"Me imagino a Haaland perfectamente con la camiseta del Real Madrid, pero irá al Barça"

El futuro del delantero noruego vuelve a agitar el mercado europeo ante la posibilidad de que el Manchester City sufra una sanción deportiva que provoque su salida de Inglaterra en el verano de 2027

Erling Haaland regresa nuevamente al escaparate europeo. Aunque su futuro contractual sigue vinculado al Manchester City, los problemas judiciales del club inglés y la posibilidad de un descenso administrativo han alimentado las especulaciones sobre una posible salida del delantero.

En este sentido, el FC Barcelona aparece como el destino que cobra más fuerza en las últimas semanas, una mera especulación que gana enteros gracias a las declaraciones de una leyenda del fútbol inglés que ha colocado al conjunto azulgrana en el centro de la operación, incluso por delante del Real Madrid.

El pronóstico que acerca a Haaland al Barcelona

Paul Scholes, exfutbolista del Manchester United, ha sorprendido con su pronóstico sobre el próximo destino del goleador noruego. Durante su participación en el pódcast 'The Good, The Bad & The Football', fue preguntado por dónde jugaría Haaland si el Manchester City terminase descendiendo de categoría como consecuencia de una posible sanción administrativa.

Su respuesta fue bastante clara, aunque reconoció que el perfil del delantero parece encajar mejor en el Real Madrid. "Barcelona. Aunque tiene pinta de jugador del Real Madrid. Me lo imagino perfectamente con la camiseta del Real Madrid, pero irá al Barça", aseguró

Paul Scholes cree que Erling Haaland terminará firmando por el FC Barcelona.

No fue el único que intervino en la conversación. Nicky Butt, excompañero de Scholes en el Manchester United, puso el foco en el papel que puede desempeñar el padre del delantero, Alf-Inge Haaland, en una hipotética operación. "Me sorprendería que su padre no tuviera ya algo preparado en algún sitio", comentó Butt, que también bromeó sobre la presencia constante del progenitor en la carrera del futbolista. "Está en todas partes. Incluso aparece en el área la mitad del tiempo. Ve jugar a su hijo e intenta llevarse toda la gloria".

El Barça ya tendría un acuerdo con Haaland para 2027

Estas declaraciones llegan después de las informaciones que apuntan a un posible entendimiento entre el Barcelona y el entorno del delantero para facilitar su llegada en el verano de 2027 si se confirma el descenso del Manchester City.

La línea de estas informaciones asegura que el noruego tendría decidido abandonar el conjunto inglés si pierde la categoría y el Barça estaría bien colocado para hacerse con sus servicios. La entidad azulgrana llevaría tiempo trabajando en esa posibilidad para no empezar de cero cuando llegue el momento.

La idea pasaría por construir un proyecto con Haaland como gran referencia ofensiva, acompañado de futbolistas como Lamine Yamal, Pedri y Rodri. La presencia de este último podría resultar especialmente importante, ya que ambos compartieron vestuario en Manchester.

Tras la salida de Robert Lewandowski, la entidad presidida por Joan Laporta ha intentado incorporar un nueve de primer orden, referenciando a Julián Álvarez como máxima prioridad del mercado. Sin embargo, y ante la negativa del Atlético, el club barcelonista buscó soluciones de urgencia y encontró en Gabriel Jesus a su delantero del mercado y a Raphinha ﻿en su goleador inesperado, aunque de sobra es conocido que el anhelo pasa por una estrella de primer nivel﻿, un rol en el que encaja perfectamente Erling Haaland.

Erling Haaland podría ser el fichaje estrella del FC Barcelona en el verano de 2027.

La sanción al Manchester City, clave para su salida

Todo dependerá, en cualquier caso, de la resolución definitiva del procedimiento que afecta al Manchester City por sus presuntas infracciones financieras. Un descenso administrativo abriría un nuevo paradigma y podría provocar una salida de varias de sus grandes estrellas.

Haaland tiene contrato hasta junio de 2034, después de renovar en enero de 2025 por diez temporadas, y su vínculo no contempla una cláusula de rescisión. Por tanto, cualquier operación exigiría negociar con el club inglés.

En condiciones normales, su fichaje estaría al alcance de muy pocos equipos. Sin embargo, una eventual pérdida de categoría podría debilitar la posición negociadora del City y abrir una oportunidad para el Barcelona.