al Metropolitano, cuando los responsables de la dirección deportiva que encabeza Mateu Alemany tuvieron la oportunidad de seguir 'in situ' y evaluar la evolución de Yeremay. Y la impresión no pudo ser más positiva. El conjunto gallego vendió cara su derrota por la mínima y muchas de sus acciones más peligrosas partieron de las botas del grancanario.

Yeremay, ante el Atlético de Madrid. / Imago

Con un valor de mercado de 25 millones de euros según la web especializada Transfermarkt, a día de hoy es una incógnita saber en qué cantidades se movería su posible traspaso. Dependerá en buena medida del rendimiento que ofrezca a lo largo de esta temporada. O incluso si es convocado por Luis de la Fuente para la selección española, lo que sin duda elevaría su caché, tras haber estado ya en la última prelista.

﻿No saldría por menos de 50-60 millones de euros: Lookman puede tener la llave

Lo que sí se da por hecho es que el Deportivo no accederá a su venta por menos de 50 ó 60 millones de euros. Sin duda, una importante cifra que obligaría al club rojiblanco, por más que disponga de una potente economía, a hacer caja previamente, siendo Ademola Lookman el elegido para ello.

El nigeriano, seis años mayor que Yeremay, tiene cartel y su traspaso podría dejar vía libre para la llegada de un relevo de garantías y más joven como el deportivista, que hasta ahora siempre se ha mostrado reacio a marcharse y ha asegurado encontrarse feliz en el conjunto coruñés, donde tiene contrato hasta 2030, más tres campañas opcionales.