Marc Bernal, futbolista del Barcelona: "﻿Algo grande es retirar a tus padres, como hijo es una sensación única, eso es muy bonito para mí"

El centrocampista ha relatado como ha podido hacer que sus padres puedan disfrutar más de la vida, lo que pensó cuando el Barça fichó a Rodri para su puesto y su relación con Lamine Yamal

Marc Bernal, centrocampista del FC Barcelona, ha repasado su carrera y su momento deportivo con apenas 19 años, dejando detalles muy interesantes de su personalidad y momentos íntimos. El joven futbolista azulgrana y de la Selección española sub 21, ha desvelado que incluso ha podido hacer que sus padre dejen de trabajar para disfrutar más de la vida, gracias a su contrato profesional.

"Ahora están retirados. Eso es muy bonito para mí, es lo más bonito. De primeras algo grande que tu digas, para mí es retirar a tus padres. Poco a poco se lo iban viendo, iban saliendo bien las cosas, firmé el contrato cuando estaba lesionado, se lo iban pensando, bajaron las horas de trabajo", explicó el futbolista en la entrevista a 'El Partidazo de COPE'.

"Mi madre trabaja en informática y mi padre en un banco, ambos relacionados con números. Como hijo es una sensación única. Vivo con mi madre y mi hermano porque mis padres están separados, pero nos llevamos muy bien, si estoy estresado me voy a la casa del pueblo o se va ella. Hay comunicación, además allí voy mucho, vive mi padre y están mis amigos", relató.

"Vivo con mi madre y mi hermano porque mis padres están separados, pero nos llevamos muy bien"

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También habló Marc Bernal sobre si está muy pendiente de lo que puedan decir de él en las redes sociales, y así contestó: "Siempre he sido de mirar mucho lo que dicen, aunque sé que no es bueno", confesó el centrocampista, que también habló de lo que pensó cuando el Barça fichó a Rodri para su posición.

El fichaje de Rodri para su posición

"Me lo tomé de dos formas: tengo al mejor pivote del mundo y voy a aprender mucho de él, y también me va a quitar muchos minutos. Pero el club me transmitió tranquilidad. Es verdad que te quita muchos minutos, pero yo me fijo mucho en él. Es muy fácil llevarse bien con Rodri. Me jode porque no voy a tener minutos, pero no es lo que quiero ya y no me rayo la cabeza", explicó.

Durante su entrevista, Marc Bernal también habló sobre la amistad que tiene con Lamine Yamal, al que conoce desde los siete años. "Seguro que alguna vez nos hemos peleado", aseguraba entre risas, y también se deshizo en elogios hacia Hansi Flick, su entrenador, del que dijo "es muy cercano con nosotros, dice mucho de él", y que su relación "es muy buena" con el germano.