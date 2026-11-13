Joao Felix apunta a su regreso

Aunque acaba contrato en junio con el Al-Nassr, su hermano le pide que vuelva a Europa cuanto antes; De Bruyne, al que quiere el PSV, podría ser el otro bombazo del mercado invernal

Conforme se acerca el mes de enero se acelera todo en el mercado de fichajes y, siendo tan corto, las negociaciones empiezan mucho antes de que llegue la fecha límite. Con el final de los campeonatos americanos, que siempre acaban a final de año, las principales estrellas de sus principales ligas opositan a jugar en Europa. Aunque no hace falta irse tan lejos para apreciar movimientos y algunos de ellos apuntan a bombazo.

Es el caso de Joao Felix, que por fin está jugando con asiduidad desde que se fue a Arabia Saudí y que, cada vez que viaja con su selección, demuestra que su nivel no ha decaído. El internacional luso siempre es candidato a regresar al fútbol europeo de primer nivel, pero hay datos que apuntan a un posible regreso.

Y eso pese a que la prensa saudí asegura que el Al-Nassr ya negocia con Jorge Mendes para atar al ex de Atlético y Barça hasta 2029, dos temporadas más de lo que establece su contrato. La oferta sería 12,5 millones de euros limpios por temporada.

No obstante, el fútbol europeo aprieta y, en una entrevista con A Bola, su hermano, Hugo Félix, afirma que no puede demorar su vuelta más allá de este año, ya sea en enero o a final de temporada. "Ya hemos hablado de esto y ya le he dado mi opinión. Necesita volver a Europa cuanto antes. Debe seguir disfrutando, porque lo más importante para que un jugador rinda al máximo nivel es jugar con alegría y confianza. (...) necesita volver a Europa para jugar en una liga importante y en la Champions League, para destacar aún más de lo que ya lo hace y, por supuesto, ganar ese torneo, porque ese es su sueño", señala el jugador luso.

El hermano de Joao Felix admite que le echa de menos, aunque sus carreras deportivas les han llevado por diferentes caminos y se ven muy poco. "Hablo con él casi todos los días de todo, de sus partidos, los míos, si alguien se lesiona, de todo... Siempre intento hablar con él porque extraño no poder estar juntos a diario", añade el jugador del Tondela.

De Bruyne el interés del PSV Eindhoven

El de Joao Felix no es el único gran nombre que apunta en el mercado para el mes de enero. Según informa el periodista Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad, el PSV Eindhoven se ha lanzado a por Kevin De Bruyne y ha empezado a trabajar su fichaje para incorporar al internacional belga de cara al mercado invernal.

De Bruyne celebra con Bélgica / Imago

Según éste, los contactos ya se han producido y hay confianza en el club de Eindhoven en que la negociación pueda llegar a buen puerto. De Bruyne, a sus 35 años, acaba contrato con el Nápoles en junio, pero no es titular indiscutible en el club partenopeo y podría estar interesando en marcharse a otro equipo que sí le dé la opción de serlo.

Al propio jugador se le preguntó este jueves a la conclusión del partido entre Bélgica y Turquía, en el que marcó el gol del empate belga. "Cuando me levanté esta mañana, vi que mucha gente me había enviado cosas. Ahora mismo estoy aquí y me limito a hacer mi trabajo. Estoy haciendo una buena temporada y me alegra estar en forma para ayudar al equipo y poder jugar partidos. Lo que tenga que venir vendrá. No puedo decir mucho más ahora", afirmó el ex del Manchester City sin querer mojarse demasiado.