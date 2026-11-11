La precipitada fotografía de Miguel Sierra que ilusiona al Sevilla en la semana previa a El Gran Derbi

El conjunto nervionense volverá al trabajo en la tarde de este miércoles y Luis García Plaza no podrá contar con 11 de sus futbolistas, entre los lesionados y los que se han marchado tras ser convocados por sus respectivas selecciones

Después de haber tenido que preparar cuatro partidos en sólo 11 días -tres de LaLiga EA Sports y una de Copa del Rey desde el 26 de octubre hasta el 6 de noviembre-, a Luis García Plaza le debe parecer un mundo los 16 días que tiene el Sevilla FC para ensayar de cara a El Gran Derbi ante el Real Betis que se celebrará el próximo 21 de noviembre en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en la jornada 13 de LaLiga EA Sports; la primera después de este segundo parón de selecciones en la temporada 2026/2027.

Por este motivo, el técnico nervionense ha acabado concediendo un cuarto día de descanso a su plantilla, que debería haber vuelto al trabajo en la tarde de este pasado martes y no lo hará hasta la de este miércoles, cuando se ejercitarán en sesión vespertina (a partir de las 18:30 horas) en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros. A pesar de que tenía día de asueto, quien no falta a su rutina diaria en las instalaciones de la carretera de Utrera es Miguel Sierra﻿, que ha compartido una fotografía que ha disparado las esperanzas de poder contar con el extremo granadino mucho antes de lo previsto.

El mensaje de Miguel Sierra a 15 días del Sevilla - Betis﻿: "Pronto"

El canterano publico en sus 'stories' de Instagram una imagen en la que se le veía en el gimnasio de la ciudad deportiva sevillista, ya sin el cabestrillo en su operado hombro derecho y con dos emoticonos de lo más esperanzadores: un brazo musculado en señal de fortaleza y la leyenda 'Soon', que significa 'pronto', traducido del inglés. Miguel Sierra avanza de manera muy positiva de la luxación acromioclavicular que le obligó a pasar por el quirófano hace justo un mes; pero por mucho que pueda recortar plazos se antoja muy improbable pensar en que pueda llegar para El Gran Derbi de dentro de 10 días.

El Sevilla FC está añorando mucho la ausencia del lesionado Miguel Sierra.

En principio, la idea es que Miguel Sierra pueda estar a disposición de Luis García Plaza a partir de enero, después de las vacaciones navideñas. Es decir, salvo 'milagro médico', le quedan aún varios partidos desde la grada que el cuerpo técnico cuenta de manera ansiosa; ya que su ausencia se está haciendo notar muchísimo más de lo esperado. Ni Rubén Vargas, que falló un penalti ante el Deportivo Alavés; ni Chidera Ejuke, que baja mucho sus prestaciones cuando cambia su rol de revulsivo por la titularidad; ni, mucho menos, Alfon González han conseguido hacer olvidar al nazarí, que estaba siendo uno de los mejores del equipo en el momento de su lesión en el Ciudad de Valencia.

Las 11 ausencias en la vuelta al trabajo del Sevilla FC tras gozar de un amplio descanso

Así las cosas, el Sevilla FC volverá al trabajo en la tarde de este miércoles con las ausencias de los lesionados Miguel Sierra, Marcao Teixeira -desde hace un mes es baja con carácter indefinida por una dolencia en el recto anterior- y Peque Fernández -estará un mes K.O. por un problema en los isquiotibiales-; además de los internacionales Rubén Vargas, que se ha incorporado con Suiza dos días después por una gastroenteritis; Odysseas Vlachodimos (Grecia), Robbie Ure (Escocia), Giorgi Kochorashvili (Georgia), Gabriel Suazo (Chile), Arouna Sangante (Senegal), Lucas Stassin (Bélgica sub 21) y Nico Guillén (España sub 19).